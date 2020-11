Quand la saison 7 de Warzone sort-elle? La première saison de la guerre froide commence en décembre – .

Activision

Call Of Duty Black Ops Cold War est le dernier épisode de la série interminable de tir à la première personne, et le jeu a été surnommé «une entrée sûre pour la nouvelle génération» de consoles. La réception du jeu a été médiocre à positive, mais certaines personnes ne sont pas si enthousiastes à ce sujet et demandent simplement: quand Warzone Saison 7 sort-il? Vous découvrirez ici tout ce qui est connu, y compris la date de début de Black Ops Cold War x Warzone Season One.

Bien que différents jeux de différents studios, Call of Duty Black Ops Cold War et Modern Warfare partageraient le même univers, comme en témoigne un camée. Et, venez la saison 1 de son intégration avec la bataille royale gratuite d’Activision, ils partageront tous la progression ainsi que les armes.

Certaines personnes demandent quand Warzone Saison 7 sortira, et ci-dessous vous trouverez tout ce qui a été partagé.

Quand commence la saison 7 de Warzone?

Il n’y a pas de date de début pour Warzone Saison 7 car elle n’a pas été confirmée par Activision.

Cela suggère qu’il n’y aura pas de saison 7 pour Warzone et que les choses recommenceront tout simplement avec Black Ops Cold War le 10 décembre.

La saison 6 du titre populaire Battle Royale et Modern Warfare se termine le 23 novembre, et la pause entre ce dernier et décembre pourrait être considérée comme compensée par la sortie de Nuketown pour Cold War.

Cependant, il est possible qu’il y ait une saison 7 pour Warzone, ou qu’il y ait une mise à jour qui ne s’appelle pas Warzone Saison 7.

Modern Warzone a tweeté le 10 novembre que – bien que la mise à jour ne s’appelle peut-être pas la saison 7 – les fans peuvent s’attendre à de nouvelles armes et cartes, et ils ont tweeté le 18 novembre que la saison 7 semble de plus en plus probable.

Cependant, rien n’est confirmé à partir de ce moment à part la date de début de Black Ops Cold War Season One.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

On ne sait pas si le contenu à venir pour #ModernWarfare sera étiqueté comme «Saison 7», mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il y a suffisamment de contenu pour un autre. Nouvelles armes Nouvelles cartes – ModernWarzone (@ModernWarzone) 10 novembre 2020

Quand sortira la saison 1 de Black Ops Cold War?

La première saison de Black Ops Cold War sortira le 10 décembre.

Warzone s’intégrera à Black Ops Cold War à la sortie de la saison 1, et une progression croisée sera ajoutée avec Modern Warfare.

De plus, les armes Black Ops Cold War seront également ajoutées à Warzone et une « expérience classifiée » a été taquinée.

Des fuites suggèrent que cette «expérience classifiée» sera l’île de la Renaissance.

