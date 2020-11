Quand les pubs et restaurants ferment-ils? Comment les nouvelles règles de verrouillage de Covid affectent l’industrie hôtelière

Un deuxième verrouillage national entre en vigueur en Angleterre à partir du 5 novembre, ce qui signifie que de nombreuses entreprises et sites devront fermer à mesure qu’un certain nombre de nouvelles restrictions entreront en vigueur.Les pubs et les restaurants, qui sont parmi les entreprises les plus durement touchées au cours de la pandémie, fera partie des entreprises sur le point de fermer. Le verrouillage, qui vise à aider à réduire la propagation de Covid-19, signifiera également que les gens devront rester à la maison et ne pas rencontrer socialement ceux qui sont en dehors de leur foyer, sauf exceptions spécifiques. savoir quand les lieux d’accueil seront fermés pour le nouveau verrouillage. Les pubs et les restaurants doivent-ils fermer en Angleterre? Oui, les pubs et restaurants en Angleterre devront fermer à partir de jeudi (5 novembre) lorsque le nouveau verrouillage entrera en vigueur, selon les directives du gouvernement. Ils devront rester fermés pendant la durée du verrouillage, qui devrait durer au moins jusqu’au 2 décembre, mais il est possible que cela soit prolongé au-delà. Les restaurants devront également fermer pendant la durée du prochain verrouillage en Angleterre, bien que les plats à emporter soient autorisés (Photo: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images) «Les lieux d’accueil tels que les restaurants, les bars et les pubs doivent fermer, mais peuvent toujours fournir des services à emporter et de livraison », selon les directives actuelles du gouvernement. «Cependant, les boissons à emporter ne seront pas autorisées.» Jusqu’à récemment, les lieux d’accueil en Angleterre tels que les pubs et les restaurants ont dû fermer à 22 heures, depuis qu’un «couvre-feu» a été instauré en Angleterre fin septembre. pour les pubs et les restaurants sera 22h le mercredi 4 novembre.Qu’en est-il des boissons à emporter? On ne sait pas très bien comment les services à emporter fonctionneront pour les pubs.L’interdiction de vendre de l’alcool à emporter a été un coup dur pour les pubs et les bars comme beaucoup l’ont finalement été en mesure de vendre des boissons à emporter pour la consommation hors des locaux pendant la mi-temps dans le verrouillage précédent, qui est entré en vigueur à la mi-mars.Les militants du pub ont appelé à un revirement sur la décision de ne pas permettre aux bubs de vendre de l’alcool à emporter. Le président national de la Campagne pour la Real Ale (CAMRA), Nik Antona, a déclaré: «Offrir de l’alcool à emporter a été une bouée de sauvetage pour de nombreux pubs, et en particulier les brasseries, lors du premier verrouillage en Angleterre. «C’est une décision déconcertante et préjudiciable de supprimer cette option, en particulier lorsque d’autres entreprises comme les supermarchés peuvent continuer à vendre de l’alcool à emporter. Qu’en est-il du reste du Royaume-Uni? Les règles sont différentes en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, qui ont toutes leurs propres restrictions Covid-19 en place. Au Pays de Galles, un verrouillage «coupe-feu» est en place depuis 18h le vendredi 23 octobre et devrait durer jusqu’à 00h01 le lundi 9 novembre, période pendant laquelle les pubs ont été fermés, ainsi que de nombreuses autres entreprises et des restrictions de socialisation. «À partir du 9 novembre, tous les locaux, tels que les restaurants, les cafés, les pubs et les gymnases, fermés pendant le coupe-feu, pourront rouvrir», a déclaré le gouvernement gallois. «Suite à l’annonce du verrouillage anglais, les ministres ont des discussions en cours avec le secteur de l’hôtellerie sur les règles détaillées de réouverture. »Différentes règles s’appliqueront aux établissements d’accueil en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles (Photo de Donato Fasano / Getty Images) En Écosse, une grande partie du pays est entrée au niveau trois sur cinq nouveaux. lundi à 6 heures du matin, le reste du pays étant placé au niveau un ou deux. Les règles applicables aux zones soumises à des restrictions de niveau trois en Écosse, selon le gouvernement écossais, ont déclaré: «Les restaurants, cafés, pubs et bars peuvent ouvert à l’intérieur et à l’extérieur pour la consommation d’aliments et de boissons non alcoolisées. Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être servies. « La dernière entrée est 17h00 et tous les sites doivent être fermés et tous les clients doivent quitter les lieux avant 18h00. » « Les plats à emporter peuvent toujours fonctionner normalement, à condition que la nourriture et les boissons soient vendues pour la consommation hors des locaux. » en vigueur en Irlande du Nord, y compris les pubs et restaurants fermant pendant quatre semaines à compter du 16 octobre, à l’exception des plats à emporter et des livraisons, et d’autres règles Quelles autres règles ont été annoncées dans le cadre du verrouillage imminent? Les nouvelles règles nationales de verrouillage pour l’Angleterre , sous réserve d’un vote au Parlement cette semaine, comprennent: Obliger les gens à rester chez eux, sauf à des fins spécifiques; Empêcher de se réunir avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, sauf à des fins spécifiques; Fermer certaines entreprises et certains lieux. entrée en vigueur jeudi, devraient rester en place jusqu’au 2 décembre, mais il a été suggéré qu’elles pourraient être prorogées.

Biostime Ferments Lactiques Nourrisson 14 sachets Les sachets de Ferments Lactiques des laboratoires Biostime ont été conçu pour les nourrissons dès la naissance. Grâce à leur composition, ils apportent à votre bébé 3 souches de Ferments lactiques : Lactobacillus helveticus Rossel-52, Bifidobacterium infantis Rossel-33, Bifidobacterium bifidum Rossel-71.

Dietanat Bacillus Acidophilus Probiotiques Ferments lactiques 14 milliards 8 souches - 60 gélules végétales BACILLUS ACIDOPHILUS PROBIOTIQUES 14 MILLIARDS 8 SOUCHES EN GÉLULES VÉGÉTALES Les Probiotiques un allié santé incomparable ! Cette nouvelle formule élaborée à partir des données scientifiques les plus récentes nous a conduit à améliorer la composition de nos Probiotiques multisouches avec une nouvelle formule

Riggatec rouleau de direction réglé Riggatec 100mm roue bleu 2x avec frein, 2x sans - Roulettes rouleau de direction réglé Riggatec roue bleu avec: et sans frein: Les Blue Wheels de Riggatec sont particulièrement convaincants en raison de leur capacité de charge extrême et sont particulièrement adaptés aux applications dans la technique événementielle. Ils sont faciles à installer sur des caisses de

Riggatec rouleau de direction réglé Riggatec 100mm roue noir 2x avec frein, 2x sans - Roulettes rouleau de direction réglé Riggatec roue noir avec: et sans frein: Les Black Wheels de Riggatec sont particulièrement convaincants en raison de leur capacité de charge extrême et sont particulièrement adaptés aux applications dans la technique événementielle. Ils sont faciles à installer sur des caisses de

Riggatec rouleau de direction réglé Riggatec 100mm roue bleu 4x avec frein - Roulettes rouleau de direction réglé Riggatec roue bleu avec 4x: frein: Les Blue Wheels de Riggatec sont particulièrement convaincants en raison de leur capacité de charge extrême et sont particulièrement adaptés aux applications dans la technique événementielle. Ils sont faciles à installer sur des caisses de

Riggatec rouleau de direction réglé Riggatec 100mm roue noir 4x avec frein - Roulettes rouleau de direction réglé Riggatec roue noir avec 4x: frein: Les Black Wheels de Riggatec sont particulièrement convaincants en raison de leur capacité de charge extrême et sont particulièrement adaptés aux applications dans la technique événementielle. Ils sont faciles à installer sur des caisses de