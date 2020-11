Quand le passé était autour de la date de sortie de la console fixée à la mi-décembre

Quand le passé était là est un jeu d’aventure et de puzzle pointer-cliquer sorti sur PC via Steam en septembre. Maintenant, l’éditeur Chorus Worldwide et le développeur Mojiken se préparent pour un lancement de console le mois prochain. Le titre arrive sur les plates-formes PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One à une date non spécifiée à la mi-décembre.

Découvrez à quoi vous attendre dans la dernière bande-annonce de Quand le passé était là:

Décrit comme un «voyage doux et fantaisiste», Quand le passé était là est une expérience dessinée à la main qui suit Edda. En tant que jeune femme au début de la vingtaine, Edda s’est égarée en essayant d’atteindre ses objectifs et ses rêves. Trouver le véritable amour n’était pas non plus une tâche simple. Les choses se sont toutefois améliorées quand Edda a rencontré The Owl. En tant qu’amant d’Edda, The Owl a fait ressortir ses passions et lui a permis de vivre l’étincelle d’une relation. Leur union a également provoqué le chagrin.

Dans le monde surréaliste de Quand le passé était là, les joueurs s’aventurent à travers un «conte doux-amer» sur la jeune femme et son amant. Des pièces disjointes de souvenirs lointains composent le monde du jeu. En rassemblant des indices, en déverrouillant des portes et en résolvant des énigmes, les joueurs aideront Edda à percer les secrets qui la séparent de The Owl.

Le développeur Mojiken est l’équipe derrière Un monologue de corbeau, un titre Steam qui a été plébiscité en 2018. L’histoire silencieuse expérimentale suit le corbeau titulaire, un oiseau qui ne sait pas croasser. Cette aventure particulière n’a jamais fait son chemin vers les consoles.

[Source: Chorus Worldwide via Gematsu]