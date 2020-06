Quand Kengan Omega Chapter 65 arrivera-t-il sur les écrans? Voici tout ce que vous

Comme nous l’avons vu, dans le dernier chapitre de Kengan omega, les spectateurs du combat semblaient confus jusqu’à la fin quant à savoir qui avait gagné le combat. C’était parce que c’était une double sonnerie. Mais, nous avons vu que le commentateur révèle que le vainqueur du premier tour est Carlos Medel. Goalangwong perd le combat par un ring-out parce qu’il a été le premier à toucher le sol.

Mais cela a conduit à environ deux de la bataille. Plus tard, Carlos Medel a perdu la bataille mais a réussi à gagner le match. Mais l’équipe médicale a dû l’emmener pour le soigner car il ne peut même pas marcher.

Continuez votre lecture pour en savoir plus sur le Kengan Omega chapitre 65 et aussi le récapitulatif de la dernière section du manga. Selon les rapports, un nouvel épisode est généralement publié tous les jeudis. Jetons donc un coup d’œil complet sur l’émission.

Quand le Kengan Omega Chapter 65 sortira-t-il?

Selon les rapports, Kengan Omega Chapter 65 sera publié le Jeudi 11 juin 2020. Pour plus de mises à jour, vous devez vérifier les nouveaux chapitres du manga tous les jeudis.

Pour l’instant, il n’y a pas de site officiel pour lire Kengan Omega Manga en ligne, mais il est disponible sur le Magazine Manga One, et aussi son application mobile. Ainsi, quiconque en a besoin peut sans aucun doute soutenir le créateur en achetant le magazine.

Mais, comme nous le savons tous, il y a toujours un raccourci. Vous pouvez lire tous les derniers chapitres de Kengan Omega en ligne sur des sites non officiels. Mais, nous vous recommandons fortement de soutenir la version officielle car elle aide les créateurs.

Que s’est-il passé précédemment sur le chapitre 64?

Bien que les fans acclament Goalang pour sa victoire, ils ne peuvent ignorer Règles purgatoires. Assis dans son dressing, il regrette que sa fierté l’ait déçu. Au contraire, Ohma pense que ce qui est arrivé à Goalangwong aurait pu arriver à n’importe quel combattant, et ce n’est pas sa faute car Medel a tout prévu. Kata Hara Retsudo est venu et a dit qu’il ne pouvait pas accepter ce résultat car Goalang était un gagnant clair.

D’un autre côté, les combattants ont promis qu’ils n’allaient pas laisser le sacrifice de Goalangwong aller en vain et qu’ils gagneraient. Selon les informations, la deuxième manche de la compétition est en cours. C’est entre Rihito, pour la Kengan Association vs The Falcon, For Purgatory. L’Association Kengan a déjà perdu un match.

Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.