Quand est-ce que Regal Cinemas rouvre ses portes? Et AMC peut-il rester à flot? – / Film

Alors que nous approchons des deux mois et demi de mise en quarantaine de la pandémie de coronavirus, nous attendons de voir si Christopher Nolan Principe peut supporter un fardeau qu’aucun autre film n’a eu à porter à l’ère moderne: ce film peut-il sauver les salles de cinéma de l’oubli? Le thriller d’action est actuellement prévu pour ouvrir en juillet, et alors que AMC a promis d’ouvrir ses portes à temps, l’un de ses plus grands concurrents théâtraux, Regal Cinemas, n’a pas encore pris le même engagement.



Quand est-ce que Regal Cinemas rouvre ses portes?

La réponse courte: nous ne le savons pas encore. Hier soir, Regal a tweeté le message suivant:

Pour l’instant, nous n’avons pas encore décidé de la réouverture. Nous continuons à travailler avec les autorités et les studios afin d’accueillir nos publics et de leur montrer les gros blockbusters dans un environnement sûr. Dès que nous aurons une date d’ouverture, nous partagerons. pic.twitter.com/vtqUALuA5I – Regal (@RegalMovies) 26 mai 2020

Ce tweet signifie-t-il que les théâtres Regal ne seront définitivement pas ouverts lorsque Principe et Mulan début? Bien sûr que non. C’est une situation fluide et les choses pourraient changer à la minute près. Mais cela semble indiquer que Regal pourrait prendre les choses un peu plus au sérieux que ses rivaux. Chaque personne aura son propre horaire personnel lorsqu’elle se sentira à l’aise pour visiter à nouveau les salles de cinéma, mais ce n’est pas parce que les gouvernements des États ou locaux décident que les entreprises peuvent rouvrir que cela se produira automatiquement. Regal pourrait être intéressé à utiliser AMC comme cobaye pour la réouverture, mais je dois imaginer en ces temps difficiles qu’ils ne vont pas rester les bras croisés et regarder AMC ratisser tous les clients longtemps avant d’ouvrir leurs propres portes et essayez de prendre leur part du gâteau.

AMC pourra-t-elle rester à flot face à COVID-19?

Et en parlant d’AMC, Internet a été inondé d’articles au cours des deux derniers mois spéculant sur la disparition potentielle de la chaîne de théâtre – ou du moins sur une possible faillite. Même avant que la pandémie n’entraîne des fermetures massives à travers le monde, AMC avait des problèmes d’argent bien documentés et une dette importante. Mais Deadline souligne qu’un analyste a fait passer les actions d’AMC de «vendre» à «neutres» à la suite du doublement de la valeur de leurs actions depuis qu’il a subi une énorme baisse au début de la pandémie.

«Le risque de faillite à court terme semble s’être atténué», explique l’analyste, en grande partie à cause de l’idée qu’AMC est sur le point de rouvrir en juillet / août. Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, AMC a déclaré qu’elle disposait de 300 millions de dollars en espèces au bilan au 31 mars. cette année. Alors que nous parcourons les prochains mois, nous devrions avoir une meilleure idée de la façon dont la pandémie affectera les théâtres à long terme, alors restez à l’écoute pendant que nous la documentons en cours de route.

Articles sympas du Web: