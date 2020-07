Quand les gymnases rouvriront-ils au Pays de Galles? Dernières nouvelles sur l’ouverture des centres de fitness avec un assouplissement des règles de verrouillage

En Angleterre, les gymnases, les centres de loisirs et les piscines couvertes ont rouvert le samedi 25 juillet après avoir été fermés pendant plus de quatre mois lors du verrouillage du coronavirus.Cependant, les nations décentralisées ont eu tendance à rouvrir les installations à un rythme plus lent, et au Pays de Galles, de nombreux résidents le sont. attendent toujours de savoir quand ils pourront à nouveau faire de l’exercice dans les gymnases et les centres de conditionnement physique.Le premier ministre Mark Drakeford a présenté une série de mesures d’allègement du verrouillage, y compris le feu vert officiel des pubs, cafés et restaurants pour rouvrir les espaces extérieurs seulement à partir de 13 Juillet, ainsi que les coiffeurs et les sports d’équipe en plein air tels que le football, le cricket et certaines formes de rugby.La newsletter i a coupé le bruitVoici ce que l’on sait jusqu’à présent sur la réouverture des salles de sport.Quand les salles de sport peuvent-elles rouvrir? n’a pas été inclus dans le dernier assouplissement des restrictions de verrouillage (Photo: PA) M. Drakeford a déclaré qu’à partir du lundi 20 juillet, les gymnases en plein air pourront rouvrir, ainsi que les terrains de jeux et les centres communautaires. des gymnases en plein air, ils pourront rouvrir à partir de lundi. «J’ai eu un certain nombre de contacts de propriétaires de gymnases intérieurs qui m’ont dit qu’ils pourraient faire beaucoup de ce qu’ils font à l’extérieur si nous pouvions leur permettre de le faire et nous « Cependant, il n’y a pas encore de date fixe pour que les salles de sport en salle rouvrent leurs portes. M. Drakeford a poursuivi: » Les gymnases en salle sont une autre affaire. « Je pense qu’il existe des preuves dans d’autres parties du monde. que les gymnases intérieurs sont des endroits où le virus peut éclater et qu’il est donc important d’avoir des mesures d’atténuation supplémentaires en place. «Nous utiliserons ces trois semaines pour en discuter avec le secteur. S’il est possible d’être sûr que ces mesures d’atténuation peuvent être mises en place, nous en tiendrons compte dans le cadre du prochain examen de trois semaines. »Auparavant, la plus grande chaîne de gymnases de Grande-Bretagne, PureGym, avait critiqué le gouvernement gallois en raison de c’est le refus de rouvrir les gymnases, affirmant que les gens étaient désespérés de les utiliser à nouveau pour faire de l’exercice.PureGym a également contesté l’affirmation selon laquelle les gymnases «sont en train de devenir une source d’infection à coronavirus», car des pays comme le Danemark et la Suède Quand aura lieu le prochain examen du verrouillage? Le gouvernement gallois doit revoir les règles tous les 21 jours conformément à la loi, et M. Drakeford a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre une approche prudente, ajoutant qu’il y avait «un long chemin vers la normalité». Le prochain examen formel du verrouillage du coronavirus au Pays de Galles, qui sera le sixième à ce jour, est prévu le jeudi 30 juillet.Il y aura des discussions détaillées avec les autorités locales et d’autres opérateurs pour déterminer comment les gymnases, centres de loisirs, Et les piscines peuvent rouvrir en toute sécurité.Actuellement, des cours de sports de plein air peuvent avoir lieu, à condition que pas plus de deux ménages ou ménages élargis participent à la fois et que la distance sociale soit maintenue.Le dimanche, Public Health Wales (PHW) a rapporté 31 nouveaux cas de coronavirus, soit un total de 16928 personnes ont été testées positives pour Covi d-19 au Pays de Galles.

