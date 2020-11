Quand le vaccin sera-t-il prêt? Calendrier du déploiement prévu de la vaccination Covid après la mise à jour de Pfizer

Le coronavirus aurait peut-être rencontré son adversaire alors que les scientifiques annoncent avoir trouvé un vaccin censé être efficace à 90% contre le nouveau virus. Annonçant la nouvelle lundi, le géant pharmaceutique américain Pfizer a déclaré qu’il avait développé un vaccin presque complet contre le coronavirus, devenant potentiellement le vaccin le plus rapide de l’histoire scientifique. Le Royaume-Uni a déjà commandé 40 millions de doses – suffisamment pour vacciner jusqu’à 20 millions de personnes, car chaque personne aura besoin de deux doses pour que cela fonctionne efficacement.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Voici à quoi ressemble actuellement le déploiement prévu. 9 novembre, qu’il a développé un vaccin contre le coronavirus efficace à 90%. Les données présentées ne sont pas l’analyse finale car elles sont basées uniquement sur les 94 premiers volontaires à développer Covid, de sorte que l’efficacité précise du vaccin peut changer lorsque les résultats complets seront analysés.Le géant pharmaceutique publiera plus d’informations sur son essai, y compris plus des données sur l’efficacité, ainsi que des informations sur la sécurité et la qualité de fabrication avant le 16 novembre. Le vaccin pourrait commencer à être déployé dès cette année (Photo: Reuters) En fonction des résultats de l’essai, le régulateur britannique des médicaments pourrait approuver les injections Pfizer ou Oxford «dans les jours» suivant la soumission d’une demande de licence en raison de l’analyse continue de Selon le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, DecemberPfizer estime avoir jusqu’à 50 millions de doses de vaccin disponibles d’ici la fin de l’année, avec deux innoculations requises pour chaque patient, à trois semaines d’intervalle. Le personnel du NHS est prêt à déployer un vaccin Covid-19 à travers le Royaume-Uni à partir de début décembre et travaillera «sept jours sur sept» avec les médecins généralistes, les nouveaux centres de vaccination et les pharmaciens jouant tous un rôle. Interrogé pour savoir si un vaccin pourrait être disponible avant Noël, M. Hancock a déclaré que c’était «absolument une possibilité», ajoutant que les cliniques de vaccination seraient ouvertes les jours fériés et les week-ends. et La liste des priorités recommandées par l’immunisation est la suivante: Les personnes âgées résidant dans une maison de soins et les travailleurs de la maison de soins Tous ces 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux Tous les 75 ans et plus Tous les 70 ans et plus Tous ces 65 ans et plusAdultes à haut risque de moins de 65 ansAdultes à risque modéré de moins de 65 ansTous les 60 ans et plusTous les 55 ans et plusTous les 50 ans et plusLe reste de la population (priorité à déterminer) Experts dans le domaine de la recherche comme le Dr Christine Tait-Burkard, professeur assistant à l’Institut Roslin de l’Université d’Edimbourg, estiment que quelques modestes recevront le vaccin, voire pas du tout. «Si quelque chose se passe au Royaume-Uni cette année, ce sera le personnel de l’USI qui recevra le vaccin et le personnel de soins hospitaliers». Toute personne au-delà de cela est peu probable, a-t-elle déclaré.Le premier vaccin candidat retenu serait probablement approuvé aux États-Unis vers la mi-décembre, le Royaume-Uni et l’UE devant suivre, a-t-elle déclaré, bien que ce soit un « incroyablement rapide le délai d’exécution car c’est des milliers de pages de données à lire », bien qu’il y ait naturellement une pression pour le faire en toute sécurité et rapidement. JanuaryPfizer estime que c’est à ce moment-là que le gros des doses arrivera – jusqu’à 1,3 milliard. Les personnes qui ne présentent pas un risque élevé pourraient recevoir le vaccin à ce stade, y compris les moins de 55 ans. D’autres vaccins pourraient être disponibles à cette époque, selon les experts, car 11 vaccins à grande échelle sont dans l’avant-dernière phase des essais d’efficacité. Sir John Bell, professeur de médecine regius à l’Université d’Oxford et membre du groupe de travail gouvernemental sur les vaccins, a déclaré qu’il ne serait pas surpris s’il y avait «deux ou trois vaccins» dans les mois à venir après l’annonce de Pfizer / BioNTech. le voyage vers un vaccin a été un long voyage et je pense qu’il y a un risque que les gens sous-estiment l’importance de l’annonce d’hier », a-t-il déclaré lors d’une session conjointe du Comité de la santé et des soins sociaux des Communes et du Comité des sciences et de la technologie. Oxford / AstraZeneca, l’Institut des produits biologiques de Wuhan / Sinopharm et l’Institut des produits biologiques de Pékin / Sinopharm font partie des vaccins développés qui ont atteint ce stade. Février et au-delà Le vaccin sera toujours administré au Royaume-Uni en ce moment, même si les premières projections sont exactes. De l’autre côté de l’Atlantique, l’administration Trump a déclaré qu’elle disposerait de suffisamment de doses de vaccin pour tous les 330 millions d’habitants des États-Unis qui le souhaitent d’ici le milieu de 2021. Ailleurs, les dirigeants mondiaux ont été prudents quant au déploiement. L’Organisation mondiale de la santé a qualifié les résultats de très positifs, mais a averti qu’il y avait un déficit de financement de 4,5 milliards de dollars qui pourrait ralentir l’accès aux tests, aux médicaments et aux vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire, y compris le stockage du vaccin à -80 degrés. Alors que des gouvernements comme la Grande-Bretagne ont décroché l’argent nécessaire pour obtenir 340 millions de doses de six vaccins différents, les gouvernements les plus pauvres du monde se demandent si leur population sera laissée pour compte (Photo: REUTERS / Dado Ruvic) Entre 55% et 65% des La population devra être vaccinée pour briser la dynamique de la propagation du COVID-19, a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn, ajoutant qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un vaccin soit disponible avant le premier trimestre de 2021.