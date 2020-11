Quand le verrouillage prendra-t-il fin? Combien de temps dureront les restrictions de Covid en Angleterre et ce qui pourrait se passer ensuite

L’Angleterre est entrée dans un deuxième verrouillage, avec des restrictions nationales entrant en vigueur à 12 h 01 le jeudi 5 novembre, après que le système à trois niveaux du gouvernement n’a pas réussi à endiguer la propagation rapide du coronavirus. les restaurants, les magasins non essentiels et les gymnases ont de nouveau été fermés.Il y a également une interdiction quasi totale de socialiser avec des personnes extérieures à votre foyer.Quand le deuxième verrouillage prendra-t-il fin? Le verrouillage devrait durer exactement quatre semaines, ce qui signifie il doit se terminer à 12h01 le jeudi 2 décembre.Jusqu’à cette date, les personnes seront invitées à rester à la maison, sauf pour les raisons suivantes: travail, si elles ne peuvent pas travailler à domicile, éducation, achats essentiels, tels que nourriture, médicaments et la banqueEnfantsEnfantsExercice physiqueAttention médicaleBénévolatHonorer les obligations légalesBoris Johnson a déclaré que le verrouillage durera quatre semaines (Photo: Getty) Vous pouvez vous rencontrer dans les espaces publics avec votre ménage, ou avec une personne d’un autre ménage, tant que l’éloignement social est maintenu.Les enfants de moins de cinq ans, ainsi que les personnes handicapées dépendantes de soins 24 heures sur 24, ne sont pas comptabilisés dans la limite de deux personnes se réunissant à l’extérieur. maximum 30 personnes. Les mariages ne peuvent avoir lieu que si l’un des mariés est gravement malade. Ces mariages peuvent être suivis par un maximum de six personnes et les lieux de culte ne peuvent rester ouverts qu’à la prière privée. Les lieux de divertissement tels que les cinémas et les théâtres fermeront également, ainsi que les coiffeurs et les salons de beauté.Les restaurants, les pubs et les bars seront toujours autorisés à servir des plats à emporter.Vous pouvez trouver une liste complète de ce qui est ouvert et fermé ici. Boris Johnson n’a pas encore expliqué comment l’Angleterre procédera après la fin du lock-out le 2 décembre, mais il s’est engagé à ne pas le prolonger. Il a déclaré mercredi: «Je tiens à m’excuser auprès de vous tous qui avez été confrontés aux frustrations et au cauchemar du monde Covid. Croyez-moi, nous mettrons fin à ces mesures d’automne le 2 décembre, date à laquelle elles expireront. »Cependant, on craint encore qu’elle ne soit prolongée. Pour ce faire, M. Johnson devra veiller à ce qu’un autre vote soit adopté au Parlement.Bob Seely, député de l’île de Wight, a déclaré que ceux qui pensent que l’Angleterre sortira du lock-out le 2 décembre «vivent dans un univers parallèle». dépendra de l’effet du verrouillage sur la propagation du virus.L’Angleterre pourrait revenir au système à trois niveaux qui était auparavant en place, ou elle pourrait suivre le plan du Pays de Galles de s’en tenir aux restrictions nationales. Les meilleurs scientifiques, se pencheront sur des facteurs tels que le taux de R et le nombre d’infections hebdomadaires pour 100000 personnes au moment de décider de la suite.M. Johnson a souvent déclaré son désir que Noël soit aussi normal que possible, avec des personnes capables de voir leur famille, cela jouera donc probablement un rôle dans le processus de prise de décision.

Odlo Haut BL col ras du cou manches longues CeramiCool pro turkish tile taille: XL Découvrez le pouvoir rafraîchissant des particules de céramique dans le nouveau T-shirt à col rond et manches longues Ceramicool Pro BL pour femme. Idéal pour protéger et rafraîchir votre peau quand vous vous entraînez par temps chaud, il enlève jusqu'à 1°C à la température de votre peau, tout en offrant une

Odlo Haut BL col ras du cou manches longues CeramiCool pro black taille: XL Découvrez le pouvoir rafraîchissant des particules de céramique dans le nouveau T-shirt à col rond et manches longues Ceramicool Pro BL pour femme. Idéal pour protéger et rafraîchir votre peau quand vous vous entraînez par temps chaud, il enlève jusqu'à 1°C à la température de votre peau, tout en offrant une

Odlo Haut BL col ras du cou manches longues CeramiCool pro black taille: L Découvrez le pouvoir rafraîchissant des particules de céramique dans le nouveau T-shirt à col rond et manches longues Ceramicool Pro BL pour femme. Idéal pour protéger et rafraîchir votre peau quand vous vous entraînez par temps chaud, il enlève jusqu'à 1°C à la température de votre peau, tout en offrant une

Helly Hansen Femme Verglas Pace Tshirt Bleu Xs XS - Royal Bleu Bleu - Un t-shirt 100 % polyester, à porter seul quand il fait chaud ou sous une couche intermédiaire par temps frais. Fiber Content: 88 % polyester, 12 % élasthanne

Helly Hansen Femme Verglas Pace Tshirt Orange Xs XS - Melon Orange - Un t-shirt 100 % polyester, à porter seul quand il fait chaud ou sous une couche intermédiaire par temps frais. Fiber Content: 88 % polyester, 12 % élasthanne

Helly Hansen Femme Verglas Pace Tshirt Bleu S S - Royal Bleu Bleu - Un t-shirt 100 % polyester, à porter seul quand il fait chaud ou sous une couche intermédiaire par temps frais. Fiber Content: 88 % polyester, 12 % élasthanne