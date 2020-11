Quand et où se déroule le Final Four?

Les derniers matchs de groupe de la Ligue des Nations auront lieu demain. Après cela, il y aura quatre nations qui se qualifieront pour le Final Four de la compétition. Ici, vous pouvez savoir quand les demi-finales et la finale auront lieu.

Nations League – Final Four: Quand a lieu le Final Four?

Après la phase de groupes, il y a une longue pause jusqu’à ce que le Final Four de la Ligue des Nations ait lieu. Le gagnant ne sera pas déterminé avant l’année prochaine.

La première demi-finale aura lieu le 6 octobre 2021 et la seconde un jour plus tard (7 octobre). Le match pour la troisième place et la finale auront lieu le 10 octobre. Les heures de coup d’envoi et les lieux sont actuellement inconnus.

Nations League: Quelles équipes feront partie du Final Four?

Comme son nom l’indique, un total de quatre équipes de la Ligue A de la Ligue des Nations entrent dans le tournoi Final Four et déterminent ensuite le vainqueur de cette compétition.

Les nations se qualifient pour les demi-finales en remportant le groupe. Actuellement, seule la France a la victoire dans le groupe et donc le ticket pour la phase finale.

Nations League: les matchs en direct à la télévision et en direct

Afin de pouvoir regarder les matchs de la Ligue des Nations en direct et en intégralité, accédez à DAZN-Offre nécessaire. Outre les jeux avec participation allemande, le service de streaming montre chaque match de la compétition.

DAZN Cependant, il diffuse non seulement la Ligue des Nations, mais aussi des matches internationaux ainsi que des compétitions et des ligues nationales. Ces meilleures ligues comprennent la Bundesliga, la Primera Division, la Ligue 1 et la Serie A.

La majeure partie de la Ligue des champions propose également « Netflix des Sports ». Tous les matchs de la Ligue Europa sont affichés.

En plus de l’offre de football, des matchs NFL, NHL, MLB et NBA sont également disponibles sur la plateforme. Plus de sports que vous pouvez faire DAZN peuvent suivre dans le flux en direct les fléchettes, le tennis, le handball, les arts martiaux, les sports d’hiver, la lutte, le cyclisme ou le rugby.

Dans l’ensemble DAZN-Offre accessible pour un prix d’abonnement de 11,99 euros par mois et 119,99 euros par an. Afin de vous convaincre au préalable de l’offre, un mois d’essai gratuit peut être testé.

Nations League: Les groupes de la Ligue A

Groupe 1

espace Terre Jeux S U N Déchiré Diff. Points 1. Italie 5 2 3 5: 2 +3 9 2. Pays-Bas 5 2 2 1 5: 3 +2 8 3. Pologne 5 2 1 2 5: 4 +1 sept 4. Bosnie-Herzégovine 5 2 3 3: 9 -6 2

Groupe 2

espace Terre Jeux S U N Déchiré Diff. Points 1. Belgique 5 4 1 12: 4 +8 12 2. Danemark 5 3 1 1 6: 3 +3 dix 3. Angleterre 5 2 1 2 3: 4 -1 sept 4. Île 5 5 3:13 -dix

Groupe 3

espace Terre Jeux S U N Déchiré Diff. Points 1. France 5 4 1 8: 3 +5 13 2. le Portugal 5 3 1 1 9: 2 +7 dix 3. Croatie 5 1 4 7:13 -6 3 4. Suède 5 1 4 3: 9 -6 3

Groupe 4