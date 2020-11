Quand est l’annonce du verrouillage de Boris Johnson?

Boris Johnson prévoit d’annoncer un deuxième verrouillage national pour l’Angleterre, selon des rapports, le Premier ministre rencontre actuellement des membres de son cabinet alors qu’ils discutent de la prochaine étape de leur réponse à la hausse des infections à travers le pays. Un porte-parole de Downing Street a confirmé la réunion du La conférence de presse aura lieu cet après-midi à 17 heures et comprendra les principaux conseillers du gouvernement. Quand M. Johnson fera-t-il une annonce sur les nouvelles mesures de verrouillage? Le médecin-chef Chris Whitty et le conseiller scientifique en chef Patrick Vallance devraient comparaître aux côtés du Premier ministre.Vous pourrez regarder l’annonce du Premier ministre en direct sur BBC News et Sky News à la télévision – vous pouvez vous connecter en ligne via BBC iPlayer ici, tout en Sky News a un flux YouTube en direct ici, un deuxième verrouillage ressemblerait au premier annoncé en mars. (Getty) On pensait que M. Johnson prévoyait une conférence de presse lundi dans laquelle il exposerait les détails des nouvelles règles de verrouillage, mais l’annonce aurait été avancée et une enquête a été ouverte après que les détails des plans aient été divulgués. Le gouvernement espérait garder les détails du deuxième verrouillage silencieux jusqu’à lundi.À quoi ressemblera un deuxième verrouillage? Un verrouillage national doit encore être signé par le Cabinet, mais il semble probable qu’il soit approuvé En mars, des entreprises non essentielles telles que les restaurants, les services de beauté, les cinémas et les gymnases ont été forcées de fermer et il est probable que ce sera la même chose une deuxième fois.Mais contrairement au printemps, on pense cette fois que les établissements d’enseignement, y compris les écoles, les crèches et les universités resteront ouvertes aux côtés des magasins essentiels.Les restrictions proposées ont conduit à de nouveaux appels à une aide financière accrue pour les entreprises touchées, le jour de la fermeture du programme de congés. et est remplacé par le programme de soutien à l’emploi du chancelier (JSS) .Kate Nicholls, directeur général de UK Hospitality, a déclaré qu’un verrouillage national serait «absolument dévastateur» pour l’industrie et a appelé le secteur à recevoir «une aide supplémentaire significative afin d’obtenir M. Johnson a jusqu’à présent résisté à la pression pour introduire des restrictions à l’échelle nationale, optant à la place pour un système de niveau localisé, mais il fait face à de nouveaux appels à l’action après que de nouvelles données ont montré l’étendue des cas en Angleterre. 568100 personnes dans les ménages ont été infectées par le coronavirus au cours de la semaine se terminant le 23 octobre, et les conseillers scientifiques du gouvernement pensent qu’il est maintenant trop tard pour qu’un disjoncteur national de deux semaines ait suffisamment d’effet.

