Quand la saison 4 de Stranger Things arrive-t-elle sur Netflix? Date de sortie, intrigue, distribution et dernières nouvelles sur la saison à venir !!!

Stranger Things est une série télévisée Web créée par des producteurs bien connus des Duffer Brothers et la série publiée sur Netflix. La série Web est un genre d’horreur de science-fiction américain. Michael Stein et Kyle Dixon travaillent en tant que compositeurs dans la série avec 21 Laps Entertainment et Monkey Massacre. La série publiée le 15 juillet 2016 sur Netflix intitulée Stranger Things Saison 1. Il y a quatre saisons au total, chaque épisode dure de 42 à 77 minutes.

Revenons au sujet. Si vous n’avez pas regardé la série, consultez la série Web sur Netflix. La saison 4 de Stranger Things arrive bientôt sur Netflix pour le moment, le public est très désespéré de regarder la série indépendamment de la pandémie de coronavirus en cours.

L’écrivain de la série est occupé à publier des teasers, des plans de scripts et des indices en coulisses sur Twitter comme les plateformes sociales. Depuis que la saison 3 nous a donné tellement de questions qui pourraient être résolues dans la saison 4 – Qu’est-ce qui arriverait à Hopper? La séparation de Hawkins et Byers est bonne? Que se passe-t-il à l’intérieur du laboratoire russe? Ces questions et doutes que nous pouvons voir dans la prochaine saison 4.

Quelle est la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things?

Le teaser de la saison 4 publié cette année et le public est très excité de regarder la série. Après avoir regardé la vidéo teaser, il semble que les traces et la musique seront remplies. Bien que le spectacle arrive avec un nouvel arrangement pour apporter plus de scènes passionnantes au public. Jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation officielle de la date de sortie en raison de l’épidémie de COVID-19. Netflix a suspendu l’émission pour le moment.

Selon des sources externes, le tournage débutera en octobre en prenant les mesures de précaution nécessaires et en gardant à l’esprit la sécurité. Cependant, le public est prêt à attendre la saison 4.

Qui sera tous dans le casting de la saison 4 de Stranger Things?

Peut-être que le spectacle présentera de nouvelles étoiles brillantes. Mais de nombreux acteurs reprendront dans la série comme Cara Buono comme Karen Wheeler, Maya Hawke comme Robin, Joe Keery comme Steve Harrington, Gaten Matarazzo comme Dustin Henderson, David Harbour comme Jim Hopper, Priah Ferguson comme Erica Sinclair, Sadie Sink comme Max Mayfield , Millie Bobby Brown comme Eleven, Winona Ryder comme Joyce Byers et autres.

Quelle sera l’intrigue à venir?

En regardant le teaser et les panneaux officiels des jumeaux, nous pouvons supposer que le scénario de cette saison va s’ouvrir un peu avec une torsion. Cette fois, l’intrigue explorera plus en dehors de Hawkins.

Vidéo créditée – Stranger Things