Quand la saison 2 de Sweet Magnolias reviendra-t-elle sur Netflix? Voici tout

Pour l’instant, nous n’avons aucune confirmation sur la saison 2 de Sweet Magnolias, mais nous sommes sûrs qu’il y aura un saison 2 car, beaucoup de questions sont restées sans réponse au cours de la saison précédente. Il y a aussi une scène de mort d’un personnage éminent sans montrer de raison valable, donc ce mystère doit être résolu.

Ce drame Netflix est basé sur une série populaire de romans de Sheryll Woods, qui suit un trio qui sont les meilleurs amis depuis l’enfance: Maddie (Joanna Garcia Swisher), Hélène (Heather Headley), et Dana Sue (Brook Elliott).

Ils vivent dans une belle petite ville de Serenity Caroline du Sud. Ils jonglent avec leur famille, leurs relations et leur carrière ici. Dans la saison 1, nous les avons vus travailler ensemble et construire un spa à partir de zéro.

Y aura-t-il une saison 2 pour Sweet Magnolias?

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation de Netflix. La première saison vient de sortir le 19 mai, nous n’avons donc pas besoin de tirer des conclusions concernant la prochaine saison si tôt.

La meilleure nouvelle, c’est qu’ils ont encore une histoire fascinante à raconter. La série compte 11 romans, et la première saison n’a réussi à couvrir que trois romans de la série.

Aussi, l’auteur Sheryll Woods, qui travaille sur la série avec le réalisateur Norman Buckley, showrunner Sheryl J. Andersonet le producteur exécutif Daniel Paulson, ont confirmé qu’elle était impatiente d’apporter plus de Sweet Magnolia à l’écran. Répondant à la liste des scénarios des fans, Woods a tweeté: «Il pourrait falloir DEUX saisons supplémentaires pour obtenir tout ce que vous voulez. Ou trois. Ou quatre. «

Le casting de la série espère également un renouveau autant que les fans. Récemment, Heather Headley a déclaré au Sun: « J’espère que le monde nous permettra d’avoir une saison deux. » Jamie Lynn-Spears a également ajouté: «[The finale] laisse beaucoup de portes ouvertes, et j’espère que nous aurons une saison deux pour comprendre où tout cela nous mènera parce que je serais tellement excité de voir où Noreen va dans la saison deux. «

Les fabricants ne laissent aucun effort pour obtenir un renouvellement pour la prochaine saison. Dans le cadre de cela, ils exhortent les fans à les aider à y arriver en publiant un tweet, « Nous n’avons pas encore de commande de la saison deux de Netflix, mais voici ce que vous pouvez faire. Pour maximiser ses chances, ils demandent aux téléspectateurs de regarder et de revoir la série au cours de ses 30 premiers jours – et de le crier à tout le monde. «

Quand la saison 2 sortira-t-elle sur les écrans?

Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle concernant le renouvellement de l’émission, il n’y a donc pas encore de date de sortie. Mais restez en contact, nous vous tiendrons au courant dès que nous saurons quelque chose.

Comment s’est terminée la saison 1 de Sweet Magnolias?

La première saison a secoué tout le monde avec sa fin la plus inattendue. Alors maintenant, tout le monde attend une saison 2.

Dans l’épisode final, nous avons vu Maddie’s ex la suppliait de le reprendre quand ils ont reçu un terrible coup de téléphone. Ils ont appris que leur fils Kyle avait été dans un accident de voiture. Lorsque les ambulanciers l’ont traîné vivant hors de l’épave, nous avons vu qu’il y avait quelqu’un d’autre sur le siège passager également. Mais nous ne savons toujours pas qui ils sont et s’ils sont vivants ou non.

Avec tout ce suspense s’accumulant, la série devra proposer une saison 2 à expliquer au public.

Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.