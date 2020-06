‘Quand Harry a rencontré Sally’ est la comédie romantique parfaite que tous les autres aspirent à être – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Quand Harry rencontre Sally



Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

The Pitch: Les hommes et les femmes peuvent-ils être amis? C’est la question posée par Quand Harry rencontre Sally, la comédie romantique réalisée par Rob Reiner et écrit par Nora Ephron, qui continuerait à diriger Insomnie à Seattle et Vous avez un email. C’est la comédie romantique par excellence qui a fourni une perspective révolutionnaire sur les relations à travers l’amitié douteuse transformée en histoire d’amour entre Billy Crystal et Meg Ryan.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Depuis sa sortie en 1989, Quand Harry rencontre Sally est devenu la base de ce que presque chaque comédie romantique aspire à être. Beaucoup de clichés que nous attendons des comédies romantiques sont le résultat de Quand Harry rencontre Sally, mais peu importe à quel point même les meilleures comédies romantiques ont été bonnes depuis sa sortie, elles ne peuvent pas tout à fait atteindre la perfection offerte par cette romance qui s’étend sur plus d’une décennie et a résisté à l’épreuve du temps pendant plus de 30 ans.

Billy Crystal et Meg Ryan incarnent Harry Burns et Sally Albright, deux connaissances qui viennent de terminer leurs études à l’Université de Chicago et partent chacune pour commencer leur vie d’adulte à New York. Au cours de leur trajet à travers le pays, ils partagent leurs propres points de vue sur les relations, souvent en désaccord fondamental. La plus grande controverse entre eux est l’idée de Harry que les hommes et les femmes ne peuvent jamais être amis parce que le sexe fait obstacle. Sally n’est pas d’accord et prouve apparemment son point de vue quand Harry dit qu’elle est empiriquement attirante, et elle pense qu’il lui fait une passe, ce qui est d’autant plus inquiétant qu’Harry sort avec son amie Amanda. À la fin du lecteur, les deux parties se déroulent en des termes pas si amicaux.

Les conversations entre Harry et Sally qui ont donné le coup d’envoi du film ont préparé le terrain pour ce qui va se passer dans le reste de l’histoire. Alors que les deux se rencontrent par hasard plusieurs fois au cours de la prochaine décennie, leur relation évolue de simples connaissances à de meilleurs amis, réfutant apparemment la théorie de Harry sur les hommes et les femmes étant amis. Mais au fur et à mesure que le film continue, l’interaction entre eux se rapproche de ce que nous savons tous. Il semble stupide de décrire tout cela, car il semble si formel par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais Quand Harry rencontre Sally est la formule originale. Le script serré et intelligent plein de dialogues spirituels et de moments mémorables, y compris le célèbre orgasme de charcuterie, fait de Harry et Sally des personnages si riches où chaque scène ajoute à l’évolution de leurs personnages individuels et de leur dynamique, de manière à la fois évidente et subtile.

Même les personnages secondaires joués par Bruno Kirby et Carrie Fisher servent également à améliorer l’histoire dans les conversations qu’ils ont avec Harry et Sally, définissant les différentes perspectives qu’ont les hommes et les femmes sur les relations et le sexe opposé. La romance parallèle entre Harry et les amis de Sally est un élément bien conçu de l’histoire qui informera également les comédies romantiques dans les années à venir.

Au-delà de l’histoire au centre de Quand Harry rencontre Sally, ce film sert de guide informatif et pratique sur les relations en général. Tant de concepts discutés par Harry et Sally dans ce film sont devenus des points de référence pour la romance dans la vie réelle, même si certains d’entre eux sont des généralisations qui sont devenues un peu dépassées. Le script de Nora Ephron adopte une approche authentique et fondée des relations d’une manière qui a changé à jamais le genre romantique. Alors que le public d’aujourd’hui peut voir la fin prévisible comme trop sentimentale et ringarde, tout ce qui précède la fait se sentir à juste titre méritée. C’est la comédie romantique définitive, et elle ne manque jamais de remonter le moral.

