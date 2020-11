Quand Joe Biden sera-t-il président? Date de son investiture et quand Donald Trump quittera officiellement ses fonctions

Joe Biden est devenu le président élu après sa victoire sur Donald Trump, mais il attendra le pouvoir pendant des mois.Contrairement au Royaume-Uni, où les dirigeants prennent généralement leurs fonctions immédiatement après une victoire électorale, les États-Unis ont une période de transition où le président sortant reste en poste en tant que « canard boiteux » .En théorie, la période permet de travailler pour faciliter le passage entre les deux administrations, mais avec M. Trump à l’intérieur du bureau ovale, il y a des doutes sur ce qu’il peut faire Avec ses pouvoirs exécutifs avant l’inauguration.L’i newsletter dernières nouvelles et analysesAprès que sa victoire soit officialisée par un vote du collège électoral le mois prochain, l’investiture de M. Biden devrait avoir lieu le 20 janvier. Lire la suite Electoral College a expliqué: Comment fonctionne le système électoral américain – et ce que signifie le vote populaire Ce qui est prévu pour l’investiture de Joe Biden? Habituellement, des célébrations de masse attirent des dizaines de milliers de spectateurs alors que le pouvoir est transféré pacifiquement entre les présidents, l’investiture de M. Biden pourrait ressembler très différent – à la fois en raison de la crise des coronavirus et en raison de la réticence apparente du président sortant à céder le pouvoir.Au cours de la cérémonie, M. Biden et sa vice-présidente Kamala Harris seront assermentés par le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, qui administreront leurs serments – marquant le moment où M. Trump cède officiellement ses pouvoirs de commandant en chef.Le vice-président Joe Biden est assermenté sous le regard de sa femme Jill lors de la cérémonie d’inauguration du président Barack Obama à Washington le 20 janvier 2009 (Photo: Reuters) L’événement comprend généralement également des discours, des sermons de chefs religieux et des performances de musiciens – avec Barack Obama deux inaugurations mettant en vedette des performances de stars d’Aretha Franklin et de Beyoncé.Les plans d’inauguration deviendront probablement plus clairs à l’approche du moment, bien que M. Biden ne manque pas de chiffres sur lesquels s’appuyer pour l’événement, ayant été rejoint sur la piste de la campagne par des musiciens célèbres y compris Lady Gaga et Bruce Springsteen. Dans une déclaration de samedi, M. Biden a déclaré: «Je suis honoré et touché par la confiance que le peuple américain a placée en moi et dans le vice-président élu Harris.» Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains ont voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique. « Avec la campagne terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler en tant que nation. » Il est temps pour l’Amérique de s’unir. Et pour guérir. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien que nous ne pouvons pas faire, si nous le faisons ensemble.

