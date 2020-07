Quand la mission Perseverance est lancée aujourd’hui, et diffusion en direct au Royaume-Uni

La Nasa lance une autre fusée sur Mars dans l’espoir de trouver des signes de vie.La persévérance, comme elle a été nommée, aura sa première chance de se lancer jeudi à Cap Canaveral en Floride.Si tout se passe comme prévu, son rover atterrira sur Mars. en février de l’année prochaine. Le bulletin d’information a coupé le bruit C’est l’une des trois fusées envoyées sur Mars en l’espace de deux semaines. Lundi dernier, les Émirats arabes unis ont lancé un vaisseau spatial depuis le Japon, suivi du lancement chinois de Tianwen-1, car la Terre et Mars sont actuellement à leur point le plus proche possible, ce qui ne se produit que tous les 26 mois. La courte fenêtre a tendance à être chargée pour les programmes spatiaux du monde entier.À quelle heure est le lancement de la Nasa Mars? La première opportunité de lancement commence à 7h50 heure locale le jeudi 30 juillet, soit 11h50 au Royaume-Uni. Eh bien, la fusée sera lancée dans les deux heures qui suivront. Il y a des opportunités de lancement uniques toutes les cinq minutes.S’il y a des problèmes et que Perseverance n’est pas en mesure de lancer jeudi, il dispose d’une fenêtre de trois semaines pour le faire, se terminant le 15 août. (Photo: Reuters) Comment puis-je le regarder en direct? Le flux en direct en haut de cette page s’activera au moment du lancement.Vous pouvez également le regarder en direct en ligne depuis le Kennedy Space Center via les comptes de médias sociaux de la Nasa: L’objectif de la persévérance? Le rover recherchera des signes de vie, à la fois passés et présents, et examinera la possibilité qu’un jour les humains y vivent, en essayant d’extraire l’oxygène de l’atmosphère. « La persévérance amènera tous les sens humains sur Mars, » a déclaré Thomas Zurbuchen de la Nasa lors d’une conférence de presse le 20 juillet. «Il détectera l’air qui l’entoure, verra et scrutera l’horizon, entendra la planète avec des microphones à la surface pour la première fois, la ressentira alors qu’elle prélèvera des échantillons à cacher, peut-être même le goût, dans un sens. et il lancera un petit hélicoptère appelé Ingenuity, qui pourra être piloté à distance. «En tant qu’êtres humains, nous n’avons jamais piloté de giravion, d’hélicoptère, où que ce soit en dehors de l’atmosphère terrestre, donc c’est vraiment un moment Wright Brothers sur une autre planète, »A déclaré MiMi Aung, l’ingénieur principal d’Ingenuity. L’ingéniosité n’est qu’une démonstration de la technologie, mais il y a de l’espoir que des hélicoptères seront utilisés pour aider à rechercher des signes de vie sur Mars à l’avenir.

GRENOUILLE EDITIONS Livre ALICE ET MALICE C'EST QUAND NOEL? Alice et Malice : C'est quand No?l ? Alice et Malice sont deux petites sorci?res. Pour faire des b?tises elles ne sont jamais les derni?res. Aujourd'hui, les filles sont impatientes, il faut encore attendre des mois avant No?l. Et si un coup de baguette magique suffisait ? avancer la date ? Des th?mes

Distribain Meuble salle de bain TREVISE 600 Blanc Ensemble de salle de bain simple vasque : TREVISE 600 BlancAdoptez dés aujourd'hui ce tout petit meuble de salle de bain, ultra compact mais quand même très pratique !Ce meuble est accompagné d'une armoire de toilette deux portes et d'une grande colonne de rangement à placer où bon vous semble. Cet ensemble

Distribain Meuble salle de bain TREVISE 600 Blanc Ensemble de salle de bain simple vasque : TREVISE 600 BlancAdoptez dés aujourd'hui ce tout petit meuble de salle de bain, ultra compact mais quand même très pratique ! Ce meuble est accompagné d'une armoire de toilette deux portes et d'une grande colonne de rangement à placer où bon vous semble. Cet ensemble