Quand les résultats du vaccin Oxford seront-ils prêts? Dernières nouvelles sur les progrès de Covid jab après les mises à jour de Pfizer et Moderna

Huit mois après le début de la pandémie, novembre a finalement apporté des nouvelles positives en ce qui concerne un vaccin Covid-19.Tout d’abord, Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur candidat avait prouvé son efficacité à plus de 90% lors des essais. Lundi, Moderna a révélé que son vaccin avait une efficacité de près de 95% pour prévenir le virus.Ces résultats ont stimulé les espoirs pour les efforts de l’Université d’Oxford, qui est en cours de création en partenariat avec la société pharmaceutique AstraZeneca.Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du virus. Pfizer, et 5 millions de doses de Moderna, mais la plupart de ses espoirs reposent sur le candidat d’Oxford, avec 100 millions de doses déjà réservées.Pfizer a publié les résultats positifs de ses essais la semaine dernière (Photo de David Benito / Getty) Les résultats des vaccins sortent? Il n’y a pas de date fixe pour la date à laquelle l’Université d’Oxford publiera les résultats de ses essais.Toutefois, une source au Département de la Santé et S ocial Care a déclaré au Guardian que les résultats étaient «imminents». Ils ont ajouté que le vaccin d’Oxford pourrait être l’un des premiers à être déployé. Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré au journal qu’il attend les résultats «dans un question de semaines ». On espère que certaines personnes au Royaume-Uni pourront se faire vacciner avant la fin de l’année. Les résidents et le personnel des centres de soins sont en tête de file lorsqu’un vaccin est prêt à être distribué. La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé que son vaccin expérimental contre Covid-19 était efficace à 94,5%, marquant une deuxième avancée majeure dans la chasse au vaccin (Photo: Joseph Prezioso / AFP via Getty) Le vaccin d’Oxford sera-t-il aussi efficace que les autres? Pour le moment, nous ne savons pas comment Le vaccin de l’Université d’Oxford sera efficace, mais le résultat de Moderna est un signe très positif: les deux vaccins utilisent des technologies différentes. Moderna, comme celui de Pfizer, est un vaccin à ARNm, qui utilise le code génétique plutôt que n’importe quelle partie du virus lui-même.Oxford, quant à lui, est un vaccin vecteur adénovirus, et utilise le virus qui cause le rhume chez les chimpanzés. cellules pour produire une protéine spécifique, qui à son tour déclenche une réponse immunitaire. Le professeur Pollard a déclaré: «Les résultats positifs des autres développeurs signifient qu’il est probable que plusieurs vaccins seront ciblés, ce qui est une excellente nouvelle pour le monde.

Schleich 42462 - Horse club sarah & mystery couverture & licol Sarah enfile la superbe nouvelle couverture sur le dos de Mystery et lui installe son nouveau licol. La jument paraît encore plus élégante qu’auparavant ! Le motif jaune-vert est simple mais de petits détails soignés révèlent encore plus le caractère fier de son cheval. À partir de maintenant, ils seront

Ecco Mens M Golf S-Three Spikeless Waterproof Fluidform Chaussures de golf en cuir Béton UK 8-8.5 UK 8-8.5 - Béton - Quand Ecco sont sur quelque chose de bon, ils essaient de le rendre meilleur. Après des années de développement, c’est exactement ce qu’ils ont accompli avec leur modèle S-Three. ECCO a introduit la nouvelle semelle extérieure Tri-Fi-Grip révolutionnaire, qui assure des performances zonales polyvalentes à

Awakening In The Dream de Wilcock & David New York Times auteur à succès David Wilcocks dernière œuvre captivante de non-fiction explorer de nouvelles vérités cachées sur les extraterrestres rêves de science sacrée canaliser votre Soi Supérieur et l’Ascension. Que se passe-t-il quand un chercheur d’OVNI entre soudainement en contact télépathique avec

Aliens Alien Queen Life-Size Wall Sculpture Aliens - Alien Quinn 1:1 Scale Life-Size Replica Wall Sculpture "Dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier.. " Toutefois une chose's à coup sûr, ils'll certainement vous entendre crier quand vous ajoutez cette incroyable nouvelle Reine Alien 1:1 Échelle Grandeur Vie-Taille Réplique Sculpture murale