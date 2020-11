Quand les niveaux seront-ils revus? Combien de temps le système de niveaux Covid de l’Angleterre pourrait durer

Une version renforcée du système à trois niveaux reviendra en Angleterre lorsque le verrouillage se terminera le 2 décembre.Matt Hancock a annoncé jeudi que presque toutes les régions de l’Angleterre seront confrontées à des restrictions sévères du coronavirus avec une interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur et des restrictions sur l’hospitalité. newsletter dernières nouvelles et analyses Lire la suite Carte des niveaux Covid: Liste complète des zones sous tous les niveaux dans les nouvelles restrictions de l’Angleterre – et comment vérifier votre zone Cependant, il existe une voie d’évacuation plus claire vers les niveaux inférieurs grâce à la possibilité de tests rapides, qui n’était pas largement disponible au Royaume-Uni avant le verrouillage et les zones placées dans les deux niveaux supérieurs des restrictions Covid pourraient être abaissées d’un niveau avant Noël si elles réduisaient considérablement les infections.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, annonce les niveaux initiaux jeudi, la plupart des zones étant définies pour les restrictions de niveau deux (Photo: Getty) Quand les niveaux seront-ils revus? Les niveaux seront revus d’ici le mercredi 16 décembre, ce qui signifie que les autorités locales des niveaux deux et d trois auront deux semaines pour réduire les infections et justifier leur déménagement.Les zones placées au niveau trois se verront offrir le soutien du NHS Test and Trace et des forces armées pour offrir un programme de dépistage communautaire rapide de six semaines, en utilisant des tests rapides d’écoulement latéral qui donnent des résultats en une heure. . « Je sais que pour ceux d’entre vous confrontés à des restrictions de niveau 3, ce sera une période particulièrement difficile, mais je tiens à vous assurer que nous allons soutenir vos régions avec des tests communautaires de masse et des fonds supplémentaires. » En suivant les règles ensemble, nous pouvons Comment les niveaux sont-ils déterminés? Le ministère de la Santé a déclaré que les décisions sur les niveaux de niveau seraient basées sur un certain nombre de facteurs, y compris les taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge et, en particulier, parmi les La vitesse à laquelle les taux de cas augmentent ou diminuent sera également prise en compte, tout comme la pression locale sur le NHS, y compris la capacité actuelle et projetée.Les décisions finales seront prises par le Premier ministre Boris Johnson au Comité des opérations de Covid, La carte ci-dessous montre quelles régions d’Angleterre sont placées dans chaque niveau lorsque le verrouillage prend fin: Afficher tout Et voici la liste complète des attributions de niveaux: Niveau 1: Alerte moyenne Niveau Sud-Est Sud-Ouest 2: Alerte haute North West CumbriaLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshire West Midlands WorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast Midlands East of England SuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEsussesex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et la ville de Sussex Sussex de SussexWrouthBordford East SussexWrough et MaidenheadWest Berkshire Hampshire (à l’exception de l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth West South Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath and North East SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Hartbrined Highland Combiné East Devon-Cleveland-Tier 3: Hartbrough-East Combinaison de North Clevelt-East Autorité combinée: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle upon TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth West Greater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et The Humber The HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest Midlands Birmingham et Black CountryStaffordshire et Stoke-on-Trentryllebrand est niveau 2: alerte haute) Kent et MedwaySouth West BristolSouth GloucestershireNorth Somer ensemble