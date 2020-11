Quand le bundle The Last Laugh sort-il dans la boutique d’objets? Comment obtenir du code sur PC – .

La saison 4 de Fortnite a été un croisement avec Marvel, et – en fonction de votre amour des super-héros – la bonne ou la mauvaise nouvelle est qu’Epic Games a des projets pour de nombreuses années d’intégration de Marvel. Alors que la saison nous a donné les goûts d’Iron Man, Groot et la beauté envoûtante qu’est She-Hulk, les fans se demandent maintenant quand le bundle The Last Laugh de DC sera publié dans la boutique d’objets. Vous découvrirez ici comment obtenir le code du bundle The Last Laugh dans Fortnite sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et vous trouverez également quand le DLC sera publié sur la boutique d’objets pour PC.

Au cours de la saison 4 du mastodonte de la bataille royale d’Epic Games, il y a eu une Super série Marvel Knockout qui a récompensé les meilleurs joueurs avec des skins gratuits de DareDevil, Ghost Rider et Black Widow. Maintenant, le billet de faveur proposé est Venom avant que la Super Série Marvel Knockout ne se termine le 21 novembre avec une Super Duos Cup de 1 M $.

Bien que la coupe ci-dessus soit quelque chose à prévoir, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir le code du bundle The Last Laugh pour Fortnite sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et vous saurez également quand le DLC sera publié sur l’article. magasiner pour les utilisateurs de PC.

Comment obtenir le pack The Last Laugh pour Fortnite

Vous ne pouvez obtenir le code du pack The Last Laugh pour Fortnite qu’en achetant une copie physique du pack.

Cela signifie que vous ne pouvez obtenir le code du bundle The Last Laugh pour Fortnite qu’en achetant le pack auprès de GAME, Amazon, Smyths et Argos.

L’exigence ci-dessus a dérouté de nombreux joueurs car ils s’attendaient à ce que le DLC soit ajouté à la boutique d’objets.

Bien qu’il ait été dit que le lot sera ajouté à la boutique d’articles vers la fin de l’année, vous ne pouvez acheter que des copies physiques maintenant pour le prix de 24,99 £.

Le pack Last Laugh et son code sont disponibles sur PS5, PS4, Xbox One, Series X et Nintendo Switch, et il est livré avec les goodies Fortnite suivants:

1000 V-Bucks

Three Back Blings: Laugh Riot (réactif), Back Bloom, Midas Crest

Quatre pioches: Bad Joke, the Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

Choisissez une carte Contrail

Trois skins: Joker, Midas Rex, Poison Ivy

Quelle est la date de sortie du bundle The Last Laugh pour la boutique d’objets Fortnite?

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le lot The Last Laugh dans la boutique d’objets Fortnite.

Cependant, bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait été partagée, Epic Games a déclaré que le bundle The Last Laugh rejoindrait la boutique d’objets Fortnite en décembre.

Ce qui précède est une gracieuseté d’Epic Games qui a mis à jour son message d’annonce du DLC.

Avec une date de sortie en décembre pour la boutique d’objets, c’est à ce moment que les joueurs de Fortnite sur PC pourront obtenir le pack The Last Laugh.

