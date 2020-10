Quand les réfugiés européens ont fui vers l’Égypte, 1944

Lorsque les Allemands et leurs alliés ont envahi l’Europe du Sud-Est, un grand nombre de civils (plus de 40 000) se sont échappés de leur patrie. Beaucoup ont fui tout le long de la Méditerranée, sautant d’île en île à la recherche d’un abri et de sécurité.

Les Britanniques ont eu l’idée d’installer des centaines de milliers de réfugiés, principalement des femmes et des enfants, de Bulgarie, de Croatie, de Grèce, de Turquie et de l’ex-Yougoslavie, en Égypte, en Syrie et en Palestine. Le programme s’appelait la Middle East Relief and Refugee Administration (MERRA).

À leur arrivée dans un camp, les réfugiés devaient d’abord s’enregistrer auprès des responsables du camp et recevoir des cartes d’identité émises par le camp. Ces cartes d’identité – qu’ils devaient toujours avoir sur eux – contenaient des informations telles que le nom du réfugié, son numéro d’identification au camp, des informations sur ses antécédents scolaires et professionnels et toutes les compétences particulières qu’il possédait.

Une fois enregistrés, les nouveaux arrivants ont passé une inspection médicale approfondie. Les réfugiés se sont dirigés vers ce qui était souvent des installations hospitalières de fortune – généralement des tentes, mais parfois des bâtiments vides réutilisés pour des soins médicaux – où ils ont enlevé leurs vêtements, leurs chaussures et ont été lavés jusqu’à ce que les autorités pensent qu’ils étaient suffisamment désinfectés.

Après que les responsables médicaux se soient déclarés en assez bonne santé pour rejoindre le reste du camp, les réfugiés ont été répartis en quartiers d’habitation pour les familles, les enfants non accompagnés, les hommes célibataires et les femmes célibataires.

Une fois affectés à une section particulière du camp, les réfugiés ont eu peu d’occasions de s’aventurer à l’extérieur. À l’occasion, ils ont pu faire des sorties sous la supervision des responsables du camp.

Naturellement, la nourriture était un élément essentiel de la vie quotidienne des réfugiés. Les réfugiés dans les camps de MERRA pendant la Seconde Guerre mondiale recevaient généralement une demi-portion des rations de l’armée chaque jour. Les responsables ont reconnu que lorsque cela était possible, les rations devraient être complétées par des aliments reflétant les coutumes nationales et les pratiques religieuses des réfugiés.

Ceux qui avaient la chance d’avoir un peu d’argent pouvaient acheter des haricots, des olives, de l’huile, des fruits, du thé, du café et d’autres produits de base dans les cantines du camp ou lors de visites occasionnelles dans les magasins locaux, où en plus de la nourriture, ils pouvaient acheter du savon, des lames de rasoir , crayons, papier, timbres et autres articles.

Les camps qui n’étaient pas pressés par l’espace ont pu fournir de la place aux réfugiés pour préparer les repas. À Alep, par exemple, une salle a été réservée dans le camp pour que les femmes se rassemblent et préparent des macaronis avec de la farine qu’elles recevaient des fonctionnaires du camp.

Certains camps, mais pas tous, exigeaient que les réfugiés travaillent. à Moses Wells, tous les réfugiés valides et en bonne forme physique devaient exercer diverses professions.

La plupart travaillaient comme commerçants, nettoyeurs, couturières, apprentis, maçons, charpentiers ou plombiers, tandis que des «personnes exceptionnellement qualifiées» servaient de maîtres d’école ou de contremaîtres. Les femmes effectuaient des tâches domestiques supplémentaires comme la couture, la lessive et la préparation de la nourriture en plus de tout autre travail qu’elles avaient.

Certains camps offrent même aux réfugiés la possibilité de suivre une formation professionnelle. À El Shatt et à Moses Wells, le personnel hospitalier était si rare que les camps de réfugiés ont doublé en tant que programmes de formation en soins infirmiers pour les réfugiés yougoslaves et grecs et les habitants.

Plus de 30 000 personnes ont vécu dans le camp d’El Shatt pendant 18 mois au total. Pendant leur séjour dans le camp, il y a eu 300 mariages. De plus, 650 enfants sont nés. Ils sont rentrés chez eux au début de 1946 lorsque la guerre s’est terminée et qu’une situation politique plus stable en Europe s’est établie.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès / PRI Org).