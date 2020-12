Quand les magasins ouvrent-ils? Règles sur l’ouverture des magasins non essentiels après le verrouillage dans chaque niveau Covid

Traditionnellement, novembre et décembre sont les deux plus gros mois de shopping de l’année, car les gens se précipitent pour faire leurs achats de Noël et profitent également des offres du Black Friday.Cette année a été très différente. Des magasins non essentiels en Angleterre ont été fermés tout au long de novembre en raison du verrouillage, dans un coup dur pour le secteur de la vente au détail.Toutefois, beaucoup se préparent maintenant à ouvrir à nouveau, et le pays revient à trois. Quand les magasins peuvent-ils ouvrir après le verrouillage? Le verrouillage prend fin officiellement à 12 h 01 le mercredi 2 décembre, ce qui signifie que les magasins pourront rouvrir à partir de mercredi matin. Quelles sont les règles dans chaque niveau? Magasins non essentiels sera autorisé à ouvrir dans les trois niveaux du nouveau système, y compris les magasins de grande rue, les centres commerciaux, les marchés intérieurs et extérieurs et les ventes de chaussures de voiture.Primark et d’autres magasins seront autorisés à ouvrir pendant 24 heures (Photo: Getty) doit porter un couvre-visage dans les magasins de tous les niveaux, sauf si vous en êtes exempt. Boris Johnson a déclaré la semaine dernière: «À partir de mercredi prochain, les gens pourront quitter leur domicile pour n’importe quel but et en rencontrer d’autres dans les espaces publics extérieurs, sous réserve de la règle de Six. «Collec Le culte, les mariages et les sports de plein air peuvent reprendre, et les magasins, les soins personnels, les gymnases et le secteur des loisirs en général peuvent rouvrir. »Ouverture 24 heures sur 24 Les magasins en Angleterre seront autorisés à rester ouverts 24 heures avant Noël, a déclaré le secrétaire au Logement, Robert Jenrick a dit. Les autorités locales seront autorisées à déroger aux règles qui limitent les heures d’ouverture, dans le but de soutenir le secteur de la vente au détail pendant sa période la plus chargée. La règle s’appliquera du lundi au samedi, mais les restrictions resteront le dimanche. Primark a déjà déclaré qu’il prévoyait de profiter du changement temporaire. « Avec un peu plus de trois semaines avant Noël, les acheteurs apprécieront les opportunités supplémentaires de faire des achats que le gouvernement déclare. », a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium.