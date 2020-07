Quand les piscines ouvriront-elles en Écosse? Dernières nouvelles sur la réouverture des piscines dans la phase 3 des règles de verrouillage écossaises

Alors qu’en Angleterre, les gymnases et les piscines ont reçu une date pour rouvrir, les Écossais affamés d’exercice attendent toujours le feu vert.C’est parce que l’Écosse, comme les autres pays d’origine, suit sa propre feuille de route progressive pour sortir du verrouillage du coronavirus, avec les modifications des règles à des rythmes différents: les magasins, les pubs et les coiffeurs au nord de la frontière ont tous maintenant ouvert leurs portes aux clients (même si diverses mesures de distanciation sociale ont été mises en place). Voici pourquoi les piscines restent fermées.La newsletter i coupe le bruitQuand les gymnases rouvriront-ils en Écosse? Bien que les terrains de sport en plein air ouverts à partir du 29 juin aient rouvert dans la phase deux du verrouillage écossais, une date d’ouverture des piscines, comme les gymnases et autres sports d’intérieur Ils doivent rester fermés jusqu’à fin juillet au plus tôt car, selon les conseils officiels écossais: «Ils impliquent des contacts sociaux étroits prolongés, ce qui augmente les risques de propagation de l’infection.» Mhairi Swanson, a Le nageur écossais a exhorté Nicola Sturgeon à pousser en avant leur réouverture, accusant le gouvernement de mettre «les pubs avant les piscines». L’athlète de niveau national a déclaré à BBC Radio Scotland: «Pour moi, il me semble que ce sont des pubs avant les piscines pour le moment. Personnellement, je ne pense pas qu’il semble que la remise en marche du sport soit une priorité et pour moi c’est assez inquiétant. «Je veux dire, aspirons-nous sérieusement à être une nation d’acheteurs et de buveurs? La hiérarchisation de la consommation d’alcool et de l’alcool avant l’exercice et le bien-être physique en dit long sur la culture écossaise. »Bien qu’ils aient été décrits dans le cadre de la troisième phase de la feuille de route du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon a omis les piscines et les gymnases de son annonce initiale de ces changements. Le Premier ministre a confirmé que, parce qu’ils «présentent des défis particuliers» pour contenir le virus, toutes les installations de conditionnement physique intérieures et diverses autres entreprises ne pourraient pas ouvrir avant le 31 juillet au plus tôt.Nicola Sturgeon a omis les piscines de son annonce de phase trois le 9 Juillet (Photo: PA) S’adressant à Holyrood le jeudi 9 juillet, Mme Sturgeon a déclaré: «Malheureusement, il y a des activités qui sont incluses dans la phase trois de la carte d’itinéraire auxquelles nous ne sommes pas encore en mesure d’attacher une date ferme et précise. , nous garderons tout cela à l’étude et nous avancerons les dates dans la mesure du possible. Il faut supposer à ce stade que ces autres activités ne reprendront pas avant le 31 juillet. «Ces activités comprennent la réouverture de bureaux et de centres d’appels non essentiels, la reprise d’événements en direct en plein air et la réouverture de lieux de divertissement intérieurs, tels que les théâtres. , salles de musique et salles de bingo. »Il n’y a pas non plus de date confirmée pour la reprise des sports de contact amateurs en plein air pour adultes (les enfants et les jeunes ont pu reprendre à partir du lundi 13 juillet) ou pour la reprise des cours et tests de conduite. Bien que les gymnases aient été omis, une série d’autres mesures de verrouillage en Écosse ont été levées le mercredi 15 juillet dans le cadre de la phase trois du plan de circulation écossais, notamment des personnes autorisées à prendre un verre dans un pub. les repas dans un restaurant et se faire couper les cheveux pour la première fois depuis des mois.Les barbiers et les salons de coiffure ont également rouvert aux clients, tandis que les musées, galeries, monuments, cinémas et bibliothèques étaient le secteur du tourisme de l’Écosse a également reçu le feu vert pour rouvrir, y compris tous les hébergements de vacances, tandis que le secteur de la garde d’enfants a pu rouvrir complètement. la prière et la contemplation communautaires – avec une distance physique et un nombre limité à 50 – et les restrictions sur la participation aux mariages et aux funérailles assouplies, bien que le nombre soit resté limité avec une distance physique requise. tels que les esthéticiennes et les tailleurs ne peuvent rouvrir que le mercredi 22 juillet, avec des mesures d’hygiène renforcées.À cette date, les collèges et les universités peuvent faire un retour progressif à l’apprentissage sur le campus dans le cadre d’un modèle mixte avec l’enseignement à distance.Lidos ouvert en Angleterre à partir du 11 juillet. , quinze jours avant les piscines couvertes (Photo: AFP / Getty Images) Quand les piscines ouvriront-elles en Angleterre? Le 9 juillet, date à laquelle Mme Sturgeon s’est adressée à Holyrood, le secrétaire à la Culture Oliver Dowden a confirmé qu’en Angleterre, les piscines couvertes, les centres de loisirs et les gymnases pourraient ouvrir à partir du samedi 25 juillet, ajoutant que la réouverture des piscines aiderait le pays à s’ouvrir. «Match-fit pour vaincre le virus» au milieu des craintes croissantes d’inactivité de la population en raison des restrictions de distanciation sociale.Les piscines et les lidos en plein air ont ouvert le samedi 11 juillet, au même moment que le sport de plein air de base a été autorisé à reprendre. Les gymnases sont les nouvelles que des millions de personnes à travers le pays attendaient avec de nombreuses personnes désespérées de sauter sur un vélo qui tourne ou de plonger dans une piscine », a déclaré M. Dowden.« Nos conseils complets garantiront que les gymnases, les piscines et les centres de loisirs bénéficient du soutien dont ils ont besoin. de rouvrir en toute sécurité pour leurs clients et leur personnel. »Reportage supplémentaire de Press Association

Vtech Ma piscine à balles interactive Pop'Balles VTECH multicolore Ma piscine à balles interactive Pop'Balles VTECH Bébé découvre un grand parc à balles joliment illustré pour apprendre en s'amusant.Bébé lance les balles dans le panier de basket électronique, elles sont comptées et redescendent en musique.Trop rigolo : Bébé éjecte les balles en appuyant sur le gros bouton

Dali Katch Cloud Gray - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte Blutooth Dali Katch Nouvelle référence dans l´audio portatif, l´étonnante nouvelle KATCH est la dernière née de DALI. Associant une technologie digitale avancée à un design unique, la DALI KATCH propose un rendu sonore de haute fidélité dans un format incroyablement compact. Description La DALI

Dali Katch Dark Shadow - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte Blutooth Dali Katch Nouvelle référence dans l´audio portatif, l´étonnante nouvelle KATCH est la dernière née de DALI. Associant une technologie digitale avancée à un design unique, la DALI KATCH propose un rendu sonore de haute fidélité dans un format incroyablement compact. Description La DALI