Quand Neymar et Ronaldinho ont façonné un incroyable match de neuf buts au Brésil

C’est à la fin du mois de juillet 2011 que le jeune Neymar et Ronaldinho, qui était à l’automne de sa carrière, ont façonné un jeu incroyable.

Neymar était heureux comme un petit enfant. Il a joué avec lui pour le Brésil pour la première fois six mois plus tôt. Mais aujourd’hui, ce serait la première fois qu’une de ses grandes idoles, Ronaldinho, était son adversaire. Celui dont il avait toujours imité les élastiques, les portes de rêve et autres astuces en tant que garçon. Celui qui lui a donné tant d’inspiration.

Neymar n’avait que 19 ans, Ronaldinho lui-même en avait 31. Six mois plus tôt, le double footballeur mondial avait mis fin à sa carrière en Europe et était revenu de Milan. Deux générations de joueurs brésiliens d’exception se sont rencontrées le 27 juillet 2011, alors que le duel entre les deux clubs traditionnels Santos et Flamengo devait entrer dans l’histoire.

Santos n’était que douzième avant le 12e tour de la Serie A brésilienne et donc sous pression. Flamengo, cependant, était troisième et de bonne humeur. Mais les hôtes ont clairement pris le meilleur départ, Santos a eu.

Borges avait déjà pris les devants à la 5e minute après une passe remarquable d’Elano. Et peu de temps après que Ronaldinho ait joué en solo et à peine à côté du but, il a montré qu’il aimait vraiment le football ce jour-là, Borges a emboîté le pas. Cette fois, Neymar était à l’origine, après un quart d’heure, c’était 2-0 pour Santos.

Neymar marque le but de l’année et Santos mène soudainement 3-0

Et puis Neymar a fourni le premier grand moment fort de ce jeu mémorable. Sur la gauche à l’extérieur, à environ 40 mètres du but, la superstar du PSG d’aujourd’hui a débuté, chassant d’abord deux adversaires avec désinvolture. Après un doublé avec Borges, il a couru vers le but à toute vitesse, a fait passer le défenseur vieillissant du flamengo Ronaldo Angelim comme un écolier et a rencontré le gardien Felipe au but 3-0. Un solo incroyable qui rappelait Lionel Messi, Diego Maradona ou Pelé.

Environ six mois plus tard, l’objectif a été reconnu par la FIFA avec le prix Puskas, ce qui en fait l’objectif de l’année. « Je pense que c’était le meilleur but que j’ai jamais marqué », a déclaré le Brésilien à l’époque. FIFA.com. Et cet objectif aurait probablement été le seul sujet dans les journaux au lendemain du match contre Flamengo, sans la poursuite organisée par un Ronaldinho exceptionnel.

Ce n’était pas prévisible seulement deux minutes après le méga-but de Neymar lorsque Ronaldinho a marqué 1: 3 du point de vue des visiteurs. Mais ensuite, à nouveau quatre minutes plus tard, Thiago Neves, qui a eu un intermède malheureux au HSV lors de la saison 2008/09, est venu au coin de la rue pour faire 2: 3.

Panenka échoue! Le gardien de Flamengo tient et jongle

Cela se poursuit dans le long-métrage de l’Incroyable: 40 bonnes minutes sont comptées lorsque Neymar secoue à nouveau tout le monde et ne peut être arrêté que par une faute dans la surface de réparation de Willians. Pénalité pour Santos. La chance de s’éloigner à nouveau. Mais le vétéran Elano prend les choses trop légèrement, essaie une Panenka 911 – et est humilié par le gardien Felipe. Il s’arrête simplement, ramasse le ballon et le jongle encore quelques fois.

Pour Santos, tout prend sa revanche avant la pause: Ronaldinho prend un corner sensé à la 44e minute au premier poteau, où l’ancien attaquant de Fenerbahce Deivid est bien trop libre et se dirige vers un égaliseur 3: 3. Il n’encourage pas parce qu’il a passé trois ans de sa carrière à Santos – mais son gardien Felipe a encore plus paniqué pour cela, faisant des bonds de joie.

Deuxième mi-temps. Tout est revenu à zéro. Santos se réveille de la cabine, conduit par un Neymar qui ne peut tout simplement pas être arrêté ce jour-là. Seulement cinq minutes après la pause, il est à nouveau récompensé et marque 4: 3. Pas si spectaculaire cette fois, mais efficace.

Mais le plus grand spectacle de la soirée était encore à suivre. Neymar, l’apprenti, avait pratiquement préparé la scène. Maintenant c’était au vieux maître, Ronaldinho, de livrer. Et il a toujours livré.

Ronaldinho: coup franc contre Brême

Au milieu de la seconde mi-temps, il a contourné deux adversaires dans un espace confiné peu avant le seizième et a été victime d’une faute. Coup franc Flamengo, le roi lui-même démarre – et pousse le ballon à travers le haut mur dans la surface. Tout comme il l’avait fait pour le Barça en Ligue des champions contre le Werder Brême. Quel coup de génie!

Rideau jusqu’au dernier acte.Il se déroule à la 81e minute lorsque Thiago Neves passe le ballon à gauche à Ronaldinho, qui frappe ensuite le ballon à seize ans et le flatte dans le coin le plus éloigné avec le deuxième contact. La chose est falsifiée, donc intenable et frappe. Objectif 5: 4 pour Flamengo, le jeu a finalement tourné!

Neymar et Ronaldinho avaient façonné l’un des meilleurs jeux de l’histoire du football. Leur enthousiasme pour le jeu, leur génie, ont fait de ce 5: 4 de Flamengo près de Santos quelque chose de très spécial. Pour Neymar, c’était déjà avant le coup d’envoi car il affrontait pour la première fois l’un des héros de sa jeunesse.

« Quel honneur que je puisse faire partie de votre histoire. Je me souviendrai toujours de votre joie sur le terrain. Vous laissez un héritage qui ne sera guère atteint dans l’art du football », a-t-il écrit dans Ronaldinho à la fin de 2018 en carrière. Instagram. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour les amateurs de football. »