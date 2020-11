Quand est la Saint-André 2020? Qui était le saint patron de l’Écosse, ce qu’il a fait et si aujourd’hui est un jour férié

La Saint-André est la fête nationale officielle de l’Écosse et est célébrée chaque année en novembre.La journée reflète la Saint-Georges en Angleterre et la Saint-Patrick en Irlande, et s’accompagne de ses propres traditions distinctes et de ses contes légendaires. Quand est la fête de la Saint-André 2020? Le jour de St Andrews est toujours le 30 novembre, donc cette année, il tombe un lundi. Le jour de la Saint-André est-il un jour férié en Écosse? En 2006, le Parlement écossais a déclaré le jour de la Saint-André – ou la fête de la Saint-André – un jour férié. Les banques ne sont pas obligées de fermer et les employeurs ne sont pas légalement tenus d’accorder un jour de congé à leurs travailleurs. Cette année, les étudiants ont une semaine de révision avant les examens du premier semestre pour la dernière quinzaine du trimestre. Un portrait de saint André, célébré chaque année par les Écossais (Photo: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images) Qui était saint André? Saint André l’apôtre était chrétien et le frère aîné de saint Pierre – tous deux sont devenus les premiers disciples de Jésus, ils étaient pêcheurs en Galilée, aujourd’hui Israël moderne, quand ils ont rencontré Jésus-Christ.Comme Jésus, Saint André a finalement été martyrisé pour ses croyances mais aurait refusé une croix en forme de T, se jugeant indigne d’être crucifié en de la même manière que Jésus-Christ. Au lieu de cela, il a été cloué sur une croix en forme de X le 30 novembre 60 AD en Grèce, et ainsi la croix diagonale du sautoir a été adoptée comme son symbole. Quant à son lieu de repos, dans une fable pieuse, Saint Regulus (plus tard connu sous le nom de Rule ), un moine grec et gardien des reliques d’Andrew à Patras, a été invité dans une vision à cacher certaines des reliques jusqu’à nouvel ordre. Quelques jours plus tard, l’empereur Constantin a transporté les parties restantes du corps d’Andrew à Constantinople. Un ange est de nouveau apparu et a dit à Rule de prendre les os qu’il avait cachés et d’aller à l’ouest par bateau. Partout où ils ont fait naufrage, il devrait jeter les fondations d’une église. Le navire de Saint Rule a été conduit à terre par une tempête sur le promontoire de Muckross à Fife, dans le petit village de Kilrymont, qui a ensuite été nommé St Andrews. St Andrews est une ancienne ville de Fife, en Écosse (Photo: ALAN RICHARDSON / AFP via Getty Images) Quand la fête de St Andrews est-elle devenue populaire? St Andrew a été célébré en Ecosse pendant plus de mille ans, avec des fêtes organisées en son honneur dès l’an 1000 après JC. Il a touché une corde sensible chez les Écossais pour avoir capturé la chaleur et la convivialité qui font la renommée de la petite nation. Cependant, ce n’est qu’en 1320, lorsque l’indépendance de l’Écosse a été déclarée avec la signature de la Déclaration d’Arbroath, qu’il est officiellement devenu le saint patron de l’Écosse. Depuis lors, St Andrew est devenu ligoté dans une grande partie de l’Écosse. Le drapeau de l’Écosse, la croix de Saint-André, a été choisi en son honneur.Malgré le fait que Saint-André a été le saint patron de l’Écosse pendant tant d’années, ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la célébration populaire de sa journée est devenue banal. Les immigrants écossais aux États-Unis ont créé des sociétés pour se souvenir de lui, qui se sont maintenant répandues dans le monde entier. Comment est célébrée la Saint Andrews Day? De nos jours, en Écosse, des gens de tout le pays se rassemblent pour célébrer la Saint-André et partager de bons moments avec des fêtes – mais bien sûr, les choses seront différentes cette année en raison de la pandémie. La journée est généralement marquée par une célébration de la culture écossaise, y compris de la danse, de la musique, de la nourriture et des boissons, avec des fêtes qui se déroulent longtemps dans la froide nuit d’hiver.