«Quand je tombe amoureux» (5,5%), «Sortilegio» (4,8%) et «Fugitiva» (3,4%) restent au sommet de Nova

‘Quand je tombe amoureux’ balaie Nova

La fiction internationale de Nova reste une valeur sûre pour le thème Atresmedia. Dans le strip de l’après-midi, les feuilletons latins «Quand je tombe amoureux» (522 000 et 5,5% de part) et «Sortilegio» (4,8% et 488 000 téléspectateurs) deviennent les plus regardés du jour parmi tous les thèmes; Ils le font avec la «Fugitiva» turque, qui continue de réussir dans la même chaîne avec une part de 3,4% et 444 000 téléspectateurs. De son côté, l’Athletic Bilbao-Leganés a triomphé à Gol avec une part moyenne de 3,7% Treize films occidentaux ont triomphé avec une part de 4,3% des médias sur écran et 384 000 téléspectateurs.