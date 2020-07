Quand l’astrologie s’inspire de la culture hawaïenne

Deux objets célestes étranges dont les découvertes remontent, en partie, aux observatoires du sommet de Maunakea, portent désormais le pic avec eux dans des noms officiels inspirés de la culture hawaïenne.

Le rapprochement avec Hawaï est la relation que ces deux objets partagent. L’un est un quasar : une énorme source d’énergie provenant d’un trou noir éloigné selon les scientifiques. Il est donc né à peine 700 millions d’années après le Big Bang et pourrait contenir la masse de 1,5 milliard de soleils. D’autre part, la planète naine dans notre système solaire nécessite 40 000 ans pour compléter une seule orbite de notre soleil et il est beaucoup plus proche de nous.

« Nous voulons seulement nommer des choses vraiment uniques, car il y a littéralement des milliards et des milliards et des milliards de choses là-bas« , a insisté Ka’iu Kimura, directeur exécutif du musée culturel à Hilo ou Imiloa Astronomy Center à Hawaï. D’après Space.com en janvier, durant la 235e réunion d’American Astronomical Society, le centre aide à gérer le programme de dénomination.

Le nom, Pōniuāʻena, évoque la source tournante invisible de la création, entourée de brillance

Le programme, appelé A Hua He Inoa, est dédié à la recherche de noms hawaïens pour des objets astronomiques découverts à l’aide de la douzaine de télescopes au sommet de Maunakea, au cœur de l’île d’Hawaï et d’un site très contesté. Mais le programme ne se contente pas de gifler un nom existant sur une découverte.