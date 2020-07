Quand le rapport sur la Russie est-il publié? À quelle heure sortira demain le rapport ISC sur le Brexit et l’ingérence politique britannique

Un rapport tant attendu sur l’ingérence présumée de la Russie dans la politique britannique sera publié mardi, préparé par le Comité du renseignement et de la sécurité (ISC) sous le Parlement précédent, mais a été retardé par la décision de Boris Johnson de convoquer des élections générales. a finalement été autorisé pour publication lorsque le nouveau président de la commission, l’ancien député conservateur Julian Lewis, et les huit autres membres ont accepté à l’unanimité de révéler ses conclusions la semaine dernière.La lettre d’information a coupé le bruit. À quelle heure le rapport sur la Russie sera-t-il publié? L’ISC a confirmé que le rapport serait présenté au Parlement à 10h30 le mardi 21 juillet.Il apparaît quelques jours après que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a affirmé qu’il était «presque certain» que la Russie avait tenté d’intervenir dans les élections de 2019. Il a déclaré que des «acteurs russes» avaient tenté d’influencer le concours en «amplifiant» en ligne des documents gouvernementaux volés. Les documents – relatifs aux négociations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni – ont été récupérés par le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, qui a déclaré qu’ils étaient des preuves que les conservateurs préparaient ouvrir le NHS aux sociétés pharmaceutiques américaines.Le nouveau comité du renseignement et de la sécurité Julian Lewis a promis de publier le rapport lorsqu’il a pris le poste (Photo: AFP / Getty) Ces derniers jours, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont également affirmé que le renseignement russe L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a rejeté les accusations dans une interview à la BBC, affirmant que son pays ne s’intéressait pas à la politique intérieure britannique: «Nous n’intervenons pas du tout. ne voit aucun intérêt à l’ingérence car pour nous, que ce soit le Parti conservateur ou le parti travailliste à la tête de ce pays, nous essaierons de régler les relations et d’établir de meilleures relations que maintenant. » Pourquoi le rapport sur la Russie est-il controversé? Par Jane Merrick Les rapports du Comité du renseignement et de la sécurité prennent normalement moins de quinze jours pour être publiés après avoir été complétés par des députés et des pairs et approuvés par Downing Street. Ainsi, le fait que le contenu du rapport sur la Russie ne soit publié que plus de neuf mois après son achèvement et sept mois après son approbation par le Premier ministre a alimenté les spéculations selon lesquelles il serait dommageable pour Boris Johnson et son gouvernement. Au cours de son enquête de 18 mois, l’ISC s’est concentré sur la question de savoir si l’État russe s’était mêlé du référendum de 2016 sur l’UE. Le rapport révélera également si la Russie est intervenue dans les élections de 2017, lorsque Theresa May a perdu sa majorité générale aux Communes après une poussée de soutien à Jeremy Corbyn. Le rapport a été remis à Downing Street le 17 octobre. À l’époque, le premier ministre faisait déjà pression pour des élections anticipées, de sorte que l’impact du rapport sur la Russie aurait été à l’étude. Il est possible, cependant, que le rapport soit fortement expurgé.La décision de publier le rapport intervient au milieu de tensions entre le Royaume-Uni et la Russie (Photo: AP) Pourquoi Julian Lewis a fait retirer le whip M. Lewis a été expulsé des rangs parlementaires des conservateurs pour avoir organisé un mini-coup d’État pour se faire élire à la tête du panel influent la semaine dernière.Le nouveau président a accusé Downing Street d’avoir agi «incorrectement» alors qu’il s’était juré de publier le rapport sur la Russie après avoir manœuvré de manière manœuvrée pour parachuter le loyaliste Chris Grayling pour diriger le comité .M. Lewis a déclaré qu’il avait été contacté par les whips du gouvernement pour voter en faveur de M. Grayling, mais a jugé qu’il s’agissait d’une «demande inappropriée» étant donné que le comité est censé être indépendant et a obtenu le poste grâce aux votes du parti travailliste et du SNP. a ensuite été averti par de hauts conservateurs de ne pas tenter d’évincer le nouveau président en déposant une motion au Parlement.Le député d’arrière-ban des conservateurs Peter Bone a accusé certains à Downing Street d’avoir une «crise énorme» sur le résultat, et u a exhorté les ministres à ne pas présenter une telle motion, qualifiant M. Lewis de «exceptionnellement bien qualifié».

