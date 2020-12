Quand le vaccin Covid sera lancé, qui l’obtiendra en premier et combien de doses le Royaume-Uni a

Les personnes vulnérables au Royaume-Uni pourraient commencer à recevoir un vaccin contre le coronavirus dans quelques jours alors que le pays devient le premier à approuver le vaccin développé par le géant pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande BioNTech.L’inoculation est efficace à 95% pour protéger les personnes de Covid-19 et fonctionne dans tous les groupes d’âge, selon les études. L’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé le jab après «des mois d’essais cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données par des experts» du régulateur, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales. (DHSC) .Les ministres du gouvernement ont souligné leur confiance dans le travail de la MHRA. L’attention va maintenant se tourner vers la façon dont le vaccin sera déployé. Combien de doses le Royaume-Uni a reçu? Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin. Étant donné que chaque personne a besoin de deux doses, à 21 jours d’intervalle, pour être complètement protégée du Covid-19, cela signifie qu’il y en a assez pour un tiers de la population, soit 20 millions de personnes. Si certaines doses seront disponibles cette année – environ 10 millions – la grande majorité ne viendra qu’en 2021. Selon les rapports, 800 000 doses arriveront la semaine prochaine. Qui recevra le vaccin en premier? Les groupes les plus vulnérables au coronavirus seront les premiers à recevoir le vaccin sur le NHS. Cela comprend les résidents des foyers de soins, les personnes âgées et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables qui ont pu être protégées pendant le verrouillage.Le personnel de santé et de soins sera également une priorité pour la vaccination.Plus de détails sur la liste des priorités seront publiés mercredi mais des orientations provisoires du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation dit que les adultes dans les maisons de soins devraient recevoir le vaccin en premier, suivis des personnes de plus de 80 ans. Les directives provisoires du JCVI indiquent que l’ordre de priorité devrait être: 1. Les personnes âgées dans une maison de soins et les travailleurs des maisons de soins 2. Tous ceux qui ont 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux 3. Tous ceux qui sont âgés de 75 ans et plus 4. Tous ceux qui ont 70 ans et plus et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, à l’exclusion des femmes enceintes et les moins de 18 ans 5. Tous les 65 ans et plus 6. Les adultes de 18 à 65 ans dans un groupe à risque 7. Tous les 60 ans et plus 8. Tous les 55 ans et plus 9. Tous ces ged 50 ans et plus Quand le déploiement commencera-t-il? Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à Sky News que le vaccin serait déployé aussi «rapidement qu’il est fabriqué». Les doses devront être acheminées vers le Royaume-Uni depuis le site de fabrication de Pfizer à Puurs, en Belgique. Le DHSC a déclaré que les vaccins seront disponibles dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine. «Le NHS a des décennies d’expérience dans la mise en œuvre de programmes de vaccination à grande échelle et commencer à mettre en œuvre leurs vastes préparatifs pour fournir des soins et un soutien à tous ceux qui sont éligibles à la vaccination. »Cependant, il a appelé le public à continuer de respecter les mesures de restriction de Covid-19« afin que nous puissions supprimer davantage le virus et permettre au NHS de faire son travail sans être débordé ». Mercredi, l’Angleterre est entrée dans un système de niveau renforcé pour lutter contre les taux régionaux de coronavirus après un verrouillage national d’un mois. Où le vaccin sera-t-il disponible? Le vaccin sera disponible gratuitement sur le NHS. M. Hancock a déclaré qu’il y aurait «trois modes de livraison». Hôpitaux, centres de vaccination de masse – il est probable que les hôpitaux du NHS Nightingale seront utilisés – et les médecins généralistes et les pharmaciens pourront offrir le vaccin. Les équipes de vaccination seront probablement envoyées dans des maisons de soins. «Cinquante hôpitaux à travers le pays sont déjà installés et attendent de recevoir le vaccin dès son approbation, alors cela peut maintenant se produire», a-t-il ajouté. Le vaccin est difficile à déployer car il doit être stocké à -70 ° C, mais M. Hancock a déclaré que le NHS avait été préparé. Une « ferme de congélation » – une installation de la taille d’un terrain de football pour stocker les vaccins Covid-19 finis, à Puurs, en Belgique (Photo: AP) Que signifie l’actualité du vaccin pour l’avenir? Les experts ont salué la nouvelle que le vaccin a été approuvé par le régulateur britannique. Ils disent que la vie pourrait retrouver un semblant de normalité d’ici l’hiver prochain. «Les progrès continus en matière de vaccins sont une excellente nouvelle», a déclaré Liam Smeeth, professeur d’épidémiologie clinique et doyen de la faculté d’épidémiologie et de santé des populations de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. «Une voie vers une bien meilleure situation au Royaume-Uni se dessine. Un autre disjoncteur en janvier ou éventuellement en février sera probablement nécessaire. Mais il est réaliste d’espérer que d’ici mars ou avril, la grande majorité des personnes âgées, des résidents des centres de soins et des personnes souffrant de maladies graves auront été vaccinées. Nous pouvons alors travailler à une vaccination plus large – avec idéalement une grande partie de la population couverte à temps pour l’hiver prochain. La vie ne sera plus jamais la même qu’avant Covid-19, mais elle se sentira beaucoup mieux qu’aujourd’hui », a ajouté le professeur Smeeth.