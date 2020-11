Quand les vieux billets de 20 £ se terminent-ils? Combien de temps vous devez dépenser des billets papier, sans date encore fixée pour quitter la circulation

Le Royaume-Uni a introduit un tout nouveau billet en plastique de 20 £ en février, qui a suivi les traces des améliorations apportées aux billets de 5 £ et 10 £, ce qui signifie que les anciens billets de 20 £ en papier devront éventuellement être retirés de la circulation. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau billet, et à quel moment vous devez dépenser vos anciens billets quand les anciens billets de 20 £ expirent-ils? La Banque d’Angleterre n’a pas encore fixé de date à laquelle le Les anciens billets de 20 £ ne seront plus valides, ce qui signifie que vous pouvez toujours les utiliser librement pour le moment.Il a dit qu’il donnerait aux gens un préavis de six mois pour utiliser les notes une fois l’annonce faite.Après cette date, vous ne pourrez plus pour utiliser les notes dans les magasins, mais vous pourrez les échanger contre de nouvelles notes. Certaines banques et la Poste peuvent également les accepter si vous souhaitez les déposer sur votre compte bancaire.Les nouveaux billets mettent en vedette l’artiste JMW Turner (Photo: PA) Les billets en papier de 20 £ ont été introduits pour la première fois en 2007 et présentent l’économiste Adam Smith, l’économiste et philosophe écossais également connu sous le nom de «père de l’économie» et de «père du capitalisme». La Banque d’Angleterre affirme qu’il y a environ deux milliards de billets actuellement en circulation. 20 billets? Les nouveaux billets sont en polymère, ce qui les rend plus durables, plus faciles à nettoyer et moins susceptibles de fraude.Ils ont été publiés le 20 février de cette année et sont légèrement plus petits que les anciens billets.Ils présentent JMW Turner, l’anglais Peintre romantique qui a travaillé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et est connu pour ses œuvres telles que «The Fighting Temeraire» et «Rain, Steam and Speed ​​- The Great Western Railway». Il a été nommé par le public après le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney comme Les notes en polymère sont plus respectueuses de l’environnement et devraient durer environ deux fois et demie plus longtemps que leurs cousins ​​en papier.Elles comportent une fenêtre transparente et des hologrammes, ce qui les rend plus difficile à contrefaire.

