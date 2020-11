Quand le verrouillage commence-t-il? À quelle heure les nouvelles règles Covid commenceront jeudi et combien de temps dureront les restrictions

L’Angleterre entrera dans un deuxième verrouillage national jeudi, a annoncé samedi le Premier ministre Boris Johnson.Les cas de Covid-19 ont dépassé le million au Royaume-Uni ce week-end – la série de nouvelles restrictions nationales vise à réduire les effets de la deuxième vague du virus. .Voici à quoi ressembleront les restrictions et combien de temps elles devraient être en place.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iQuand le verrouillage commencera-t-il? Le verrouillage commencera à 00 h 01 le jeudi 5 novembre, les règles devant se terminer à 00 h 01 le mercredi 2 décembre. Le second lock-out pourrait durer un mois (JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images) Le décalage entre l’annonce de samedi et l’introduction des règles permettra aux députés de voter sur les mesures mercredi. Combien de temps durera le verrouillage? Alors que le verrouillage est prévu pour se terminer le 2 décembre, cette date sera à évaluer plus près de l’heure. Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a appelé à un «disjoncteur» de trois semaines il y a trois semaines, l’administration conservatrice a opté pour des verrouillages localisés à plusieurs niveaux. Mais maintenant, Boris Johnson a déclaré qu’il n’y avait «pas d’alternative». Le ministre Michael Gove a déclaré que son «espoir fervent» est que le nouveau verrouillage de l’Angleterre se terminera le 2 décembre – mais que les ministres seront «guidés par les faits». «Nous devons obtenir le taux R en dessous de 1», a déclaré le ministre du Cabinet Office au Andrew Marr Show de la BBC. Le ministre du Cabinet Michael Gove a également déclaré que les élèves devaient rester dans les salles de classe même si cela signifiait prolonger le verrouillage (Photo: Getty) Le professeur Neil Ferguson, dont la modélisation a provoqué le verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni en mars, a déclaré qu’il faudrait «probablement deux à trois semaines» pour voir si le verrouillage en Angleterre conduisait à une réduction des admissions à l’hôpital. « La réduction réelle du R devrait se produire essentiellement à partir de vendredi », a-t-il déclaré au Times Radio Breakfast. « Si les gens réduisent leurs contacts comme nous l’attendons, alors ce sera immédiat, mais il faudra du temps pour que cela devienne réduit. admissions dans les hôpitaux, réduction du nombre de décès par jour. « Cela prendra du temps, donc il nous faudra probablement deux à trois semaines pour voir un effet sur les chiffres. » Quelles sont les règles? Les pubs, bars, restaurants et commerces non essentiels fermeront jusqu’au 2 décembre et les personnes seront invitées à rester à la maison à moins qu’elles n’aient une raison spécifique de partir.Les personnes seront autorisées à l’extérieur pour faire de l’exercice et socialiser dans les espaces publics avec leur ménage ou une autre personne, où la ventilation est la meilleure, mais pas à l’intérieur ou dans les jardins privés. Les gens pourront se rendre au travail s’ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Contrairement à la dernière fois, les écoles, les collèges et les universités resteront ouverts. Les gens seront autorisés à rencontrer une personne d’un autre ménage et à s’asseoir avec eux dans un parc à condition qu’ils respectent les directives de distanciation sociale. De plus, les enfants non scolarisés ne seront pas pris en compte dans la limite de deux personnes si vous rencontrez une personne d’un autre foyer. Le Premier ministre a conseillé à la catégorie des personnes atteintes de maladies qui les rend vulnérables au virus de «minimiser leurs contacts avec les autres», mais pas sous des restrictions formelles. de la même manière », a déclaré M. Johnson dans son discours annonçant le règlement samedi. « Mais nous demandons à ceux qui sont extrêmement vulnérables sur le plan clinique de minimiser leurs contacts avec les autres et de ne pas aller travailler s’ils sont capables de travailler à domicile. »

