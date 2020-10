Quand Leeds est-il au niveau 3? Carte des zones du West Yorkshire entrant dans les nouvelles restrictions Covid et comment les règles fonctionnent

Le West Yorkshire, y compris les villes de Leeds et Bradford, passera au niveau d’alerte Covid-19 le plus élevé à partir de lundi, ce qui signifie que près d’un cinquième de l’Angleterre sera soumis aux restrictions de coronavirus les plus strictes, ce qui porte le nombre total de personnes sous le niveau trois mesures à un peu plus de 11 millions – 19,6% de la population.Tees Valley et les West Midlands devraient passer au niveau trois dans un proche avenir, tandis que le Nottinghamshire sera soumis aux restrictions les plus élevées à partir de vendredi soir. Il survient alors que de nouvelles données du NHS England ont montré que le nombre de lits d’hôpitaux en Angleterre occupés par des patients confirmés atteints de coronavirus avait plus que doublé en deux semaines, passant de 4105 le 13 octobre à 8595 mardi. a également montré qu’il y avait 743 patients atteints de Covid-19 dans des lits de ventilation mécanique en Angleterre mardi, contre 560 le même jour la semaine précédente.Voici ce que vous devez savoir. Le West Yorkshire passe au niveau 3 à partir de 00h01 GMT le 2 novembre. La région abrite environ 2,3 millions de personnes et comprend les villes de Leeds et Bradford. Le gouvernement a promis plus de 59,3 millions de livres d’aide financière à la région pour faire face aux fermetures. Pendant ce temps, des sources des autorités locales dans les West Midlands ont déclaré que le niveau d’alerte «très élevé» pourrait être imposé «d’ici la fin de la semaine prochaine ou le début de la semaine suivante », tandis que les dirigeants de la vallée de la Tees ont déclaré que le gouvernement leur avait dit qu’il avait l’intention d’élever leur zone au niveau trois, bien qu’un accord n’ait pas encore été conclu .Afficher toutPourquoi la zone est-elle fermée? Une étude récente sur Covid-19 en Angleterre a suggéré qu’une personne sur 37 dans le Yorkshire et le Humber avait été infectée par le virus, ce qui en faisait l’une des régions les plus touchées du pays.Les dernières données sur le nombre de cas de coronavirus chez 100000 personnes sur sept jours montre que Leeds a un taux de transmission de 409,0 (3244) cas, contre 393,6 la semaine précédente. Bradford a un taux de 499,1 (2694), contre 395,7 (2136) la semaine précédente, ce qui en fait l’une des régions les plus touchées du pays.Les autres zones du conseil comprennent Calderdale, qui a un taux de 427,5 (904), en hausse de 311,7 (659), Kirklees, avec un taux de 405,2 (1782), contre 300,4 (1321), et Wakefield, avec un taux de 427,8 (1490), contre 310,6 (1082) .Melanie Scott tire une pinte à la Pub Black Bull à Haworth, West Yorkshire. Les villes du nord de l’Angleterre et d’autres régions qui souffrent d’une augmentation du nombre de cas de Covid-19 seront transférées au niveau trois (Photo: PA) Quelles sont les règles du niveau trois? Les pubs et les bars qui ne peuvent pas servir de repas seront également fermés dans le West Yorkshire comme les casinos, les soft play centers, les centres de jeux pour adultes, les magasins de paris et les ventes de chaussures de voiture.Les ménages mixant à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans les jardins privés, seront également interdits.Tous les voyages sauf les essentiels seront déconseillés, tout comme les voyages à l’intérieur et à l’extérieur de Voici les règles de base pour les autres zones sous le même niveau d’alerte: les pubs et les bars fermeront à moins qu’ils ne servent des repas substantiels fonctionnant comme s’ils étaient un restaurant. L’alcool servi uniquement dans le cadre d’un repas.Les gymnases intérieurs et les studios de fitness / danse, les installations sportives, les centres de loisirs, les magasins de paris, les centres de jeux pour adultes et les casinos seront fermés. Les réceptions de mariage ne sont pas autorisées.Les gens ne peuvent pas se mélanger avec d’autres ménages à l’intérieur n’importe où, y compris les maisons privées et les restaurants, ou dans les jardins privés ou les espaces extérieurs des restaurants, à moins qu’ils ne soient avec des membres de leur bulle de soutien. Ils peuvent se mélanger dans d’autres lieux publics extérieurs comme les parcs, en vertu de la règle de six. contre le fait de passer la nuit dans une autre partie du Royaume-Uni s’ils résident dans une zone de niveau 3 et doivent éviter de passer la nuit dans une zone de niveau 3 s’ils résident ailleurs.Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts.Près d’un cinquième de l’Angleterre être soumis aux restrictions les plus strictes en matière de coronavirus (Photo: Getty) Quelles autres zones ont été placées sous le niveau trois? Voici une liste complète des zones actuellement sous le niveau d’alerte le plus élevé pour Covid-19.CheshireNottinghamshireBroxtoweGedlingNottingham CityRushcliffeAshfieldBassetlawMansfieldNewark & ​​SherburnwoodGreater ManchesterBoltonBuryfordManchesterBlancSherburnwoodGreater ManchesterBoltonBuryfordManchesterBlackhamestersport TerPendlePrestonRibble ValleyRossendaleSouth RibbleWest LancashireWyreSouth YorkshireBarnsleyRotherhamDoncasterSheffieldLiverpool City RegionHaltonKnowsleyLiverpoolSeftonSt HelensWirral

