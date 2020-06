Quand est-ce que la série 4 «F est pour la famille» de Family Show arrive-t-elle pour les fans?

– – –

F Is For Family Season 4 Updates: Pendant cette période de quarantaine, les plateformes OTT sont devenues l’une des principales sources de divertissement du peuple. Plusieurs plates-formes OTT ont publié de nouveaux contenus pour leurs fans et utilisateurs. Récemment, Netflix a également publié la bande-annonce de la célèbre émission de télévision F est pour la saison familiale 4. Il est dit que la quatrième saison de l’émission sera bientôt diffusée sur Netflix et les fans sont maintenant très excités de voir ce que la quatrième saison aura dans la maison pour leurs fans.

La date de sortie F est pour la saison familiale 4

La quatrième saison de cette émission frappera le géant du streaming, Netflix, le vendredi 22 juin. Comme la plupart des émissions Netflix, cette émission devrait également sortir à 12 h 01, heure du Pacifique. L’émission a fait ses débuts sur Netflix en décembre 2015 et depuis lors, elle a élargi sa base de fans. Et maintenant, comme l’ont promis les créateurs de l’émission, la saison 4 sera diffusée sur la plateforme de streaming à partir de juin 2020. Ils ont tenu leur promesse, semble-t-il.

Les fans de l’émission peuvent également jeter un œil à la bande-annonce de la quatrième partie de l’émission. la bande-annonce de la quatrième saison a été lancée. La bande-annonce montre l’arrivée d’une toute nouvelle personne irritante dans la famille de Murphy. Ce n’est autre que son propre père, Bill, qui est exprimé par Jonathan Banks. En dehors de cela, la saison 4 prend également un coup très dur sur le rôle principal ou les personnages principaux alors qu’il lutte contre des problèmes résonnant dans les années 70, comme l’attendaient les téléspectateurs de la série.

À propos du spectacle

Ce spectacle est une sitcom animée qui se déroule dans la banlieue des États-Unis dans les années 1970. Cette émission a un thème pour adultes qui ne convient pas à la télévision en réseau. Le spectacle est la force motrice et le personnage central est un homme de famille qui est un vétéran de la guerre de Corée nommé Frank Murphy.

Tout son personnage est basé sur le comique stand-up Bill Burr qui est le co-créateur et également le producteur de la série.

