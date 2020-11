in

Image via Respawn Entertainment

Le 4 novembre, des tonnes de nouveaux contenus, y compris la dernière carte Olympus, la légende Horizon, un nouveau passe de combat et des méta-changements ont été ajoutés dans Apex Legends pour la dernière saison.

Semblable au précédent, le Battle Pass de la saison 7 comprend 110 niveaux à compléter. En plus des défis quotidiens, des défis hebdomadaires seront ajoutés tout au long de la saison pour gagner de l’EXP et des niveaux de passe de combat, y compris des récompenses exclusives et de nombreux objets.

Olympus est également devenu la seule carte jouable en mode classé. Il tournera au fil des semaines, laissant la place aux autres cartes. D’autres événements peuvent également être attendus pendant la saison, comme un sur le thème des fêtes de fin d’année.

Quand la saison 7 d’Apex Legends se terminera-t-elle?

Respawn Entertainment n’a pas encore révélé la date de fin officielle de Apex Legends‘saison sept, mais le calendrier des passes de bataille donne aux joueurs un indice pour savoir quand cela peut se produire.

Il y aura des défis rotatifs pendant 11 semaines au total, la dernière série de défis se débloquant dans 10 semaines, 5 jours, c’est-à-dire le 20 janvier 2021. Cela signifie probablement que la saison se terminera autour de cette date.

Cela ne se terminera pas nécessairement exactement une semaine après le déblocage de la dernière série de défis hebdomadaires, car ce n’était pas le cas pour la saison précédente. Les joueurs n’avaient que quelques jours pour terminer la dernière série de défis afin de gagner plus d’XP et de niveaux de passe de combat.