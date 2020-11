Quand l’allocation d’hiver DWP est versée, les dates, qui est admissible et comment faire une demande

À l’approche des mois d’hiver, les factures de chauffage peuvent naturellement monter en flèche, ce qui est un problème particulier pour les personnes les plus pauvres de la société.Le paiement par temps froid est un coup de pouce supplémentaire pour les personnes qui bénéficient de prestations, pour aider à lutter contre cela. Il entre en action si la température dans votre région est enregistrée comme, ou devrait être de zéro degré Celsius ou moins pendant sept jours consécutifs. Qu’est-ce que le paiement par temps froid? Le paiement par temps froid est un ministère du travail et des pensions (DWP) programme qui court du 1er novembre au 31 mars de chaque année.Il s’agit d’un paiement de 25 £ qui est envoyé aux personnes éligibles pour chaque période de sept jours pendant laquelle la température est inférieure à zéro.Il est conçu pour être utilisé pour les factures de chauffage et similaires Suis-je admissible au paiement par temps froid? Si vous recevez actuellement l’un des paiements suivants, vous pourriez être admissible à recevoir un paiement par temps froid.Crédit de pensionAide au revenuAllocation de demandeur d’emploi basée sur le revenuEmploi et sup Allocation portuaire (ESA) Universal CreditSupport pour les intérêts hypothécaires (SMI) Vous pouvez demander le paiement si vous recevez certaines prestations (Photo: Getty) Ceux qui reçoivent un soutien du revenu ou une allocation de recherche d’emploi basée sur le revenu peuvent obtenir des paiements par temps froid s’ils ont un handicap ou un retraité prime, un enfant handicapé, un crédit d’impôt pour enfant qui comprend un élément handicap ou un enfant de moins de cinq ans vivant avec eux.Les personnes ayant droit à l’ESA peuvent également bénéficier de l’allocation si elles font partie d’un groupe d’activités professionnelles ou d’un accompagnement groupe, recevoir une prime d’invalidité sévère ou majorée, une prime de pensionné, un crédit d’impôt pour enfants qui comprend un élément d’invalidité, ou avoir un enfant de moins de cinq ans vivant avec eux.Les demandeurs du crédit universel peuvent également recevoir la prestation tant qu’ils ne sont pas employés ou travailleur indépendant, et l’une des conditions suivantes s’applique; ils ont un problème de santé ou un handicap et ont une capacité de travail limitée, et / ou ils ont un enfant de moins de cinq ans vivant avec eux. Ils seront également éligibles s’ils ont un enfant handicapé, qu’ils soient employés ou non. Comment puis-je le demander? Si vous avez droit à un paiement, vous devriez le recevoir automatiquement. Si un changement de votre situation signifie que vous pensez que vous devrait maintenant être éligible, par exemple si vous avez un bébé, ou si un enfant de moins de cinq ans vient vivre avec vous, vous devez alors contacter Jobcentre Plus. Informez votre caisse de retraite ou le bureau Jobcentre Plus si vous pensez avoir paiement par temps froid mais vous ne l’avez pas. Si vous êtes sur Universal Credit, contactez plutôt le service d’assistance téléphonique au 0800 328 9344. Vous pouvez savoir si votre région est suffisamment froide pour un paiement en mettant votre code postal sur le site Web du DWP ici.

