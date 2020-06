Quand les sports reviennent-ils?

The Popcorn Champs The Popcorn Champs revient sur le film le plus rentable en Amérique de chaque année depuis 1960. En retraçant l’évolution du cinéma à succès, nous pouvons peut-être répondre à une question que Hollywood se pose depuis plus d’un siècle: que veulent les gens?

Il y a un bref instant au début Flic de Beverly Hills où Axel Foley, un jeune officier de police ingénieux et irrespectueux et irrespectueux, marche dans une rue d’Hollywood et croise deux mecs vêtus de costumes en vinyle brillant. Foley prend une seconde et rit de lui-même. Ce n’est pas un rire vicieux, exactement. C’est plus une chose heureusement incrédule. D’où vient Axel Foley, les gens ne se déguisent pas comme Michael Jackson un mardi après-midi. Il apprécie juste le coup de fouet culturel de celui-ci.

C’est notre seul indice que Axel Foley n’est pas la même personne que Eddie Murphy, le gars qui le joue. Eddie Murphy faisait déjà vibrer ces costumes en vinyle brillant. Il en avait porté un dans sa spéciale stand-up HBO Délirant un an plus tôt. Axel Foley était peut-être un poisson hors de l’eau à Los Angeles, mais Eddie Murphy s’assurait déjà que tout le monde savait qu’il était une star.

Murphy avait 24 ans quand il s’est présenté à Flic de Beverly Hills. Il avait déjà passé quatre saisons sur Saturday Night Live, maintenant presque seul ce spectacle vivant pendant le morne début des années 80 lorsque Lorne Michaels et le casting d’origine étaient tous partis. Murphy avait commencé SNL à l’adolescence, et son charisme était évident pour quiconque y prêtait la moindre attention. Bientôt, il est devenu assez célèbre pour accueillir un hôte SNL épisode alors qu’il était encore dans le casting.

Murphy était sur SNL quand il a fait ses deux premiers films: 48 heures en 1982, Des places boursières un an plus tard. Les deux films ont été des succès majeurs, et ils ont tous deux éclaté presque entièrement à cause de Murphy, qui les a impitoyablement volés à ses co-stars blanches plus anciennes et mieux établies. Dans Flic de Beverly Hills, Murphy n’avait pas à se soucier d’une co-star. Tous les autres acteurs du film pourraient aussi bien être un porte-manteau. C’est l’émission Eddie Murphy, et l’émission Eddie Murphy était ce que les gens voulaient regarder.

Rétrospectivement, le montage ultra-rapide de Murphy est une chose incroyable à considérer. Les stars de cinéma noires à son niveau n’existaient tout simplement pas avant lui. Jusqu’au milieu des années 80, les gros films à succès étaient presque invariablement sur les blancs. Les films de cette colonne ont été extrêmement monochromes. West Side Story et Billy Jack, les deux plus grands succès de leurs années respectives, concernaient au moins nominalement des personnes de couleur, mais ces personnes étaient principalement jouées par des acteurs blancs. Selles flamboyantes avait un héros noir, et il a utilisé l’histoire du racisme en Amérique pour ses propres fins anarchiques, mais sa star, Cleavon Little, n’a jamais eu la chance de devenir un grand nom au-delà de ce film. Murphy était une véritable exception.

Murphy n’était pas la première star de cinéma noire, mais une figure singulière de l’histoire du cinéma. À la fin des années 60, Sidney Poitier était devenu l’un des plus grands noms d’Hollywood, mais il l’avait fait en incarnant de jeunes hommes honnêtes dans des pièces dramatiques comme Devinez qui vient dîner et Dans la chaleur de la nuit. Richard Pryor, l’un des scénaristes de Selles flamboyantes, et l’une des plus grandes inspirations de Murphy, est un précédent plus proche. Pryor était capable de tourner un film comme Remuer fou dans un hit majeur, et il avait la même imprévisibilité affable-libertine que Murphy. Mais Pryor n’avait ni électricité ni sex-appeal. Les pairs les plus proches de Murphy n’étaient pas des acteurs; c’étaient des stars de la pop comme Michael Jackson et Prince, qui avaient toutes deux eu de grandes années en 1984.

Flic de Beverly Hills tomba sur son étoile dans une brume cokéfiée. Le président de Paramount Michael Eisner et le producteur indépendant Don Simpson ont tous deux affirmé qu’ils avaient eu l’idée de Flic de Beverly Hills à la fin des années 70. Le script a passé des années dans le développement, passant par différents écrivains et stars. Premièrement, Mickey Rourke allait jouer le rôle principal. Ensuite, ça allait être Sylvester Stallone, qui l’a réécrit comme un film d’action direct qui ressemble beaucoup à ce que Cobra devenu. (Stallone voulait renommer le personnage principal Axel Cobretti.) Selon la légende, Stallone a quitté le film après une grosse dispute sur le type de jus d’orange qu’il aurait dans sa bande-annonce. Les producteurs Simpson et Jerry Bruckheimer n’ont engagé Murphy que quelques semaines avant le début de la production. C’est l’accident le plus heureux possible.

Le style de Murphy correspondait bien à l’esthétique Simpson / Bruckheimer, qui était encore à ses balbutiements. Simpson et Bruckheimer n’avaient produit qu’un seul film à l’époque: Danse éclair, qui raconte Rocheux, refondant Rocky Balboa comme une femme sexy qui pouvait danser. Danse éclair est devenu le plus gros grossier n ° 3 de 1983. À bien des égards, c’est le premier vrai film des années 80 – le premier succès au box-office qui a pleinement embrassé l’esthétique des premiers MTV. Danse éclair c’est avant tout des corps huilés, des néons et des montages coupés en chansons pop. Ce n’est pas un bon film, exactement, mais c’est un spectacle amusant.

Flic de Beverly Hills a le même sens aigu de la mise en scène, et il dégage le même sens que chaque décision de traçage majeure a été prise sur un miroir enduit de poudre. Le film commence par une longue et absurde scène de poursuite pleine de destructions automobiles invraisemblables. Il a un méchant Eurotrash seigneur de la drogue si générique qu’il était déjà un méchant de James Bond dans Octopussy juste un an plus tôt. Il a une bande sonore pure synthpop, jusque dans sa partition. (Le thème instrumental honnête de Harold Faltermeyer, «Axel F», est devenu un hit n ° 3 et aussi la première chanson que chaque enfant a apprise quand il a obtenu un Casio pour Noël cette année-là.) Simpson et Bruckheimer ont compris leur moment. Flic de Beverly Hills était un film de ce moment.

Flic de Beverly Hills a également bénéficié de la SNL effet. Saturday Night Live avait été diffusé en 1976, et il a été le premier point de vente de grande envergure pour une certaine forme de comédie de baby-boomers narquois et vaguement anti-établissement. SNL les stars avaient commencé à apparaître dans les films à succès presque immédiatement; John Belushi avait volé quelques scènes en tant que personnage de dessin animé humain dans Maison des animaux de National Lampoon, l’un des plus grands films de 1978. Au début des années 80, les films SNL alun — comme les années 1980 The Blues Brothers et 1981 Rayures—fait de grosses affaires. Le style anarchique de SNL s’est avéré parfaitement se traduire dans les films, surtout lorsque ces films ne faisaient que du bout des lèvres à leurs intrigues réelles.

1984 a été l’année de la SNL vague à crête. Au box-office, le principal concours pour Flic de Beverly Hills était chasseurs de fantômes, avec et co-écrit par Eddie Murphy Des places boursières co-star Dan Aykroyd, un autre produit de la SNL système. chasseurs de fantômes et Flic de Beverly Hills les deux ont rapporté bien plus de 200 millions de dollars, et il y a beaucoup de désaccords sur le film qui a réellement gagné le plus. (Une réédition de 1985 est ce qui a mis Flic au-dessus.) Soudain, ces gars de sketch-comédie battaient même les forces combinées de George Lucas et Steven Spielberg, dont Indiana Jones et le temple maudit est arrivé à un lointain n ° 3 pour l’année.

chasseurs de fantômes et Flic de Beverly Hills sont des films profondément différents – différentes villes, différents rythmes, différentes sensibilités. Mais ils ont aussi beaucoup de choses en commun: les bandes sonores pop élégantes et synthétiques, les décors d’action occasionnels qui n’essaient même pas d’être drôles, les héros qui ne semblent pas prendre quoi que ce soit du tout au sérieux. Les deux ont lancé des franchises qui sont toujours en cours. (Il n’y a pas eu de Flic de Beverly Hills film depuis 1994, mais Netflix vient acheté les droits d’en faire un quatrième l’année dernière.) Plus important encore, les deux films ont avancé l’idée qu’une comédie peut être un spectacle pour rivaliser avec tout ce que Lucas ou Spielberg pourraient faire. (Les films de Spielberg faisaient généralement rire, mais sa première comédie droite – 1979 1941, qui avait quelques SNL gars dans son casting – a également été son premier échec.)

chasseurs de fantômes et Flic de Beverly Hills riff sur différents genres de films populaires. chasseurs de fantômes plonge ses inadaptés mobiles vers le haut dans un Exorciste/Esprit frappeurfilm d’horreur à gros budget. Flic de Beverly Hills, quant à lui, est presque un Dirty Harry film, mais avec Eddie Murphy au lieu de Clint Eastwood. Les tropes de films d’action Flic-les acolytes infâmes qui ne peuvent rien frapper, le complot de vengeance sans enthousiasme, la présence de mécaniciens du complot MacGuffins comme les obligations au porteur allemand – sont généralement ennuyeux et maladroits. (J’aime la poursuite d’ouverture et le capitaine de police en colère du Temple de la renommée, mais tout le reste est strictement au niveau du remplacement.) Flic ne fonctionne que grâce à Eddie Murphy.

Murphy aurait improvisé bon nombre de ses Flic de Beverly Hills scènes. En jouant un détective sage, il a trouvé de nombreuses façons d’utiliser son cadeau de bande dessinée pour trouver de nouveaux personnages dans différentes situations: l’énervé Pierre roulante avocat dans le hall de l’hôtel, agent des douanes énervé dans le hall, le stéréotype gay risible dans le country club. Il bafouille joyeusement, faisant confiance à son propre charisme de niveau élite pour le sortir de toutes les égratignures. Beaucoup des touches les plus drôles du film sont de petites choses que personne d’autre n’aurait pu imaginer. Quand Axel Foley emmène les deux flics de Beverly Hills le suivre dans un club de strip-tease, par exemple, Murphy fait cette danse ridicule de l’épaule. Même quand il se rend compte que sa situation est soudainement grave, il continue de danser. Cela a un sens sur le plan logistique – Axel Foley ne veut pas avertir les deux hommes de bâton qu’il sait ce qu’ils font – mais cela donne surtout juste une sacrée image drôle.

Il y a des histoires sur les autres acteurs de la distribution qui luttent pour suivre les improvisations de Quicksilver de Murphy, ou qui travaillent dur pour ne pas éclater de rire quand il était en plein vol. Le réalisateur Martin Brest, un homme aussi bon que le cinéma Midnight Run et aussi mauvais que Gigli–est un styliste professionnel, mais il est assez intelligent pour rester à l’écart de Murphy, pour le laisser faire son truc. Le reste du casting fait de même.

La plupart du temps, les co-stars de Murphy disparaissent à l’arrière-plan. Un couple – les futures stars de la comédie télévisée Bronson Pinchot et Damon Wayans – côtoie brièvement Murphy, mais seulement en devenant grand avec les stéréotypes qu’ils jouent. La future star de la série télévisée Jonathan Banks impressionne par son éclat. James Russo, incarnant le meilleur ami condamné dont le meurtre frappe FlicL’intrigue en mouvement, fait un joli personnage agissant pendant ses quelques minutes d’écran. Plus important encore, l’adorable doof, le juge Reinhold, fait ce qu’il peut pour porter le point culminant des tirs ennuyeux, lorsque Murphy est obligé de se transformer en un héros d’action direct peu convaincant. Tout le monde devient un meuble.

La course compte aussi dans Flic de Beverly Hills. Pour la plupart du film, Axel Foley est le seul personnage noir à l’écran. C’est un officier de police, mais il ne projette jamais l’autorité traditionnelle. Il est énervé à juste titre lorsque la police de Beverly Hills l’arrête pour avoir été jeté par la fenêtre. Il clownes un autre flic noir pour avoir parlé trop blanc. Et dans pratiquement toutes les scènes, il surpasse tous les personnages blancs. Les stars noires ont parfois des scènes comme ça dans les films de blaxploitation des années 70, mais ces scènes ne sont généralement pas jouées pour rire. Dans Flic de Beverly Hills, Eddie Murphy est un lapin Bugs dans un monde plein d’Elmer Fudds. S’il y a quelque chose de révolutionnaire Flic de Beverly Hills, c’est ça.

Murphy n’avait fait que deux films avant Flic de Beverly Hills, mais il est arrivé avec un personnage comique bien établi. Dans Flic, un péché 48 heures et Des places boursières, Murphy est un opérateur fluide travaillant dans des espaces blancs où il ne voulait pas. Il est convaincu qu’il peut déjouer et séduire tout le monde autour de lui, et il change la dynamique du pouvoir dans n’importe quelle pièce simplement en existant. Dans les trois films, Murphy prospère dans un monde blanc grâce à la force de sa personnalité. Flic de Beverly Hills pousse ce personnage le plus loin; c’est comme une adaptation de long métrage enjouée de la scène du bar de cowboy de 48 heures Nous faisons l’expérience de ses conneries pour un film entier.

À bien des égards, Flic de Beverly Hills est un film moyen du cinéma hollywoodien – le genre de film d’action des années 80 où l’on peut compter sur le héros pour trébucher et déjouer au moins un vol à main armée. En tant que phénomène culturel, Flic de Beverly Hills existe à l’intersection de quelques vagues différentes: le style sensation de cocaïne Bruckheimer / Simpson, le Saturday Night Livetendance dérivée de l’action-comédie et montée d’un jeune Eddie Murphy. Murphy resterait une star de cinéma pendant des années après Flicet il ferait au moins un grand film. (Pour mon argent, 1988 Venant en Amérique est son meilleur.) Il est toujours un acteur puissant quand il veut l’être, comme il l’a prouvé l’année dernière en Dolemite est mon nom. Bientôt, cependant, Murphy tomberait dans de grandes transformations de personnages burlesques et de maquillage lourd. Il ne serait plus la même force beaucoup plus longtemps. Flic de Beverly Hills est un moment. Quand vous avez un moment comme ça, vous pouvez vous habiller en costumes de vinyle Michael Jackson pour le reste de votre vie si vous en avez envie.

Le concurrent: Beaucoup des plus grands succès de 1984 –chasseurs de fantômes, Le Karaté Kid, Footloose, Pluie mauve–restent extrêmement regardables aujourd’hui. Tous ces films ont des moments vraiment formidables. Mais un seul des superproductions de l’année – Joe Dante Gremlins, le film n ° 4 au box-office de 1984, a des moments si absurdes et anarchiques que je commence à me demander s’il s’agit d’un chef-d’œuvre. Le marketing pour Gremlins jeté autour du nom du producteur exécutif Steven Spielberg, mais Gremlins fonctionne également comme une parodie et un réquisitoire de l’innocence enfantine rêveuse et mignonne de la sensibilité de Spielberg. Dante prend sa mascotte d’animal en peluche Gizmo, une création véritablement spielbergienne, et l’utilise pour faire naître un tas de petits baiseurs hilarants et méchants d’agents du chaos.

Quand Gremlins atteint son apogée absurde, les petits monstres de Dante abandonnent les subtilités comme la logique cinématographique. Ils ricanent, crachent, grognent, se tirent dessus, chantent Blanc comme neigeet partez dans une glorieuse valhalla absurde. Au début, Dante construit une idylle de petite ville des années 80 parfaitement remplie de personnages hollywoodiens, puis il passe un bon moment à la déchiqueter. Gremlins est un vandalisme cinématographique de premier ordre. J’aime cela.

La prochaine fois: Retour vers le futur utilise littéralement le voyage dans le temps pour se livrer à la nostalgie des années 50, mais il possède également une énergie cinétique et un sens méticuleux de la narration qui transcendent son moment des années 80. Même si toutes ces blagues des années 50 se fondent dans l’éther culturel, cela reste un classique.