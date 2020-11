Quand le niveau 4 commence-t-il et se termine-t-il? Heure de début de verrouillage vendredi et durée des règles de Covid de niveau 4 en Écosse

Nicola Sturgeon a annoncé que 11 régions d’Écosse, dont Glasgow, seraient soumises à des restrictions de Covid de niveau quatre cette semaine, alors que le pays a signalé 1248 nouveaux cas de coronavirus mardi, avec 37 décès. les restrictions les plus sévères du système écossais à cinq niveaux, qui commence au niveau zéro: sous le niveau quatre, les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels doivent fermer, alors qu’il y a des règles strictes en matière de socialisation.Quels domaines sont classés au niveau quatre? Les zones qui passent au niveau quatre sont la ville de Glasgow, le Renfrewshire, l’East Renfrewshire, l’East Dunbartonshire, le West Dunbartonshire, le North Lanarkshire, le South Lanarkshire, l’East Ayrshire, le South Ayrshire, Stirling et le West Lothian. Dans tous ces domaines, il existe des motifs de préoccupation continue et importante. »Nicola Sturgeon a fait l’annonce mardi (Photo: Getty) Quand les restrictions commencent-elles, et w Les restrictions entreront en vigueur à partir de 18 heures le vendredi 20 novembre.Mme Sturgeon a déclaré qu’elles seront en place pendant trois semaines, elles seront donc levées le vendredi 11 décembre, deux semaines avant Noël.Quelles sont les restrictions de niveau quatre. « Les restrictions de niveau quatre sont très proches du verrouillage total, bien que les écoles resteront ouvertes et que certaines activités de socialisation en plein air soient autorisées.Les pubs et les restaurants seront contraints de fermer complètement, tout comme les coiffeurs, les gymnases et les lieux de divertissement tels que les cinémas. socialiser en groupes de six, de jusqu’à deux ménages séparés, dans des espaces publics extérieurs. La socialisation dans les maisons privées et les jardins sera interdite.Les restrictions de voyage seront imposées à partir de vendredi, ce qui signifie que les déplacements vers et depuis les zones de niveau trois et quatre seront illégaux.Mme Sturgeon a déclaré: « Pour le dire sans détour – et nous Il faudra surveiller cela – si nous voyons des preuves que des gens de l’est ou du sud de l’Ayrshire visitent des endroits dans le nord de l’Ayrshire, ou que des gens de Glasgow vont à Inverclyde, nous n’aurions pas d’autre choix que de placer ces zones au niveau quatre également. Il est donc essentiel que nous respections tous les restrictions de voyage. »Le Premier ministre a ajouté:« Pour souligner à quel point cela est important, je peux confirmer que les directives mises en place ces dernières semaines deviendront loi à partir de vendredi. système de niveaux est en place depuis plusieurs semaines (Photo: Getty) Qu’est-ce qui restera ouvert? Écoles Bureaux essentiels Garde d’enfants (mais soumis à une intervention ciblée pouvant avoir un impact sur la capacité) Hôtels et chambres d’hôtes (mais uniquement à des fins professionnelles) Lieux de culte (avec un 20 -la personne Capacité) Qu’est-ce qui sera fermé? Pubs, restaurants et autres lieux d’accueil – avec une exemption pour que la nourriture puisse être servie dans les hôtelsBoutiques non essentiellesBureaux non essentielsSymbolesCoiffeurs et salons de beautéCinémas, théâtres et autres lieux de divertissementHôtels et chambres d’hôtes à des fins touristiquesStades et événementsBâtiments publics règles Les écoles et les universités continueront avec un apprentissage «mixte restreint», ce qui signifie que les cours doivent être offerts en ligne dans leur intégralité. Les sports de plein air sans contact seront autorisés. Les mariages et les funérailles sont toujours autorisés, avec une limite de cinq personnes pour les mariages et une limite de 20 personnes pour les funérailles. Pas de réception de mariage, mais réveils autorisés avec 20 personnes Les cours de conduite ne peuvent pas avoir lieu

