Quand le présent est le passé: Carina Round parle du monde de Puscifer et du calcul existentiel

Trouvez-vous que votre travail en solo a été influencé par ce que vous faites avec Puscifer, ou vice / versa?

Je pense que je suis. Avant de commencer à travailler avec Puscifer, j’ai trouvé que c’était une expérience plus tortueuse pour moi d’écrire en solo. Je le distille un peu pour le plaisir d’une interview… mais j’avais l’habitude de penser à ça comme ce vieux cliché de «l’artiste est torturé», et vous attendez que l’inspiration frappe. Cela n’a pas toujours été une expérience amusante et joyeuse de faire de la musique, même si j’éprouve une joie et un soulagement extrêmes lorsque j’écris moi-même.

Mais avec ces gens, c’est comme si vous vous présentiez, et que vous travailliez, et cette partie du processus… être présent est ce qui amène votre subconscient au premier plan, vous permet d’accéder à cette zone de votre cerveau. Ce qui, à son tour, laisse libre cours à votre créativité. Ensuite, vous entrez dans cet espace mental qui, en un sens, donne l’impression de disparaître; ce qui est réaliste, où je pense que tous les créateurs veulent être lorsqu’ils sont en train de créer quelque chose. Cela m’a beaucoup appris. Je pense que cela informe mon propre processus créatif, c’est sûr.

Trouvez-vous que vous contribuez également ailleurs dans les projets? Plus tôt, vous avez parlé de Mat qui énonce des idées et des personnages. Avez-vous des commentaires là-dessus, ou en ce qui concerne l’expérience en direct avec qui sont ces personnages et comment ils sont présentés?

Je n’ai pas vraiment d’influence sur le spectacle général. Je donne mes idées, mais l’essentiel est créé par les idées de Mat et Maynard, et Mat les mettant en pratique et les concrétisant. Techniquement, c’est un génie. Pour la plupart, mes idées sont juste diverties [laughter] et si quelque chose colle, ça colle.