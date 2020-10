Quand les New-Yorkais ont entendu parler de l’invasion du jour J, 1944

Au moment où le soleil se leva à New York le matin du 6 juin 1944, la première et la deuxième vague de troupes américaines avaient débarqué sous de violents tirs allemands sur les plages de Normandie.

Sous le commandement du général Eisenhower, une armada de 5 000 navires amena des troupes sur les plages de Normandie, l’une des plus importantes de l’histoire militaire. Près de 150 000 soldats ont pris d’assaut les plages de Normandie ce jour-là, et environ 20 000 d’entre eux en parachute.

La nouvelle de l’invasion se répandit rapidement ce matin-là dans les rues de New York. Les New-Yorkais avaient les oreilles et les yeux rivés sur les stations de radio et les journaux. Le Daily News proclame en caractères gras: « L’INVASION COMMENCE ». Les rédacteurs en chef du New York Times se sont empressés de publier une édition spéciale à 6 heures du matin, avec un titre en première page annonçant la «Grande invasion est en cours».

La nouvelle a porté le premier communiqué laconique du quartier général suprême du corps expéditionnaire allié: Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, appuyées par des forces aériennes puissantes, ont commencé ce matin à débarquer des armées alliées sur la côte nord de la France..

Le président Roosevelt s’est adressé directement au public américain pour la première fois ce soir-là, lors de son discours à la radio. L’adresse elle-même a été conçue comme une prière, Roosevelt demandant à Dieu de bénir l’effort de guerre américain. Il a également appelé le peuple américain à continuer ses prières dans les jours à venir.

Dans les églises et les synagogues de Manhattan, les gens inclinaient la tête pour prier, tandis qu’à Times Square, les foules se tendaient le cou pour regarder les derniers reportages glisser sur le téléscripteur électronique du bâtiment du New York Times.

La Bourse de New York a observé deux minutes de silence et à Madison Square, WNYC a organisé un rassemblement du jour J, avec des discours et des chansons présidés par le maire de la ville, Fiorello La Guardia.

Comme Roosevelt, La Guardia a conduit la ville dans une prière, disant à ceux qui étaient rassemblés et à ceux qui écoutaient à la maison sur leurs radios: «Nous, les habitants de la ville de New York, réunis en réunion, envoyons nos prières au Dieu Tout-Puissant pour la sécurité et le bien-être spirituel de chacun d’entre vous et lui demandons humblement d’apporter la victoire totale à vos bras dans le grand et le vaillante lutte pour la libération du monde de la tyrannie ».

De nouvelles informations étaient difficiles à obtenir pour les médias américains; L’émission radiophonique de CBS World News de la journée fait de multiples références aux émissions des médias allemands, qui étaient la principale source d’informations actualisées.

Non seulement l’invasion de la Normandie a changé le cours de la guerre, mais elle a changé le cours de l’histoire. L’opération finirait par briser l’emprise des nazis sur l’Europe occidentale.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès / Smithsonian).