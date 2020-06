« Quand le Werder Brême relègue, de terribles années arrivent »

Après 1: 3 contre 1. FSV Mainz 05 le jour du match 33, le Werder Brême est à deux points de la relégation 16e peu avant la relégation. La légende du Werder Uli Borowka (58), qui a disputé un total de 328 matchs pour le vert et le blanc, met en interview avec SPOX et Goal a mis son doigt dans la plaie.

Planification d’équipe, mentalité de joueur, forme physique – tout du point de vue de Borowka est de second ordre. Selon lui, la SVW aurait dû se séparer de l’entraîneur Florian Kohfeldt il y a des mois.

Monsieur Borowka, avez-vous vu le match de Werder contre Mayence 05 samedi?

Uli Borowka: Oui, et mon cœur a saigné, comme au cours des derniers mois. Au cours des derniers matchs, qui portaient sur l’existence du club – et la compétition a cédé -, c’était une très mauvaise performance. A Werder, il n’y a pas d’hommes avec du caractère sur le terrain.

C’est donc une question de mentalité?

Borowka: Naturellement. Pour toute la saison. Je ne veux pas mettre cela sur le compte du fait que vous avez peut-être joué au poker avec l’un ou l’autre joueur. Mais que tant de joueurs soient des échecs totaux est difficile à comprendre pour moi. Pourriez-vous nommer un jeu dans lequel Maximilian Eggestein a bien performé?

Auriez-vous dû tirer le ripcord plus tôt?

Borowka: Je l’ai dit en décembre. Au plus tard après le 0: 5 contre Mayence 05. Cela ne s’est pas amélioré dans l’ensemble. Nous n’avons entendu les mêmes déclarations que des semaines et des mois. Ce que Niklas Moisander dit en tant que capitaine est vraiment mauvais sous terre. D’abord et avant tout, vous devez jouer puis parler, mais chez Werder tout le monde parle et ne fait rien. Ce que cela signifie pour le club et pour la région, les joueurs ne peuvent pas comprendre. Et Milot Rashica n’a pas été blessé et n’a toujours pas joué contre Mayence.

Il n’était pas en forme ces derniers temps.

Borowka: Si nous nous installions en fonction de la forme, il aurait été difficile d’avoir onze hommes sur le terrain. C’est un fait. Des joueurs comme Yuya Osako ou Davie Selke ont tous un niveau de deuxième division plus conservateur. En termes de performances, ce n’est rien de plus que la 2e division et c’est pourquoi Werder est également là-bas. Nous parlons de Mayence. D’Augsbourg. De Cologne. Paderborn a gagné, mais seulement parce qu’ils ont joué le pire match de Bundesliga en deux ans.

Après la pause forcée de Corona, il y a eu au moins un cabrage.

Borowka: Cela a à voir avec le fait que les équipes contre Fribourg, Schalke ou Mönchengladbach se sont avérées catastrophiques. Avec 28 points après 33 jours de match, vous avez toujours la possibilité de reléguer, quand avez-vous fait cela pour la dernière fois? Ressenti il ​​y a cent ans. Mais encore une fois à Rashica …

Les stations dans la carrière d’Uli Borowka

Durée société 1981-1987 Borussia Mönchengladbach 1987 – janvier 1996 Werder Bremen Janvier – juillet 1996 SV Tasmania Juillet 1996 – janvier 1997 Hanovre 96 Janvier – juillet 1997 Widzew Lodz Juillet 1997 – janvier 1998 FC Oberneuland

Borowka sur Rashica sur le banc: « Ass in the pants »

Oui?

Borowka: J’ai lu que Florian Kohfeldt ne l’avait pas amené dès le départ pour « lui enlever la pression ». Honnêtement: si quelqu’un qui semble avoir déjà fermé le club avec sa tête ne résiste pas à cette pression et déchire son cul pour son club, alors c’est agité dans la ligue. De telles choses ne doivent pas être au premier plan. Vous devez avoir votre cul dans votre pantalon pour vous déchirer pour votre ancien club lors des derniers matchs!

Comment expliquer la crise: est-elle due à la planification de la gestion, à Kohfeldt?

Borowka: La planification des effectifs est la responsabilité de plusieurs personnes, comme c’est le cas partout. Il est seulement devenu évident des mois plus tard que le mauvais seau avait été atteint. Cependant, vous saviez peut-être à l’avance qu’un Ömer Toprak ne jouerait pas en raison d’une blessure. Ou que Selke ne peut pas compter sur dix buts. L’équipe n’était manifestement pas apte à cela avant la crise de Corona, en aucune façon. La crise corona a rattrapé la forme physique, mais quand même: ces défenses massives, ces déficits massifs de fonctionnement et de défense, ont aussi quelque chose à voir avec la conception de l’entraînement. À mon avis, M. Kohfeldt a perdu l’accès à l’équipe il y a longtemps. Elle l’a encore montré contre Mayence.

On ne sait toujours pas s’il irait en 2e division avec lui.

Borowka: Oh, vous devez être honnête: ce n’est plus possible. Le club est allé au mur, c’est un fait. Que vous puissiez toujours atteindre la relégation avec chance ne dépend que de la possibilité pour Düsseldorf de donner le match à Union Berlin. Sinon, un 12: 0 contre Cologne n’aiderait pas. Vous ne l’avez plus en main, vous l’avez donné pour la énième fois. Jeté. Ne vous y opposez pas, en tant que personne, en tant que type de caractère. Au cours des derniers mois, je n’ai jamais eu l’impression que l’équipe fait ce qui est vraiment important et ce qui est important: passion, engagement, ambition, modèle. Werder en est très loin.

Est-ce uniquement à cause de Kohfeldt?

Borowka: Combien de clubs avant que Werder n’échange l’entraîneur? Beaucoup. Et ils sont tous restés dans la ligue. Mais n’oubliez pas: 99 choses sur 100 ont mal tourné. Non seulement M. Kohfeldt est responsable de cela, mais l’équipe d’entraîneurs, le directeur sportif, le conseil de surveillance – tout le monde est dans le même bateau. Par exemple, de nouveaux psychologues ont également été recrutés. Mais je n’y vois rien, rien du tout. Pas une approche qui a porté ses fruits.

Borowka: la relégation de Werder serait une « catastrophe financière »

L’association pourrait encore se sauver grâce à la relégation …

Borowka: Même si la relégation réussit d’une manière ou d’une autre, les gens à la barre devraient être si justes et avoir autant de caractère et dire: « D’accord, je suis en train de dégager le chemin. Peut-être qu’il vaut mieux que d’autres prennent la barre. » Dans n’importe quelle position. Il faut penser en termes d’association.

Kohfeldt pourrait-il démissionner volontairement?

Borowka: Pour ce qui est de la descente, il doit emprunter un chemin différent à mes yeux. Ce serait mieux pour toutes les personnes impliquées. Mais il a longtemps manqué le bon moment. M. Kohfeldt a souvent dit qu’il adorait le club. Il y a peut-être quelques mois, il aurait pu être honnête avec lui-même et dire: « Certaines choses ont mal tourné. Je ne peux plus rejoindre l’équipe. » L’équipe joue depuis des mois, donc j’ai absolument le sentiment qu’il y a eu un crack et qu’il ne le suit plus. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas un bon gars. Mais le sport professionnel est en cours ici, c’est une question de moyens de subsistance.

Une descente peut-elle être une bonne chose?

Borowka: Non. La relégation serait une catastrophe financière. Nous savons tous que Werder n’est pas un lit de roses et qu’il y a des problèmes financiers depuis des années. C’est une chose. D’un point de vue sportif, ce serait le super effondrement. Werder n’est pas une équipe comme Fribourg, Bielefeld ou Paderborn. Le club aurait un gros problème pour s’affirmer en deuxième division et jouer immédiatement au sommet. Descendre serait donc la pire chose pour moi. Je pense: si Werder est relégué, nous devons nous préparer à des années terribles.