Quand les opérateurs de téléphonie mobile ferment-ils les réseaux 3G aux États-Unis?

Avec toutes les discussions sur la 5G et comment c’est l’avenir de notre communication, il est facile d’oublier que beaucoup de gens n’ont même pas encore migré vers la 4G.

Selon Statista environ 12% des utilisateurs de services sans fil comptent toujours sur la connectivité 3G. Les raisons de cela varient. Une recherche menée par OpenSignal a montré que seul un petit pourcentage de ces utilisateurs restent en 3G car ils manquent de couverture 4G, environ 12,7%. La grande majorité, 87,2% ont accès à la 4G et possèdent même un appareil compatible 4G, mais n’ont pas de forfait 4G.

Cette carte montre que vivre dans une zone rurale ne signifie pas que vous êtes plus susceptible de compter uniquement sur la 3G

Donc, il semble donc que c’est surtout une question de choix de refuser les avantages (et les coûts) de la 4G. Ce choix disparaîtra tôt ou tard à mesure que les opérateurs passeront à la 5G et passeront au 3G. Les opérateurs sont désireux de libérer les fréquences utilisées par la 3G et de les utiliser pour une meilleure couverture 4G et 5G. Si vous souhaitez en savoir plus sur la 5G, consultez notre Aide-mémoire des bandes 5G, mais quand exactement la 3G est-elle supprimée? Eh bien, regardons ce que les grands transporteurs en ont dit!

Verizon prévoit de mettre fin au support 3G

Verizon est le plus grand opérateur aux États-Unis, mais aussi celui qui cherche à se débarrasser de la 3G le plus rapidement. La société avait initialement prévu d’arrêter le support 3G au début de 2020, mais a depuis reporté ces plans.

La nouvelle date de fin pour la 3G de Verizon est le fin 2020, selon le le site Web du transporteur. Après cela, les téléphones qui ne disposent pas de la 4G ou qui ne l’ont pas, mais qui ne prennent pas en charge la voix HD, tels que l’iPhone 5S et les modèles plus anciens, ne fonctionneront pas sur le réseau de Verizon.

Étant donné que même les téléphones de base prennent en charge la 4G de nos jours, la mise à niveau forcée ne cassera la banque de personne. Et si vous êtes du genre à refuser de vous procurer un smartphone, consultez notre meilleur article de base sur les téléphones pour les meilleures options sur le marché en ce moment.

T-Mobile prévoit de mettre fin au support 3G

T-Mobile est en train de fusionner son réseau avec celui de Sprint et il semble que la suppression de la 3G ne soit pas à l’ordre du jour de Un-Carrier pour le moment. Team Magenta n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la fin de la 3G.

Certaines estimations pointent vers la fin de 2021, début 2022 quant au moment où T-Mobile pourrait désactiver la 3G de façon permanente. L’accès à deux réseaux à part entière après la fusion avec Sprint donne à T-Mobile plus de latitude dans les bandes et les fréquences qu’il peut offrir aux clients. C’est probablement une grande raison pour laquelle l’arrêt de la 3G ne figure pas en tête de liste des priorités de l’opérateur. Cela et ses spécialistes étant occupés à combiner deux réseaux en un seul. Tôt ou tard, cependant, l’ère 3G se terminera également sur T-Mobile.