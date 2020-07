Quand est le prochain PlayStation State of Play Livestream?

State of Play est une émission en direct de Sony régulièrement programmée, que le titulaire de la plate-forme s’est engagé à être un événement récurrent. Au moment de la rédaction de cet article, la diffusion préenregistrée a comporté six épisodes, alors quand le prochain Sony PlayStation State of Play diffusera-t-il en direct? Nous avons tous les détails pour vous ici.

Sur cette page:

Quand est le prochain état de diffusion en direct de Sony PlayStation? Où pouvez-vous regarder le prochain livestream PlayStation State of Play? Quels jeux seront affichés ou annoncés pendant l’état d’avancement?

Quand le prochain état de jeu de Sony PlayStation est-il diffusé en direct?

Elle n’a pas encore été confirmée lorsque la prochaine diffusion de Sony sur l’état des lieux aura lieu. Cependant, la rumeur veut qu’un nouvel état des lieux arrive très bientôt.

Tom Phillips d’Eurogamer a récemment écrit sur Twitter à propos de certains événements à venir de Microsoft et de Sony. Le plus intéressant est qu’il affirme qu’une présentation de l’état des lieux aura lieu en août. Phillips double sur ce point dans quelques réponses, il semble donc qu’il soit au courant. Il semble probable qu’un état des lieux de Sony arrivera bien en août, mais il faudra attendre et voir.

Où pouvez-vous regarder le prochain livestream PlayStation State of Play?

Bien que le prochain état de jeu n’ait pas encore été annoncé, vous pouvez parier en toute sécurité sur l’endroit où le regarder. Il existe plusieurs façons de syntoniser un flux en direct State of Play. Vous pouvez le capturer en direct sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook via les liens respectifs. Bien sûr, vous pourrez également regarder State of Play avec nous ici sur Push Square, et nous vous informerons de toutes les nouvelles dès que possible.

Quels jeux seront affichés ou annoncés pendant l’état d’avancement?

Il est difficile de dire avec précision quels jeux seront présentés lors du prochain état de jeu, mais il est sûr de supposer qu’il sera entièrement axé sur la PS5. Selon Tom Phillips, « Sony a encore des choses à annoncer » et la société « a retenu assez intelligemment certaines choses ».

Donc, par le son, Sony a encore des jeux dans sa manche. Nous pensons qu’il est possible que nous voyions un mélange d’annonces de nouveaux jeux et un examen plus approfondi de la console elle-même. Peut-être que nous aurons même un aperçu de l’interface utilisateur, ou de nouvelles fonctionnalités offertes par la console? Nous avons hâte de savoir ce que nous réserve le prochain état des lieux.

Avez-vous hâte au prochain livestream State of Play? Spéculez loin dans les commentaires ci-dessous.