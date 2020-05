Quand la saison 9 de Vampire Diaries sera-t-elle publiée? – Le détail du plâtre et du tracé

– Publicité –



La date de sortie de la saison 9 de Vampire Diaries a été annoncée, nous avons ses autres détails. De plus, la huitième période la plus récente a été renvoyée en octobre 2016, et le Vampire Diaries a terminé huit saisons et fermé en mars 2017.

Il était sorti sur Netflix il y a quelques mois. Comme nous le savons probablement, dès qu’une série arrive sur Netflix, elle est prise en compte. Laissez-nous accéder à la date de sortie de la saison 9, à la restauration, à la bande-annonce et aux mises à jour.

De cette façon, le public de Netflix, aux côtés du groupe de télévision, a commencé à demander non ou s’il y aurait une saison. Quoi qu’il en soit, la réponse appropriée n’est pas sûre cette fois, car la série a été supprimée.

– Publicité –

Il avait été rapporté par le constructeur Julie Plec. Elle a déclaré que le directeur de l’émission était satisfait de la saison. Quoi qu’il en soit, elle a dit qu’ils avaient discuté et choisi de terminer la série.

La saison 9 de Vampire Diaries est-elle renouvelée?

Non, The Vampire Diaries est rechargé pour une saison. Une fois que nous l’avons, nous partagerons les informations. Le constructeur de cette série, Julie Plec a vérifié qu’ils n’avaient rien commencé au nom de l’année 9 de cette séquence. C’est l’affirmation officielle que nous n’obtenons actuellement aucun autre versement.

Actuellement, la nouvelle de tout renouvellement flambant neuf est à détourner car, pendant la pandémie de COVID-19, les productions sont suspendues. Les spectacles ont été reportés de plusieurs mois.

Des films à venir comme Jurassic Planet 3 ont reporté le lancement de mars 2021 à juin. Ainsi, nous restons à la maison pour combattre la guerre contre le coronavirus et ne devrions pas ressentir toutes ces rumeurs.

Quand la saison 9 de Vampire Diaries sera-t-elle publiée?

Il s’agit d’une date de sortie, et la saison 9 sortira probablement sur The CW en mars 2021, nous nous rafraîchirons une fois qu’elle sera finalement confirmée. La nouvelle saison 9 arrivera probablement après trois décennies de la saison passée. La saison 8 s’est terminée le 10 mars 2017 et a repris le 21 octobre 2016.

Qui sera dans le Cast of Vampire Diaries Saison 9?

Paul Wesley

Ian Somerhalder

Kat Graham dépeignant

Candice King

Zach Roerig

Matt Davis dépeignant

Michael Malarkey

St. John Kristen Gutoskie

Ponts de Demetrius

Allison Scagliotti

Nathalie Kelley

Lily-Rose Mumford

La bande-annonce de la saison 9 est-elle disponible?

Il n’y a pas de bande-annonce. Une fois l’aperçu terminé, ce composant sera actualisé.

– Publicité –