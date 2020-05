Quand peut-on s’attendre à ce que «Scream 5» arrive dans les salles? Continue de lire

Nous savons tous qu’il y a des films ou des sagas qui restent avec nous pendant des décennies. Certains d’entre eux comme Star Wars, Harry Potter et The Fast and Furious sont célèbres depuis des années maintenant. Ils sont célèbres pour leurs personnages et leurs histoires parfaites. Si nous regardons les films d’horreur, les classiques de tous les temps comme Halloween sont allés de l’avant et ont été une source de nombreux autres films.

Dans certains films, les méchants ont tendance à faire la marque auprès du public. Ils ne peuvent tout simplement pas être vaincus, ce qui les rend séparés dans l’esprit du public. Un tel Villian célèbre dans le monde du film d’horreur est le tueur Ghostface des films Scream.

Scream 5Il est clair que tous les fans de Scream et de ses suites, sont heureux de savoir que Scream 5 a enfin obtenu le feu vert. La meilleure partie est que certains des personnages les plus emblématiques feront leur retour cette fois.

Maintenant, selon les rapports, le tournage de ce film aurait dû commencer en mai 2020. Mais nous savons tous qu’en raison de la pandémie, tout le travail de production a été fermé. Il est donc difficile de dire quand le film commencera sa production et quand il sortira.

Quelle est la date de sortie d’origine de «Scream 5»?

Selon les rapports de l’IMDB, Scream 5 devait commencer le tournage d’ici mai 2020 et sortir d’ici 2021. Mais, il n’a pas pu démarrer en raison de la soudaine éclosion de la pandémie.

Cependant, nous voyons que certains États lèvent leur verrouillage, alors peut-être que le tournage peut recommencer. Un rapport de Collider disait: « La photographie principale sur Scream 5 commencera cette année à Wilmington, en Caroline du Nord une fois que les mesures de sécurité COVID-19 seront levées. »

Qui fera un retour pour cette suite?

L’un des personnages qui fera un retour sera David Arquette. Il était un flic local doux et direct nommé Dewey. Selon les rapports, il est le premier à revenir de la distribution originale du classique de l’horreur.

Arquette a déclaré: «Je suis heureux de rejouer avec Dewey et de retrouver ma famille Scream, ancienne et nouvelle. Scream a été une si grande partie de ma vie, et pour les fans comme pour moi, je suis impatient d’honorer l’héritage de Wes Craven ».

Qui sera le directeur de «Scream 5»?

Selon les rapports, Scream 5 sera le premier film de la franchise de films d’horreur qui ne sera pas réalisé par Wes Craven. En revanche, ce film sera dirigé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet.

Maintenant, pour la partie script, Guy Busick et James Vanderbilt étaient sur les planches. L’un des membres de l’équipe qui sera de retour pour ce film sera le scénariste et co-créateur original de Scream, Kevin Williamson. Cette fois, il sera de retour en tant que producteur exécutif. En revanche, tous les nouveaux venus connaissent bien leur rôle.

Le duo de réalisateurs a déclaré: «Il est impossible d’exprimer complètement à quel point le travail de Wes Craven et les films Scream signifient pour nous en tant que fans. Ils nous ont également influencés en tant que conteurs.

Les histoires étonnantes de Kevin Williamson nous divertissent et nous inspirent depuis des décennies. Nous sommes incroyablement honorés d’avoir l’opportunité de faire partie de ce monde cinématographique que Wes et Kevin ont si brillamment créé. »

Ils ont également promis que le script de la suite rendrait justice à l’original, et ils sont ravis que le travail commence. Ils ont également déclaré: « Le scénario étonnant de Guy et Jamie rend justice à cet héritage, et nous sommes ravis de donner vie au prochain chapitre de Scream. »