Quand est le Black Friday 2020? Meilleures offres et remises à prévoir

Malgré la pandémie de coronavirus, l’événement commercial du Black Friday devrait avoir lieu en 2020, tout comme il l’a fait les années précédentes. Les magasins et les sites Web feront de nouveau la promotion de l’événement, ainsi que des offres et des remises attrayantes pour de nombreux produits recherchés, y compris les technologies grand public telles que les smartphones et les tablettes.

Quand est le Black Friday 2020?

Vendredi 27 novembre

Le Black Friday 2020 est le 27 novembre, un jour après Thanksgiving. De nombreux détaillants commencent souvent à promouvoir les jours de l’événement, voire des semaines avant cette date, et les ventes du Black Friday se poursuivent généralement bien au cours de la semaine suivant l’événement.

Quand est le Cyber ​​lundi 2020?

Lundi 30 novembre

Cyber ​​Monday est un événement de magasinage en ligne similaire au Black Friday, qui se produit le lundi suivant. Il est souvent considéré comme l’équivalent en ligne du Black Friday, et un moyen pour les petits magasins en ligne de concurrencer les grandes chaînes en introduisant leurs propres offres et remises. Cette année, le Cyber ​​Monday est le 30 novembre.

La pandémie de COVID-19 affectera-t-elle le Black Friday cette année?

Il n’y a actuellement aucune information suggérant que le Black Friday sera affecté par la pandémie de coronavirus. Bien qu’elles affectent initialement les chaînes d’approvisionnement partout dans le monde, surtout au premier trimestre 2020, les entreprises reviennent lentement à un flux de travail normal. En novembre, l’expérience de magasinage devrait ressembler à celle des années précédentes. De plus, le Cyber ​​Monday ne sera pas seulement affecté négativement par COVID-19, mais jouira d’une popularité croissante cette année en raison du coronavirus encourageant les achats en ligne.

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday 2020? Il est trop tôt pour le dire, mais nous pouvons nous attendre à ce que les offres du Black Friday 2020 soient similaires à ce que nous avons vu l’année dernière. Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres du Black Friday 2019 des principaux détaillants. Voir aussi Des ingénieurs chinois reconnus coupables d'avoir volé des secrets commerciaux à une entreprise de technologie américaine Voir aussi Scott veut redévelopper la franchise "Alien" Offres du Black Friday 2019 chez Best Buy Le Samsung Galaxy Note 10 était jusqu’à 750 $ de réduction avec l’activation, tandis que la série Galaxy S10 était de 200 $ de déverrouillage déverrouillée. Les amateurs de Smartwatch pourraient obtenir le Samsung Galaxy Active à 50 $ de rabais. L’iPhone 11 d’Apple était de 500 $ de rabais avec activation et échange, tandis que certains modèles d’iPad étaient entre 80 $ et 250 $ de rabais. Le Google Pixel 3a était jusqu’à 150 $ de rabais et le Surface Pro 7 de Microsoft était de 360 ​​$ de rabais. Offres du Black Friday 2019 sur Amazon

Amazon a offert de bonnes affaires sur les ordinateurs portables, la centrale de jeu OMEN X 2S RTX Studio 15 était disponible pour 2199 $ (500 $ de réduction), tandis que le HP Envy 13t élégant et léger était de 320 $. La pomme L’iPad 10,2 pouces 128 Go était à 100 $ de réduction. Il y a eu diverses baisses de prix sur le Samsung Galaxy S10 et Note 10, Motorola One Action, Sony Xperia 10 et 10 plus et le Razer Téléphone 2.

De plus, les appareils et accessoires de streaming étaient jusqu’à 45% de réduction. Vous pourriez économiser sur les écouteurs de Bose, Sony et d’autres grandes marques également. Les montres intelligentes et les écouteurs ont également été réduits. Les propres appareils d’Amazon comme le Kindle Fire HD 8 était de 30% de réduction à environ 49,99 $, tandis que les autres tablettes Kindle et lecteurs de livres électroniques étaient jusqu’à 50 $ de réduction. Le Ring Video Doorbell Pro avec Echo Show était d’environ 189 $ (149 $ de rabais). Le Fire TV Stick 4K était disponible pour 24,99 $ (25 $ de rabais), tandis que le Fire TV Stick était de 20 $ de rabais. Le Fire TV Cube était de 89,99 $ (30 $ de rabais). Parmi les autres offres d’Amazon, citons le kit de caméra Blink XT2 pour environ 184,99 $ (65 $ de rabais), le pack Ring Indoor Cam 2 pour 99,99 $ (40 $ de rabais) et l’Amazon Smart Plug with Echo pour 4,99 $ (20 $ de rabais).

Les offres sur d’autres appareils Amazon Echo comprenaient un Echo Dot avec horloge pour 34,99 $ (25 $ de rabais), un Echo Dot pour 22 $ (27 $ de rabais), l’Echo Auto pour 29,99 $ (20 $ de rabais), l’Echo (3e génération) pour 59,99 $ (40 $ de rabais) ), la 2e génération pour 149,99 $ (80 $ de rabais) et l’Amazon Echo Show 5 pour 49,99 $ (40 $ de rabais).

Offres du Black Friday 2019 chez Target

Target a offert l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro (Verizon / AT&T) avec une carte-cadeau de 200 $, le Samsung Galaxy S10 et le Note 10 (Verizon / AT &) avec une carte-cadeau de 400 $, et le Google Pixel 4 et Pixel 4 XL avec 300 $ carte cadeau. Le Google Home et le Google Nest Hub étaient chacun à 50 $ de rabais, tandis que le Google Home Max était disponible à 199 $ (100 $ de rabais).

L’Apple Watch Series 4 était de 70 $ de réduction pour les modèles GPS uniquement et de 100 $ pour les modèles GPS + cellulaires. Alternativement, la Samsung Galaxy Watch était de 80 $ de réduction chez Target. Les écouteurs de Sony, Beats, JBL et Skullcandy coûtaient entre 49 $ et 170 $.

Offres Black Friday 2019 chez Walmart

Walmart a offert jusqu’à 700 $ en cartes-cadeaux électroniques pour l’achat de certains smartphones Apple et Samsung et leur activation sur AT&T, Sprint ou Verizon. L’Apple Watch (GPS uniquement, 38 mm) était tombée à 129 $ après une remise substantielle de 70 $, tandis que la plus grande variante de 42 mm était en vente à 159 $. Les autres offres Apple comprenaient un iPad 7 (10,2 « ) à 249 $, contre 329 $, et des AirPod à 129 $.

Les offres de smartphones incluaient l’iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7 et 7 Plus pour une réduction de 50 $ à 420 $. Les Samsung Galaxy S9, Galaxy Note10 et Note10 + coûtaient 200 $. Le Samsung Galaxy A50, A10e coûtait respectivement 75 $ et 90 $. Le Google Pixel 4 était disponible débloqué à 599 $ (200 $ de rabais), tandis que le Google Pixel 4 XL était à 699 $, encore 200 $ de rabais. Le LG Stylo 5 était de 100 $ de rabais, à 99 $.

Les offres de tablettes Black Friday sur Walmart incluaient l’iPad 7 7,2 pouces de 128 Go d’Apple pour 329 $ (100 $ de rabais) et l’iPad Pro de 10,5 pouces (Wi-Fi, 512 Go) pour 699 $ (300 $ de rabais). La tablette Galaxy Tab A 8 pouces 16 Go de Samsung était de 127,99 $ (72 de réduction), la Galaxy Tab A 10,1 pouces était de 149 $ (70 $ de réduction), tandis que la tablette Lenovo Tab M7 7 pouces 16 Go livrée avec Black Cover était de 59 $ (40 $ de réduction) .

Les offres Smartwatch Walmart comprenaient l’Apple Watch Series 5, 40 mm pour 379 $ (20 $ de rabais), la Samsung Galaxy Watch Active 2 Aluminium, 40 mm pour 229 $ (50 $ de rabais) et la montre intelligente Fitbit Versa 2 pour 148,99 $ (50 $ de rabais). Les Fitbit Inspire HR, Versa Lite et Charge 3 coûtaient respectivement 30 $, 60 $ et 50 $.

Les offres de haut-parleurs et d’écouteurs Bluetooth avaient les écouteurs sans fil Beats Powerbeats3 à 89 $ (30 $ de rabais), les écouteurs sans fil Beats Solo3 à 129 $ (70 $ de rabais) et les écouteurs sans fil Beats Studio3 à 279,95 $ (70 $ de rabais). Les écouteurs Bose, y compris les modèles QuietComfort 35 II et SoundLink, coûtaient entre 30 $ et 80 $. Le spekaer Bluetooth JBL Go 2 était disponible pour 20 $ (20 $ de rabais), tandis que le JBL Charge 4 et l’Everest Elite 750NC étaient respectivement de 80 $ et 155 $.

Les autres offres du Walmart Black Friday incluaient le pack de jeux Microsoft Digital One S 1 To All Digital Edition 3 pour 149 $ (100 $ de rabais), la Sony PlayStation 4 Pro 1 To pour 299 $ (100 $ de rabais) et le Google Home Mini pour 19 $.