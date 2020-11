Quand est le Cyber ​​Monday 2020? Date du spin-off technologique du Black Friday et comment obtenir les meilleures offres

Le Cyber ​​Monday, qui vient juste après le Black Friday, est une journée de vente où de nombreux détaillants réduisent leurs prix en ligne.L’événement a été créé par des sociétés de marketing au début des années 2000 dans le but de soutenir les petits détaillants en ligne qui ont peut-être été noyés par les grandes marques le vendredi noir, mais cela n’a pas duré longtemps et maintenant la plupart des grands détaillants ont sauté dans le train du Cyber ​​Monday. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i La plupart des magasins n’ont pas encore annoncé officiellement leurs offres pour cette année, mais le Cyber ​​Monday est généralement considéré pour être le bon moment pour trouver des remises sur des articles et des marques technologiques populaires tels que les produits Apple, les téléviseurs intelligents, les aspirateurs Dyson ou les dernières consoles Nintendo, Xbox et Playstation – bien que vous devrez faire vos recherches pour vous assurer d’obtenir un Voici ce que nous savons de l’événement shopping jusqu’à présent: Quand est le Cyber ​​Monday 2020? Le Cyber ​​Monday a lieu le lundi après le Black Friday – ou le premier lundi après Thanksgiving aux États-Unis – et marque le Début officiel de la saison des achats des Fêtes. C’est maintenant un événement populaire à travers le monde, avec la participation partout du Canada à la France. Cette année, l’événement tombe le lundi 30 novembre. Avec l’essor des achats en ligne, le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont désormais moins reconnaissables. De nombreux détaillants maintiendront désormais leurs ventes tout au long du week-end, du Black Friday, qui tombe le 27 novembre de cette année, au Cyber ​​Monday inclus, ce qui signifie que les acheteurs avertis auront plus de temps pour trouver les offres et les produits qu’ils recherchent. prix de milliers de produits lors des soldes de novembre, y compris le Black Friday et le Cyber ​​Monday (Photo: Abhishek N. Chinnappa / Reuters) L’année dernière, des détaillants populaires tels qu’Amazon, Currys PC World, Argos, John Lewis et Asos, ont tous participé à l’événement de vente . Le battage médiatique autour du Black Friday et du Cyber ​​Monday donne souvent l’impression que chaque offre vaut l’achat, ce qui conduit les gens à dépenser trop cher De nombreux experts et acheteurs avertis recommandent de dresser une liste des produits dont vous avez besoin et de comparer les prix en ligne pour vous assurer N’achetez que ce dont vous avez besoin.Comment obtenir les meilleures offres? Recherche par groupe de consommateurs Lequel? en 2019, la plupart des soi-disant «offres» en novembre, chez des détaillants tels qu’Amazon, Curry’s PC World et John Lewis sont en fait moins chers ou au même prix à d’autres moments de l’année.Nous examinons les meilleures façons d’éviter Créer une liste de souhaits et définir un budget La planification est essentielle pour vous assurer de ne pas dépenser trop cher et d’acheter des articles inutiles sur Cyber ​​Monday. Lauren Clark, expert en gros électroménagers, a déclaré à i: «Pour tirer le meilleur parti des offres disponible tout au long du mois de novembre, créez une liste de souhaits des articles que vous convoitez le plus et gardez un œil attentif sur les baisses de prix jusqu’à ce qu’il atteigne la meilleure remise. « Faire une liste vous permet également de ne pas vous égarer et d’être absorbé par les extras, ce qui vous permet de respecter votre budget. » Rechercher des produits Au début de la saison des soldes, il peut être trop facile de repérer une bonne affaire sur un produit vous ne connaissez peut-être pas, puis ne lisez pas les critiques dans le but de les vérifier avant de se vendre. Au lieu de cela, regardez en ligne quelques jours à l’avance et choisissez les produits sur lesquels vous pensez que vous voudrez faire une bonne affaire et faire vos devoirs. Le Cyber ​​Monday est généralement considéré comme le moment idéal pour trouver des offres bon marché sur les dernières consoles et jeux vidéo, notamment Nintendo, Xbox et Playstations (Photo: AP Photo / Koji Sasahara) Andrew Cartledge, expert mobile chez Mobiles.co.uk, m’a dit: « Comparer les marques et consulter les avis des clients peut vous assurer que vous ne serez pas déçu lorsque les ventes arriveront. » Groupe de consommateurs Lequel? exécute souvent des examens indépendants sur les articles ménagers les plus populaires et comment éviter d’être victime d’une arnaque. Vous pouvez utiliser son application d’avis pour faire une liste restreinte des produits que vous souhaitez rechercher pendant la période de vente.MoneySavingExpert est un autre excellent site Web pour les consommateurs à la recherche de conseils sur les meilleures remises disponibles et comment les trouver. tout Un moyen simple de déterminer si vous faites une bonne affaire ou non est de télécharger ou de visiter un site Web de suivi des prix.Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez acheter, vérifiez le prix des articles sur différents magasins et sites Web pour voir où vous pouvez les obtenir au meilleur prix.Prixhistory.co.uk suit les données de tous les articles sur le site Argos. Cela signifie que vous pouvez voir si l’article que vous souhaitez acheter était disponible à un meilleur prix à un autre moment de l’année. Les clients peuvent également configurer des alertes de prix pour voir quels articles ont été réduits chaque jour. Lire la suite Quand est le Black Friday 2020? Date des ventes au Royaume-Uni, comment obtenir les meilleures offres et tout ce que vous devez savoir CamelCamelCamel fait la même chose pour les clients Amazon en leur permettant de rechercher l’historique des prix de tous les articles jamais vendus sur le détaillant en ligne.Si vous n’êtes pas un Amazon ou un acheteur Argos, Price Spy est un autre site Web qui suit les prix de centaines de détaillants, y compris John Lewis, eBay, Hamleys et Very.co.uk.Utilisez le cashback pour amplifier votre offre Le Black Friday ou le Cyber ​​Monday, cela peut être une bonne idée de Vérifiez si vous pouvez obtenir une remise en argent en plus. Les sites Web de remboursement tels que Topcashback et Quidco permettent aux acheteurs de gagner de l’argent chaque fois qu’une transaction a lieu via leur site Web. D’autres incluent GreenJinn, un site Web de remise en argent axé sur l’épicerie; et Swagbucks, qui travaille avec des détaillants tels qu’Amazon.Ces sites vous versent une récompense en espèces lorsque vous cliquez pour acheter n’importe quel produit – des téléphones mobiles aux appareils électriques et de l’assurance automobile au haut débit.Par exemple, pour le moment, mew membres de TopCashback peuvent économiser sur leurs décorations de Noël avec Wilko et obtenir une remise de 100% jusqu’à 10 £ ou une remise de 10 £ sur leur boutique s’ils dépensent 10 £ ou plus. L’offre prend fin le 29 novembre.Suivez vos détaillants préférés sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous aux newsletters De nombreux détaillants proposent des offres pendant des semaines avant Noël et les fêtes de fin d’année et il vaut vraiment la peine d’être préparé.Inscrivez-vous aux newsletters de vos magasins préférés. pour obtenir des réductions et des codes de bons directement dans votre boîte de réception.Vous pouvez également suivre les marques que vous aimez sur Facebook, Twitter et Instagram pour être mis à jour sur les dernières ventes flash.Facteur de frais de livraisonLe coût de livraison pourrait ajouter un montant important à votre total – assurez-vous de les prendre en compte avant d’acheter.

