Quand Dragon Ball Super Movie 2 sortira-t-il sur les écrans? Voici tout ce dont vous avez besoin

Lorsque Dragon Ball Super a sorti son premier film Dragon Ball Super: Broly, les fans étaient très excités de le regarder. Dès sa sortie, les fans réclamaient le deuxième film. La meilleure partie est que la première partie a été aimée par tout le monde, et elle a surtout critiques positives des fans. Donc, il est logique que tout le monde soit si impatient de sa deuxième partie. Selon les rapports, la prochaine partie sera remplie d’action et aura également une nouvelle histoire et un nouveau méchant.

Quand Dragon Ball Super Movie 2 sortira-t-il?

Selon les rapports, Dragon Ball Super Movie 2 sortira dans la seconde moitié de 2021 ou vers 2022. À en juger par le passé, nous pouvons voir que cette franchise de films a un modèle de sortie de chacun de ses films avec un intervalle de 2 ans.

Mais, il fut un temps où ce modèle a été modifié. Cela s’est produit pendant Dragon Ball Super: Broly. C’est arrivé à cause de leur projet d’anime Dragon Ball Super. Selon les rapports, la partie 2 devait être publiée d’ici 2020, mais en raison de la pandémie, il pourrait y avoir un retard dans la libération d’au moins un ou deux ans. Mais, nous vous tiendrons sûrement au courant dès que nous aurons des nouvelles concernant la sortie.

Quelle est l’intrigue pour la partie 2? Y a-t-il un nouveau personnage dans cette partie?

Selon les rapports, il n’y a pas de mise à jour sur l’histoire de Dragon Ball Super Movie 2. Mais, il y a un indice que cela ne suivra pas la même histoire que le premier épisode. L’intrigue de Dragon Ball Super: Broly était une superhit parmi le public. Mais, cette fois, les fabricants veulent essayer quelque chose de nouveau pour le prochain épisode.

Dans une interview, Iyoku a dit qu’ils iraient avec un angle différent cette fois. Donc, si les fans s’attendent à ce que la même histoire se répète, ils seront déçus. Il a dit que les créateurs avaient décidé de changer l’histoire parce que le premier avait été un énorme succès. Il a également assuré que même si l’histoire change, les fans devraient attendre avec impatience le tour d’aventure que cette partie a à offrir.

Selon les rapports, un nouveau méchant vicieux est très attendu dans cette partie. Il devrait donner Goku et Végéta une période difficile. En outre, un autre caractère intéressant à noter est Broly. Il a réussi à survivre dans le premier film, donc son rôle sera important dans cette partie. Les fans sont ravis de voir ce que le nouveau Dragon Ball Super Movie 2 a à offrir.

Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.