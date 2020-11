Quand la magie de Maradona a hypnotisé 1,00,000 fans à l’Azteca – Football

Dans les années 80, Diego Maradona était l’une des plus grandes superstars sportives du monde. Les fans ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez de la légende. Partout où il est allé, Maradona a hypnotisé le public avec des compétences sur le terrain. Pendant la Coupe du monde de 1986, Maradona était la joueuse la plus parlée du tournoi. Il n’y avait pas un joueur de football qui avait les yeux du monde entier sur lui depuis le sommet de la légende brésilienne Pelé. Il était vénéré, aimé et détesté dans le même souffle. Maradona a invoqué des émotions chez les gens qu’aucun autre joueur n’avait réussi.

L’Estadio Azteca a été le lieu de ses moments les plus célèbres sur le terrain. Les deux parades de supercherie dont on parle encore, 34 ans plus tard. Il était impossible de ne pas s’émerveiller de la brillante manœuvrabilité de Maradona.

C’était le paradoxe présenté par Maradona, le grand joueur argentin décédé mercredi à 60 ans. Il pouvait être magique de manière positive et négative.

Son match le plus célèbre – et tristement célèbre – a eu lieu contre l’Angleterre au stade alors majestueux de Mexico, un quart de finale de la Coupe du monde en 1986. L’attrait d’être là était aussi fort pour les membres des médias que pour les quelque 100 000 fans présents. . Jamais depuis Pelé à son apogée, il n’y avait eu un footballeur aussi incontournable sur une scène aussi exceptionnelle.

Les légions de fans argentins dans leurs maillots rayés bleus et blancs ont ajouté à l’atmosphère électrique, agitant leurs drapeaux et scandant des hommages à «El Gran Diego». Il y a même eu des cris de «El Dios Diego». Si seulement ils savaient vraiment.

Le football à son plus haut niveau est un jeu d’intrigue, 11 joueurs de chaque côté tissant une tapisserie. Le fan avisé ne se concentre pas sur le ballon comme les adeptes du hockey regarderont la rondelle. Vous vous concentrez plutôt sur le mouvement des joueurs en tant que groupe, les schémas et les sondages, et éventuellement les attaques pénétrantes.

Mais pas quand Maradona était à son apogée. Vous avez regardé le n ° 10 pour l’Argentine. Toujours.

Quitter Maradona des yeux revenait à se rendre au stand de concession au milieu du match.

Et ce jour de juin, dans ce qui allait devenir le fondement de son héritage, Maradona a livré.

Après une première mi-temps sans but, Maradona a frappé à la 51e minute avec une tête puissante. Ou l’a-t-il fait? Un mauvais jeu d’un défenseur anglais a envoyé le ballon haut et vers le filet, d’où le gardien Peter Shilton – l’un des meilleurs de tous les temps – a sprinté pour le dégager. Le petit Maradona le battit d’un bond et d’un pivot de caboche. Ou, plus précisément, comme l’indiquent les reprises vidéo aujourd’hui, un coup de poing avec sa main gauche sur le côté de la tête.

OBJECTIF!!!!!!!!! (la seule façon de décrire ces scores, bien sûr).

Du côté de la presse, tout semblait juste. Pour les joueurs et le manager anglais, c’était une farce – une violation flagrante des règles. Pour les Argentins, c’était Diego qui faisait son truc.

Peu importe, car le but était une avance de 1-0. En fait, pour la plupart d’entre nous couvrant le jeu, la fureur semblait déplacée.

Si le match s’était terminé avec ce score, la réputation de Maradona partout, mais parmi ses compatriotes, aurait pu être marquée à jamais. Mais alors est venu quelque chose de si spectaculaire mais raffiné, de si sauvage et contrôlé, que même les gens endurcis dans la boîte de presse avaient envie de se réjouir.

Et certains l’ont fait.

Maradona a essentiellement tissé autour et à travers la moitié de l’équipe d’Angleterre, en commençant juste de son côté du milieu de terrain, et en terminant sa course de slalom avec un petit coup dans le filet en tombant.

Comme l’a déclaré l’annonceur de télé anglais, « Il n’y avait aucun doute à ce sujet. » Et sans aucun doute, il serait rappelé globalement au même niveau que les Américains se souviennent du home run de Bobby Thomson ou de l’Immaculate Reception.

Regarder d’en haut – non, pas «Main de Dieu» d’en haut – chaque journaliste savait qu’il n’y avait aucun moyen de vraiment décrire cet objectif. Pas moyen de lui rendre justice avec des mots.

Certes, nous essayerions tous, aussi infructueux que cela puisse être. Aucun de nous, naturellement, ne pouvait égaler l’habileté et la créativité – la pure magnificence – évoquées par Maradona cet après-midi.

Pelé a surnommé le football de façon célèbre et appropriée «O Jogo Bonito» (Le beau jeu). Cette phrase correspondait à la grâce et à la gentillesse du Brésilien, et à sa façon de jouer. Pelé était un guépard et une gazelle. Si le football de Pelé était un genre musical, essayez le jazz.

Maradona était un taureau, une locomotive à charge avancée. Sa musique aurait été du heavy metal.

Pourtant, ce jour d’été sous un ciel brillant à Mexico, Maradona nous a montré qu’il avait en lui une partie du virtuose. Et de la sorcellerie espiègle aussi.

(avec entrées AP)