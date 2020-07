Quand devriez-vous vous attendre à recevoir la mise à jour Android 10? (Mis à jour le 10 juillet)

Officiellement appelée Android 10, la prochaine version majeure d’Android a été lancée le 3 septembre 2019. La mise à jour Android 10 a commencé à être déployée sur tous les téléphones Pixel, y compris les Pixel et Pixel XL d’origine, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL , Pixel 3a et Pixel 3a XL.

Et les autres appareils? Lesquels ont déjà Android 10 et ceux qui devraient obtenir la mise à jour à un moment donné? Lisez la suite pour tout savoir sur le calendrier de mise à jour d’Android 10.

Principales fonctionnalités de mise à jour d’Android 10

Nous avons un aperçu complet de toutes les nouvelles fonctionnalités de notre revue Android 10. Cependant, vous pouvez également consulter notre vidéo ci-dessus pour voir les nouveautés d’Android 10, les nouvelles fonctionnalités qu’il apporte, tous les ajustements de conception et bien plus encore.

Si vous manquez de temps, voici une liste des fonctionnalités que nous avons vues jusqu’à présent:

Amélioration des contrôles de confidentialité

Nouvelle navigation gestuelle

L’Assistant Google «gère»

Couleurs d’accentuation et options thématiques

Thème sombre à l’échelle du système

Enregistrement d’écran natif

Mode bureau natif

Notifications silencieuses groupées

Codes QR pour se connecter au Wi-Fi

Google Pay dans le menu d’alimentation

La fonctionnalité qui fait parler tout le monde n’est même pas une fonctionnalité – c’est un changement de nom. Google ne nomme plus son système d’exploitation mobile après des douceurs. Au lieu de cela, la société passe aux numéros de version, en commençant par Android 10. Consultez notre article pour en savoir plus sur les raisons du changement et sur la réflexion qui en découle.

Vous recherchez des informations sur la mise à jour d’Android 9 Pie? Nous avons ce qu’il vous faut.

1. Mise à jour essentielle d’Android 10

3 septembre 2019: Sur Twitter, Essential a annoncé qu’Android 10 était désormais déployé sur le téléphone Essential. La société a noté que la mise à jour était en cours de déploiement «pour certains clients du marché ouvert». Android 10 devrait être disponible pour tous les propriétaires d’Essential Phone dans les prochains jours.

2. Mise à jour OnePlus Android 10

Crédit: David Imel / Autorité Android

3 septembre 2019: Le même jour que le lancement officiel d’Android 10, OnePlus a annoncé une version bêta ouverte d’Android 10 pour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Ce n’est pas une version stable, mais une bonne première étape vers l’atteinte de l’ETA que nous avons mentionné ci-dessus. Plus de détails ici.

4 septembre 2019: OnePlus a annoncé que les OnePlus 6 et 6T recevront Android 10 d’ici la fin de ce mois. La société a également publié des versions bêta ouvertes pour les deux téléphones, qui sont «destinées à préparer vos appareils pour la mise à jour Android 10» – en savoir plus ici.

18 septembre 2019: OnePlus a publié la deuxième mise à jour bêta ouverte d’Android 10 pour OnePlus 7 et 7. La mise à jour semble impliquer principalement des corrections de bugs et de petits ajustements de conception – en savoir plus ici.

21 septembre 2019: Excellente nouvelle pour tous les propriétaires de OnePlus 7 et 7 Pro. La société déploie maintenant la version stable d’Android 10 sur les deux appareils.

2 octobre 2019: Il y a environ deux semaines, OnePlus a commencé à déployer la mise à jour Android 10 pour la série OnePlus 7. Cependant, selon les utilisateurs de Reddit ainsi que les forums officiels OnePlus, de nombreuses personnes n’ont toujours pas la mise à jour. OnePlus a déclaré que la mise à niveau d’Android 10 serait un déploiement lent, mais cela signifie généralement sur une période de quelques jours. À ce stade, cela fait 12 jours que OnePlus a annoncé le lancement, ce qui suggère qu’il y a eu une sorte de retard. Il est possible que OnePlus ait complètement interrompu le déploiement. Lire l’histoire complète ici.

10 octobre 2019: OnePlus a annoncé que chaque appareil OnePlus à partir de OnePlus 5 recevra une version stable d’Android 10. Les appareils plus anciens devront attendre un certain temps pour l’obtenir, mais la mise à jour viendra. Les OnePlus 6 et 6T recevront la mise à jour bêta d’ici la fin octobre 2019, tandis que la variante stable sera déployée un mois plus tard. Les OnePlus 5 et 5T devraient recevoir la mise à jour stable au deuxième trimestre 2020.

14 octobre 2019: OnePlus déploie Android 10 sur OnePlus 7 et 7 Pro – pour de vrai cette fois. Dans un article publié dans la communauté, la marque chinoise a confirmé que « la version 10.0 avait été interrompue en raison de certains bugs » et qu’Oxygen 10.0.1 était en cours de déploiement. Il devrait atteindre tous les appareils dans quelques jours – en savoir plus ici.

21 octobre 2019: La version Android 10 Open Beta est désormais déployée sur les OnePlus 6 et 6T – en savoir plus ici. La version stable de la mise à jour devrait arriver sur les appareils en novembre.

29 octobre 2019: Les utilisateurs de OnePlus 7 Pro 5G devront attendre un peu pour obtenir la mise à jour Android 10. Le responsable de la communauté mondiale de la société a déclaré que la mise à jour devrait être publiée au cours du premier trimestre 2020.

4 novembre 2019: OnePlus déploie désormais la version stable d’Android 10 sur les OnePlus 6 et 6T. La mise à jour devrait toucher largement les utilisateurs au cours des prochains jours.

12 novembre 2019: Pete Lau a expliqué sur le forum de l’entreprise pourquoi les utilisateurs de OnePlus 7 Pro 5G doivent attendre jusqu’au premier trimestre pour obtenir la mise à jour d’Android 10. Le directeur a déclaré que la 5G «utilise un module de communication différent pour établir une connexion plus rapide que la 4G, et nécessite un niveau de compréhension plus approfondi et des tests, un débogage et des optimisations plus rigoureux pour nos logiciels et notre matériel». Il a également ajouté que « pour obtenir la meilleure expérience possible, nous avons dû faire des optimisations de système à partir de l’architecture système fondamentale, afin de fournir une expérience 5G vraiment fantastique. » Il semble que le processus soit beaucoup plus compliqué et prend plus de temps qu’il n’y paraît, c’est pourquoi les utilisateurs devront attendre quelques mois pour la mise à jour. Vous pouvez lire sa déclaration complète ici.

15 novembre 2019: La mise à jour Android 10 pour les OnePlus 6 et 6T a été arrêtée en raison de divers bugs. OnePlus a déclaré qu’il « travaillait sur une nouvelle version avec plus de corrections de problèmes ». La société n’a pas précisé quand la mise à jour sera déployée dans le monde entier, disant seulement qu’elle sera disponible « une fois qu’elle sera prête ».

25 novembre 2019: OnePlus a confirmé que la mise à jour OnePlus 10 pour les OnePlus 6 et 6T est presque prête et commencera à se déployer à nouveau bientôt. À l’heure actuelle, il attend l’approbation du CTS. Si tout se passe bien, les utilisateurs devraient s’attendre à la mise à jour la semaine prochaine.

5 décembre 2019: Comme promis, OnePlus a recommencé à déployer la version stable d’Android 10 sur les OnePlus 6 et 6T.

30 décembre 2019: T-Mobile déploie enfin la mise à jour Android 10 vers le OnePlus 7 Pro.

14 février 2020: Les variantes T-Mobile du OnePlus 6T reçoivent enfin l’écurie Android 10. La mise à jour arrive à environ 1,6 Go.

3 mars 2020: La mise à jour tant attendue d’Android 10 pour le OnePlus 7 Pro 5G est enfin disponible, avec une capacité de plus de 2 Go – en savoir plus ici.

23 mars 2020: On dirait que Sprint a enfin publié la version stable d’Android 10 pour le OnePlus 7 Pro 5G.

27 avril 2020: OnePlus a annoncé que les utilisateurs de OnePlus 5 et 5T pouvaient télécharger une version bêta d’Oxygen OS version 10.0 basée sur Android 10. On ne sait pas quand la version stable de la mise à jour sera prête, mais nous imaginons que nous n’aurons pas à attendre longtemps – En savoir plus ici.

1er mai 2020: OnePlus a publié une nouvelle mise à jour bêta pour les OnePlus 5 et 5T qui vient avec quelques corrections de bugs et ajustements. Il comprend également le correctif de sécurité Android d’avril 2020.

20 mai 2020: OnePlus a lancé la troisième version bêta d’Android 10 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T, qui comprend quelques corrections de bugs et ajustements. On ne sait toujours pas quand la version stable sera publiée.

26 mai 2020: OnePlus déploie maintenant la version stable d’Android 10 sur les OnePlus 5 et 5T. La mise à jour arrive à environ 1,8 Go.

3. Mise à jour Samsung Android 10

Crédit: David Imel / Autorité Android

17 septembre 2019: Il semble que Samsung publiera bientôt sa première mise à jour bêta d’Android 10. La rumeur veut que l’entreprise le déploiera aux États-Unis et en Europe début octobre. On ne sait pas quels appareils l’obtiendront, mais c’est un bon pari que nous le verrons sur de nouvelles séries phares telles que le Galaxy Note 10 et le Galaxy S10.

23 octobre 2019: Samsung a confirmé que la version bêta One UI 2.0 – basée sur Android 10 – pour la série Galaxy Note 10 arrivera aux États-Unis. Le déploiement semble être limité aux modèles réguliers Note 10 et Note 10 Plus, sans mention des variantes 5G. Seuls les téléphones déverrouillés seront compatibles. Outre les États-Unis, le programme bêta a également été confirmé pour l’Allemagne.

7 novembre 2019: La troisième itération de la version bêta de One UI 2.0 est désormais déployée sur les appareils Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e. La dernière version de la mise à jour basée sur Android 10 est maintenant disponible pour tous les testeurs de programme bêta et comprend un tas de corrections de bugs – en savoir plus ici.

14 novembre 2019: La version bêta de la mise à jour Android 10 pour les Galaxy Note 10 et 10 Plus déverrouillés a apparemment été lancée aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent s’inscrire à la mise à jour via l’application Samsung Members.

18 novembre 2019: Samsung déploie sa deuxième version Android 10 beta sur les appareils Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Le nouveau One UI 2.0 beta porte la version logicielle N97 * FXXU1ZSK8 et a apparemment été repéré sur des appareils Note 10 en Inde. La même mise à jour devrait bientôt toucher des appareils aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud.

20 novembre 2019: Samsung expédie la version bêta One UI 2.0 basée sur Android 10 au Galaxy Note 9 en Corée du Sud. Cela augure bien d’une sortie sur d’autres marchés, car Samsung ne prend généralement pas son temps pour apporter une version bêta de One UI 2.0 dans d’autres régions. Nous prévoyons donc un déploiement aux États-Unis et en Europe dans les prochains jours.

21 novembre 2019: Samsung lance la sixième mise à jour bêta de la famille Galaxy S10. La mise à jour est apparemment en cours de déploiement dans tous les pays où la version bêta du Galaxy S10 est disponible – en savoir plus ici.

27 novembre 2019: Samsung Israël a dévoilé la feuille de route Android 10 pour quelques appareils Samsung. Vous pouvez le vérifier ci-dessous, mais gardez à l’esprit que les mises à jour peuvent être livrées tôt ou tard sur d’autres marchés.

Janvier 2020 – Galaxy S10, Note 10 et Note 9

Avril 2020 – Galaxy S9, Galaxy A7 (2018), Galaxy A9 (2018), Galaxy A50, Galaxy A70 et Galaxy Tab S6

Mai 2020 – Galaxy A20, Galaxy A10, Galaxy A30s et Galaxy A10s

Juillet 2020 – Galaxy Tab S5e et Galaxy Tab S4 10.5

28 novembre 2019: Il semble que Samsung soit en avance sur le calendrier, car la société aurait sorti la mise à jour stable One 10 UI 2.0 basée sur Android 10 pour les téléphones Galaxy S10. La mise à jour ne se déploie qu’en Allemagne pour le moment, mais devrait bientôt faire son chemin sur d’autres marchés.

29 novembre 2019: Samsung Royaume-Uni et Inde ont dévoilé leurs feuilles de route de mise à jour Android 10, qui sont un peu différentes de celle partagée par Samsung Israël il y a quelques jours. Les produits phares de Samsung 2 018 et 2019 seront mis à jour vers One UI 2.0 basé sur Android 10 en janvier 2020 dans les deux pays. Cela diffère de la feuille de route israélienne, qui montre que la série Galaxy S9 ne recevra la mise à jour qu’en avril 2020, tandis que les autres produits phares de 2018 et 2019 l’obtiendront en janvier.

La feuille de route indienne nous donne également des détails de mise à jour concernant la série Galaxy M, notant que les Galaxy M20 et M30 recevront la mise à jour Android 10 en janvier 2020. Les autres téléphones de la série M prévus pour obtenir la mise à jour sont le Galaxy M40 (mars 2020), Galaxy M30 (avril 2020) et Galaxy M10 (mai 2020).

3 décembre 2019: Après avoir été lancée en Allemagne il y a une semaine, la mise à jour One UI 2.0 basée sur Android 10 pour les téléphones Galaxy S10 est désormais déployée dans de nombreux autres pays. Il s’agit notamment de l’Algérie, du Bangladesh, de la France, de l’Inde, de l’Irlande, de la Pologne, de la Russie, de l’Espagne, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni, entre autres.

10 décembre 2019: SamMobile rapporte que le Galaxy S10 5G obtient maintenant la version stable d’Android 10 avec One UI 2.0 en Corée du Sud. La mise à jour devrait bientôt atteindre d’autres marchés.

11 décembre 2019: Samsung déploie les mises à jour bêta d’Android 10 pour le Galaxy S9, S9 Plus et Note 9 aux États-Unis, selon SamMobile. Les personnes intéressées à les essayer peuvent s’inscrire via l’application Samsung Members.

12 décembre 2019: Samsung expédie Android 10 avec One UI 2.0 sur le Galaxy M20 et M30 en Inde, SamMobile rapports. Cela est surprenant car les deux téléphones devaient initialement recevoir la mise à jour le mois prochain. On dirait que Samsung a décidé d’accélérer les choses, ce qui est toujours une excellente nouvelle pour les consommateurs.

18 décembre 2019: Samsung a annoncé qu’Android 10 avec One UI 2 était désormais déployé sur les téléphones Galaxy S10 aux États-Unis. La société a également annoncé que la mise à jour sera disponible pour les téléphones Galaxy Note 10 d’ici la fin décembre.

20 décembre 2019: La version stable d’Android 10 est désormais déployée sur le Galaxy Note 10 dans plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, la Russie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la France et le Mexique.

23 décembre 2019: Les versions déverrouillées des téléphones Galaxy S10 aux États-Unis reçoivent maintenant la mise à jour stable d’Android 10.

30 décembre 2019: Selon les utilisateurs de Reddit, T-Mobile déploie la version stable d’Android 10 sur le Galaxy Note 10 et le Note 10 Plus.

31 décembre 2019: Aux États-Unis, les variantes déverrouillées des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus reçoivent désormais la mise à jour stable Android 10 / One UI 2.0.

31 décembre 2019: Samsung déploie maintenant la mise à jour stable Android 10 / One UI 2.0 vers les modèles Galaxy Note 9 qui étaient inscrits au programme de test bêta – en savoir plus ici.

2 janvier 2020: L’édition spéciale Star Wars du Galaxy Note 10 Plus ainsi que la variante Sprint de l’appareil reçoivent désormais la mise à jour stable d’Android 10.

3 janvier 2020: Samsung déploie maintenant la version stable d’Android 10 sur le Galaxy Note 9, SamMobile rapports. La mise à jour est disponible en Allemagne pour l’instant mais devrait bientôt atteindre d’autres pays.

8 janvier 2020: Le Galaxy A30 reçoit maintenant la mise à jour d’Android 10 en Chine et à Hong Kong, selon Obtenez des conseils Droid. La mise à jour devrait bientôt toucher d’autres marchés.

8 janvier 2020: La version stable d’Android 10 est actuellement déployée sur les Galaxy A40 en Chine et à Hong Kong, SamMobile rapports. Nous prévoyons que la mise à jour atteindra bientôt d’autres marchés, bien que la date exacte ne soit pas connue pour le moment.

10 janvier 2020: Samsung propose la dernière mise à jour stable d’Android 10 aux appareils Galaxy Note 10 Plus 5G déverrouillés au Royaume-Uni. La mise à jour se déploie également vers des variantes indonésiennes de la série Note 10.

14 janvier 2020: Samsung a publié la sixième mise à jour bêta de One UI 2.0 pour les Galaxy S9 et S9 Plus. Il est actuellement en cours de déploiement en Inde et devrait arriver prochainement dans d’autres régions.

16 janvier 2020: Selon les utilisateurs de Reddit, Android 10 est désormais disponible pour les modèles Galaxy Note 10 déverrouillés et de marque Vodafone en Australie.

28 janvier 2020: Samsung a commencé à déployer l’Android 10 stable sur la série Galaxy S9 en Allemagne et aux États-Unis (Xfinity Mobile).

29 janvier 2020: Android 10 a officiellement commencé à être déployé sur les appareils Galaxy Note 9 à travers les États-Unis. Pour le moment, la mise à jour est disponible pour les utilisateurs de US Cellular, Xfinity Mobile, Spectrum Mobile et Comcast. Il devrait bientôt faire son chemin vers les principaux opérateurs et les appareils déverrouillés.

29 janvier 2020: T-Mobile déploie Android 10 avec One UI 2.0 de Samsung en plus de l’édition Galaxy S10 5G.

4 février 2020: Selon l’un de nos lecteurs, les appareils Galaxy S9 sur AT&T obtiennent désormais la version stable d’Android 10. Merci, Kody!

5 février 2020: La version stable d’Android 10 frappe désormais les appareils Galaxy Note 9 sur AT&T.

7 février 2020: Selon SamMobile, la version stable d’Android 10 frappe les appareils Galaxy M20 en Allemagne, au Luxembourg et en Grèce.

12 février 2020: Il semble que Samsung déploie l’Android 10 stable avec une interface utilisateur 2.0 sur le Galaxy A90 5G, selon RootMyGalaxy. La mise à jour n’est disponible qu’en Corée du Sud pour l’instant.

13 février 2020: Les téléphones Galaxy A50 au Vietnam reçoivent maintenant la version stable d’Android 10, SamMobile rapports. La mise à jour devrait bientôt atteindre d’autres marchés.

13 février 2020: Selon un rapport de SamMobile, Samsung déploie l’Android 10 stable sur le Galaxy A30 en Inde.

18 février 2020: Il semble que le stable Android 10 frappe les variantes Verizon du Samsung Galaxy Note 9.

20 février 2020: Après avoir frappé des appareils au Vietnam il y a une semaine, la mise à jour d’Android 10 pour les Galaxy A50 est désormais disponible en Malaisie, au Cambodge, en Thaïlande, au Laos, au Myanmar et aux Philippines, PiunikaWeb rapports. D’autres pays devraient bientôt rejoindre la liste.

20 février 2020: Selon Aide Tizen, Samsung déploie Android 10 sur le Galaxy A70. La mise à jour est disponible en Ukraine pour le moment mais devrait bientôt atteindre d’autres marchés.

23 février 2020: Les appareils Galaxy S9 de T-Mobile reçoivent désormais la version stable d’Android 10, ainsi que le correctif de sécurité de février 2020.

25 février 2020: Selon Droid Life, les variantes Verizon des Galaxy S9 et S9 Plus reçoivent Android 10.

25 février 2020: T-Mobile a commencé à déployer les appareils Android 10 sur Galaxy Note 9. La mise à jour comprend également le correctif de sécurité de février 2020.

26 février 2020: La mise à jour Android 10 pour les Galaxy A50 est également disponible en Inde, PiunikaWeb rapports.

28 février 2020: La mise à jour d’Android 10 pour le Galaxy S9 a été « temporairement interrompue » par T-Mobile, moins d’une semaine après que le transporteur a commencé à la déployer.

2 mars 2020: Android 10 est apparemment en train de se déployer vers des variantes Sprint du Galaxy S9 et S9 Plus. La mise à jour inclut le correctif de sécurité de février.

2 mars 2020: T-Mobile expédie à nouveau Android 10 sur les appareils Galaxy S9, après avoir suspendu le déploiement la semaine dernière.

12 mars 2020: Aide Tizen rapporte que la mise à jour d’Android 10 est en cours de déploiement sur les Galaxy A70 en Inde.

13 mars 2020: Selon SamMobile, Samsung déploie Android 10 sur le Galaxy A6 (2018) et le Galaxy A80 en France. En outre, la société a également publié Android 10 pour le Galaxy A50 en Corée du Sud. Les trois mises à jour devraient bientôt atteindre d’autres marchés.

14 mars 2020: PiunikaWeb rapporte qu’Android 10 se déploie sur le Galaxy A7 (2018) en Inde et aux Émirats arabes unis. Il devrait toutefois s’étendre à d’autres marchés prochainement.

17 mars 2020: Développeurs XDA rapporte que Samsung expédie Android 10 avec une interface utilisateur 2.0 en plus des Galaxy M30 en Inde.

26 mars 2020: SamMobile rapporte que Samsung déploie Android 10 sur le Galaxy Fold. La mise à jour n’est disponible qu’en France pour l’instant mais devrait bientôt faire son chemin sur d’autres marchés.

1er avril 2020: Android 10 est désormais disponible pour les Samsung Galaxy A10, selon SamMobile. La mise à jour frappe actuellement des appareils en Malaisie et devrait bientôt s’étendre à d’autres pays.

1er avril 2020: Samsung livre Android 10 au Galaxy A6 Plus en Pologne, SamMobile rapports. La mise à jour devrait bientôt arriver sur d’autres marchés.

7 avril 2020: Développeurs XDA rapporte que Samsung déploie Android 10 sur le Galaxy J6 au Panama. La mise à jour devrait toucher bientôt d’autres marchés.

8 avril 2020: Android 10 est désormais déployé sur les appareils Galaxy Fold aux États-Unis. La mise à jour arrive à environ 2 Go.

8 avril 2020: Selon Développeurs XDA, les Galaxy A10, A20e et XCover 4 reçoivent tous Android 10.

9 avril 2020: Android 10 se déploie sur le Galaxy A60, mais uniquement en Chine et en Corée du Sud pour l’instant. Il devrait bientôt atteindre d’autres marchés.

9 avril 2020: Le Galaxy A50 obtient Android 10 sur plus de marchés, SamMobile rapports. Il s’agit notamment de la Pologne, de l’Ukraine et de l’Ouzbékistan. D’autres rejoindront bientôt la liste.

16 avril 2020: SamMobile rapporte que le Galaxy A30s reçoit désormais Android 10 dans plusieurs pays, notamment en Afghanistan, en Irak, au Laos, en Libye, en Malaisie, aux Philippines, en Russie, à Taiwan, en Thaïlande, au Vietnam et aux Émirats arabes unis.

22 avril 2020: Selon TmoNews, T-Mobile déploie Android 10 avec One UI 2.1 de Samsung sur le Galaxy S10, S10 Plus et S10e.

24 avril 2020: La variante Verizon du Galaxy Tab S6 reçoit maintenant la mise à jour Android 10.

27 avril 2020: Selon PiunikaWeb, le Galaxy A20 reçoit désormais Android 10 au Vietnam, en Russie, au Chili, aux Philippines et en Australie. D’autres pays devraient bientôt rejoindre la liste.

6 mai 2020: Après avoir frappé les modèles Verizon, Android 10 fait maintenant son chemin vers les versions déverrouillées (Wi-Fi uniquement) de la Galaxy Tab S6 aux États-Unis, AndroidPolice rapports.

25 mai 2020: Le Galaxy A50 reçoit maintenant Android 10 en Inde, par SamMobile.

23 juin 2020: SamMobile rapporte que Samsung déploie la mise à jour Android 10 pour les tablettes Galaxy Tab S4 et Tab S5e. Cependant, les mises à jour ne sont disponibles qu’en France (Tab S4) et au Royaume-Uni (Tab S5e) pour l’instant.

2 juillet 2020: Les Galaxy Tab A 10.1 et Galaxy Tab A 8.0 2019 reçoivent tous deux Android 10 avec une interface utilisateur 2.1, selon SamMobile.

2 juillet 2020: Vous avez un Galaxy A10e ou A20 sur Verizon? Ensuite, la mise à jour Android 10 vous est proposée en ce moment.

6 juillet 2020: Selon SamMobile, la mise à jour Android 10 pour la Galaxy Tab S5e s’est étendue à de nombreux pays d’Europe et d’Asie, dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Inde.

4. Mise à jour Nokia Android 10

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

27 septembre 2019: Le chef de produit de HMD, Juho Sarvikas, a confirmé sur Twitter que le Nokia 2.1, le Nokia 1 Plus et le Nokia 1 recevront tous la mise à jour Android 10 (Go Edition). Cependant, cela va prendre un certain temps avant que la mise à jour n’atteigne les téléphones – en savoir plus ici.

9 octobre 2019: Android 10 est désormais déployé sur le Nokia 8.1. La nouvelle a été annoncée par Juho Sarvikas via son compte Twitter.

14 octobre 2019: Les versions bêta d’Android 10 pour les téléphones Nokia ont fuité. Il s’agit notamment du Nokia 6.1, 6.1 Plus, 7 Plus et Nokia 7.1. Ce sont des versions internes, ce qui signifie qu’elles ne sont certainement pas conçues pour un usage public. Bien qu’il existe des instructions simples sur la façon de flasher l’une de ces versions bêta d’Android 10 Nokia sur votre appareil – en savoir plus ici – nous vous déconseillons de le faire si vous utilisez ce téléphone comme pilote quotidien. Quoi qu’il en soit, si les versions bêta sont apparues en ligne, les versions stables devraient être publiées assez rapidement.

5 décembre 2019: Nokia a annoncé sur Twitter qu’il avait commencé à déployer la version stable d’Android 10 sur le Nokia 9 PureView.

10 décembre 2019: Nokia 7.1 reçoit maintenant la version stable d’Android 10.

6 janvier 2020: La mise à jour stable d’Android 10 a été publiée pour le Nokia 6.1 Plus.

7 janvier 2020: La mise à jour stable d’Android 10 frappe désormais le Nokia 7 Plus.

8 janvier 2020: Nokia a annoncé sur Twitter qu’il avait publié la mise à jour stable d’Android 10 pour Nokia 6.1.

11 mars 2020: Nokia a ajouté trois nouveaux appareils à sa feuille de route Android 10, révélant que les Nokia 2.3, 6.2 et 7.2 recevront la dernière version du système d’exploitation de Google d’ici la fin de ce mois.

17 mars 2020: Android 10 est désormais déployé sur les appareils Nokia 2.2.

31 mars 2020: Android 10 fait maintenant son chemin vers le milieu de gamme Nokia 7.2.

7 avril 2020: Nokia 3.2 reçoit maintenant la mise à jour Android 10.

9 avril 2020: Android 10 pour Nokia 4.2 est maintenant disponible.

15 avril 2020: La mise à jour Android 10 fait maintenant son chemin vers le Nokia 8 Sirocco.

22 avril 2020: Nokia propose la version stable d’Android 10 aux appareils Nokia 2.3.

28 avril 2020: Excellente nouvelle pour les utilisateurs de Nokia 6.2. Nokia déploie désormais Android 10 sur l’appareil.

29 avril 2020: Android 10 (édition Go) fait son chemin vers les appareils Nokia 1 Plus.

30 avril 2020: Nokia 9 PureView obtient enfin Android 10 en Inde, Gadgets360 rapports.

13 mai 2020: Android 10 fait son chemin vers le Nokia 3.1 Plus.

19 mai 2020: Le déploiement d’Android 10 pour le Nokia 5.1 Plus est maintenant lancé.

7 juillet 2020: Android 10 se déploie sur le Nokia 1. Selon HMD Global, la mise à jour devrait toucher tous les appareils d’ici le 12 juillet.

5. Mise à jour Huawei / Honor Android 10

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

9 septembre 2019: Lors de l’IFA 2019, Huawei a dévoilé sa feuille de route pour la mise à jour EMUI 10, qui est basée sur Android 10. Huawei lancera d’abord la dernière version d’Android sur les P30 et P30 Pro en novembre. La mise à jour fera ensuite son chemin vers les téléphones Mate 20 ainsi que les Honor 20 et View 20 un mois plus tard. Les séries P30 Lite, P20 et Mate 10 recevront la mise à jour en mars 2020, tandis que les autres téléphones Huawei / Honor pris en charge la recevront au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine.

22 octobre 2019: Huawei a annoncé que la version bêta d’Android 10 est prête pour les Honor 20, 20 Pro et View 20. La société recherche des utilisateurs pour la tester en Allemagne – 400 places sont disponibles. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au programme bêta via l’application de test bêta de l’entreprise.

13 novembre 2019: Selon quelques utilisateurs sur Reddit, la variante chinoise du Huawei P30 Pro reçoit la mise à jour Android 10. Le problème est qu’un Redditor prétend que la mise à jour de 4,99 Go lui a laissé la possibilité d’utiliser le Google Play Store. Nous ne savons pas combien d’utilisateurs rencontreront ce problème, mais nous nous attendons à ce qu’il soit isolé des variantes chinoises des appareils Huawei. Pour l’instant, on ne sait pas quand la mise à jour atteindra d’autres marchés, mais nous n’aurons probablement pas à attendre beaucoup plus longtemps.

14 novembre 2019: La mise à jour stable d’Android 10 est déployée sur les P30 et P30 Pro en Europe. La mise à jour arrive à plus de 4 Go.

15 novembre 2019: Huawei expédie maintenant la version stable de la mise à jour Android 10 à un certain nombre d’appareils en Chine, selon HuaweiCentral. Il s’agit notamment du Mate 20, Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS, Mate 20 X 4G, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 et Honor Magic 2.

16 novembre 2019: HuaweiCentral rapporte que Honor déploie la version stable de Magic UI 3.0 basée sur Android 10 dans le monde entier sur Honor 20, 20 Pro et V20.

18 novembre 2019: Excellente nouvelle pour les propriétaires de Huawei Nova 5T. HuaweiCentral signale que le téléphone reçoit désormais la version stable d’EMUI 10 basée sur Android 10 dans le monde. La mise à jour arrive à environ 4,5 Go.

21 novembre 2019: Honor a lancé les enregistrements bêta internes EMUI 10 pour les propriétaires de Honor 10, Honor V10, Honor 8X et Huawei Nova 4 en Chine, selon HuaweiCentral. Cela peut signifier que le programme sera bientôt lancé dans d’autres régions.

22 novembre 2019: Les Honor 10 Lite et Honor 20i reçoivent désormais EMUI 10 beta basé sur Android 10 en Inde.

26 novembre 2019: Honor teste la mise à jour basée sur Android 10 sur les appareils Honor 8X en Inde. Les personnes intéressées à tester les nouvelles fonctionnalités peuvent s’inscrire ici.

27 novembre 2019: Lors de l’événement de lancement de View 30 en Chine, Honor a annoncé que les prochains téléphones en ligne pour obtenir la mise à jour Magic UI 3.0 basée sur Android 10 sont Honor 10, Honor V10, Honor 8X, Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor 20s et Honor 20 Lite. Notez qu’il s’agissait d’une annonce spécifique à la Chine et que Honor n’a pas encore dévoilé ses plans de mise à jour globale d’Android 10. Néanmoins, il est probable que les variantes mondiales de ces téléphones recevront également la mise à jour.

2 décembre 2019: Selon HuaweiCentral, Vodafone déploie les mises à jour stables d’Android 10 pour les appareils des séries Huawei P30 et Mate 20 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas et plus encore.

18 décembre 2019: Huawei déploie EMUI 10 sur Android 10 à 14 de ses smartphones en Chine. Voici la liste:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9s

Huawei Maimang 8

Huawei Maimang 7

Honor 20i / Lite

Honor 10 jeunes Ed

Cela signifie que les déploiements mondiaux pour les appareils ci-dessus devraient avoir lieu dans un proche avenir, bien que Huawei n’ait pas encore partagé les délais exacts.

20 janvier 2020: Huawei a partagé une feuille de route EMUI 10 mise à jour, révélant qu’elle sera déployée sur les P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X et Nova 5T au cours du mois. D’autres téléphones suivront dans les mois à venir – en savoir plus ici.

11 mars 2020: Selon Police Android, la version stable d’Android 10 devrait frapper les Honor 20, 20 Pro, View 20 et 9X le 15 mars.

17 mars 2020: Selon HuaweiCentral, la version stable d’Android 10 avec EMUI 10 sur le dessus se déploie sur le Mate X pliable.

28 mai 2020: Selon Développeurs XDA, Huawei déploie enfin la version stable d’Android 10 sur le P20 et le Mate 10 dans le monde entier. Les mises à jour arrivent à environ 4,5 Go chacune.

6. Mise à jour Xiaomi Android 10

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

3 septembre 2019: Étonnamment, Xiaomi déploie déjà Android 10 sur le Redmi K20 Pro. Développeurs XDA Mishaal Rahman, la mise à jour n’est disponible qu’en Chine. Cela dit, les propriétaires de K20 Pro dans le monde devraient s’attendre à obtenir Android 10 très bientôt.

12 septembre 2019: On dirait que la mise à jour Android 10 pour le Xiaomi Mi 9T (également connu sous le nom de Redmi K20) approche à grands pas. Xiaomi a dit AusDroid qu’il prévoit de le déployer en octobre.

24 septembre 2019: Selon les utilisateurs du forum Mi Community de Xiaomi, la version stable d’Android 10 est déployée sur les appareils Redmi K20 Pro en Inde.

30 septembre 2019: Selon un représentant du support Xiaomi (via PiunikaWeb), la mise à jour d’Android 10 commencera à être déployée sur le Mi A2 Lite au Royaume-Uni la semaine prochaine.

3 janvier 2020: La version stable d’Android 10 est désormais déployée sur le Xiaomi Mi 9T ainsi que sur le Redmi K20. Ces deux appareils sont essentiellement les mêmes, mais l’appareil Redmi est plus axé sur le développement de marchés tels que l’Inde et la Chine tandis que le Mi 9T est commercialisé dans des endroits tels que l’Europe.

8 janvier 2020: Xiaomi expédie la version stable d’Android 10 au Xiaomi Mi 8. La mise à jour arrive à 1,9 Go et comprend le correctif de sécurité de décembre.

8 janvier 2020: La version stable d’Android 10 est déployée sur le Redmi Note 8 Pro en Chine. La mise à jour devrait bientôt toucher les variantes mondiales du téléphone.

11 janvier 2020: Xiaomi déploie la version stable d’Android 10 sur le Xiaomi Mi A2, selon Développeurs XDA. La mise à jour arrive à 1,3 Go.

14 janvier 2020: Xiaomi India a confirmé sur Twitter qu’elle publierait la mise à jour stable d’Android 10 pour les appareils Mi A3 à la mi-février.

16 janvier 2020: Tme.net rapporte que Xiaomi déploie la version stable d’Android 10 avec MIUI 11 sur le Xiaomi Mi Mix 2s. La mise à jour n’est disponible qu’en Chine pour l’instant, mais devrait bientôt faire son chemin dans d’autres régions.

21 janvier 2020: Xiaomi déploie la version stable de MIUI 11 basée sur Android 10 sur le Pocophone F1.

21 janvier 2020: Selon l’un de nos lecteurs, Xiaomi a publié la mise à jour Android stable pour le smartphone Mi A2. Merci pour l’astuce, Rasmus!

29 février 2020: Selon PiunikaWeb, Xiaomi a enfin commencé à déployer Android 10 sur son appareil Android One, le Mi A3.

29 février 2020: Selon Développeurs XDA, Android 10 is rolling out to the Redmi Note 8 Pro. For now, the update is available in certain European countries and Russia, but it’s expected to expand to more markets soon.

March 2, 2020: Just a few days after releasing it, Xiaomi has stopped the rollout of Android 10 for the Mi A3 due to various bugs. This was confirmed by a Xiaomi representative in an email sent to a user who then shared the response on Twitter.

March 6, 2020: The Pocophone F1 is now receiving the stable version of Android 10 — learn more here.

March 7, 2020: According to one of Xiaomi’s support agents (via Piunika Web), the Android 10 update may begin rolling out to the Mi A3 again by the end of this month.

March 9, 2020: Xiaomi started rolling out Android 10 to the Mi A2 Lite, but users quickly made it aware that the update is full of bugs and can even brick your phone. You can learn more here.

March 10, 2020: Xiaomi has acknowledged the issues with the Mi A2 Lite’s Android 10 update and has now shared a fix for those affected, which you can check out here.

March 18, 2020: It looks like Xiaomi has re-released the Android 10 update for the Mi A3, PiunikaWeb reports.

April 14, 2020: Xiaomi has released a new Android 10 update for the Mi A2 Lite that hopefully won’t brick your phone like the last one did.

April 28, 2020: Xiaomi has started rolling out Android 10 to the Black Shark 2 gaming phone. A limited number of users will get the update first before it rolls out to everyone starting May 6. The update will also start hitting the Black Shark Pro devices starting April 30.

May 5, 2020: Xiaomi is shipping out Android 10 to Mi A3 devices in Europe.

May 7, 2020: Xiaomi is rolling out what is calls a Global Beta Stable to the Mi Note 10 devices. It’s not a stable release, but it is close to it. Better than nothing, I guess.

May 28, 2020: Xiaomi has released the global stable Android 10 update for the Mi Note 10 and 10 Pro.

June 29, 2020: The Redmi 8 has received a stable Android 10 update in China, with global availability presumably following shortly. This isn’t a MIUI 12 update though.

June 30, 2020: Got a Redmi 7A in India? PiunikaWeb reports that stable Android 10 is currently rolling out to you.

7. Motorola Android 10 update

Crédit: Williams Pelegrin / Android Authority

November 5, 2019: Selon Android Police, the beta version of Android 10 is rolling out to Motorola One Power users enrolled in the Motorola Feedback Network. Unfortunately, there’s no word on which countries the update is available in.

December 10, 2019: Motorola is rolling out the stable version of Android 10 to the Motorola One Power. It’s a staged rollout that should be completed by January 10, 2020.

January 6, 2020: The stable version of Android 10 is now hitting the Motorola One Vision in Brazil and should make it to all the handsets in the country by February 6. The update is expected to reach other markets soon.

January 10, 2020: Motorola is shipping out the stable version of Android 10 to One Action devices in Brazil. We expect to see the update reach other markets soon.

January 22, 2020: Selon Tudocelular, Motorola is rolling out the stable version of Android 10 to the Moto G7 Plus in Brazil. The update is expected to reach Europe, the US, and other markets soon.

March 11, 2020: According to users on Reddit, the Moto Z4 is now receiving the Android 10 update.

March 25, 2020: Android 10 is rolling out to the Motorola One, but only in Brazil for now. The update is expected to reach other markets soon.

April 1, 2020: According to users on Reddit, Verizon variants of the Moto Z4 are receiving Android 10.

May 11, 2020: Motorola is scheduled to start rolling out Android 10 to the Moto Razr in “mid-May” — learn more here.

May 12, 2020: Motorola has started rolling out Android 10 to the Moto G7 in Brazil. The update is expected to reach other markets soon.

June 8, 2020: Selon XDA-Developers, the Moto G7 Power is receiving the stable Android 10. The update is currently rolling out in Brazil and is expected to make its way to other markets soon.

June 17, 2020: According to a Reddit user, Motorola has released Android 10 for the Moto G7 Play. However, the update is only available in Brazil for now.

July 3, 2020: A Redditor has reported that the Moto G7 Play in Canada has now received the Android 10 update.

8. Sony Android 10 update

Crédit: Eric Zeman / Android Authority

November 15, 2019: Sony finally announced which of its devices would get the Android 10 update and when. The Xperia 1 and Xperia 5 devices will receive the update in December before the rest of Sony’s devices. Xperia 10, 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, and XZ3 owners can expect the update to begin rolling out to their devices sometime in early 2020, but timing and availability will vary depending on the user’s market and carrier.

December 5, 2019: Sony is rolling out the stable version of Android 10 to the Xperia 1 and 5 globally, according to PiunikaWeb.

January 6, 2020: XDA-Developers reports that Sony has released the stable Android 10 update for the Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, and XZ2 Premium phones.

May 8, 2020: Users on Russian forum 4PDA report that the Xperia 10 and 10 Plus are receiving Android 10. The update is expected to reach other markets soon.

9. LG Android 10 update

Crédit: Eric Zeman / Android Authority

October 15, 2019: LG has announced the start of the Android 10 public preview program in its home country of South Korea. The company plans to release the official update by the end of the year. The tech giant hasn’t committed to an international release date yet, but it looks like we can expect the Android 10 update to come to the West in early 2020. Until then, the first device to get the preview is LG’s G8 ThinQ, followed by the V50 ThinQ next month.

November 1, 2019: LG announced that it will start rolling out the Android 10 update to the LG G8 ThinQ by the end of this year.

December 2, 2019: LG is apparently rolling out the stable version of Android 10 to the G8 ThinQ in South Korea. The update includes the November 2019 Android security patch.

December 17, 2019: According to multiple users on Twitter, Android 10 is now rolling out to the LG G7 One.

January 16, 2020: XDA-Developers reports that LG is rolling out the stable Android 10 to the LG V50 ThinQ in South Korea. The update will likely make it to other markets soon.

January 20, 2020: Android 10 is rolling out to the LG G8 ThinQ in the US. The update is currently hitting Verizon and Sprint variants of the phone and is expected to reach other carriers soon.

January 24, 2020: LG has released its Android 10 roadmap, revealing which devices will get the latest version of Android and when. Here’s the list:

February 2020 — LG V50 ThinQ

Q2 2020 — LG G8X ThinQ

Q3 2020 — LG G7 ThinQ, LG G8S ThinQ, and LG V40 ThinQ

Q4 2020 — LG K40S, LG K50, LG K50S, and LG Q60

The roadmap revealed is for Italy, but we expect that the timeline above will apply globally as well.

January 31, 2020: According to a user on Reddit, the unlocked version of the LG G8 ThinQ has received the stable Android 10 in the US.

February 12, 2020: Users on Reddit report that the stable Android 10 is rolling out to the LG V50 ThinQ on Sprint.

February 22, 2020: According to users on Reddit, Android 10 is hitting T-Mobile variants of the LG G8 ThinQ.

May 13, 2020: According to users on Reddit, AT&T is rolling out Android 10 to the V40 ThinQ.

May 15, 2020: Sprint is rolling out Android 10 to the LG G8X ThinQ.

May 19, 2020: Verizon is now rolling out Android 10 to the LG V50 ThinQ.

May 20, 2020: According to users on Reddit, Android 10 is now rolling out to the LG G7 ThinQ.

May 20, 2020: Selon PiunikaWeb, AT&T is rolling out Android 10 to the LG V35 ThinQ.

June 2, 2020: Verizon has started rolling out Android 10 to the LG V40 ThinQ.

June 9, 2020: AT&T has released the Android 10 update for the LG G8X ThinQ.

June 25, 2020: As spotted by PiunikaWeb, both Verizon and Metro by T-Mobile are rolling out Android 10 to the LG Stylo 5.

June 29, 2020: T-Mo News reports that LG Stylo 5 users on T-Mobile itself are also receiving the Android 10 update.

10. HTC Android 10 update

March 11, 2020: Selon PiunikaWeb, HTC is rolling out Android 10 to the HTC U11 Life.

11. Asus Android 10 update

Crédit: David Imel / Autorité Android

October 22, 2019: Selon PiunikaWeb, Asus is rolling out the open beta Android 10 update to the Zenfone 5Z. The update comes with the new ZenUI 6 on top.

November 5, 2019: Asus is rolling out the stable version of Android 10 to the Zenfone 6 in the US and India.

November 5, 2019: XDA-Developers report that Asus has released the Android 10 kernel source code for the Zenfone 6/6Z.

November 7, 2019: The EU variant of the Zenfone 6 is now receiving Android 10.

November 9, 2019: Asus has kicked off the Android 10 beta program for the ROG Phone 2 and is looking for testers. To apply, one must own a ROG Phone 2 (obviously), share the device’s IMEI and serial numbers, and be an active member of the ZenTalk forums. Those interested can sign up here.

November 27, 2019: Asus is rolling out the stable version of Android 10 to the ZenFone 5Z.

March 9, 2020: The ROG Phone 2 is now finally receiving the stable version of Android 10.

April 23, 2020: Asus is rolling out Android 10 to the ZenFone Max M2 (ZB633KL).

12. Oppo Android 10 update

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

October 2, 2019: Oppo has released the beta version of Android 10 for the Oppo Reno, according to GizChina. The update is only available in China for now.

October 23, 2019: Oppo has announced that it will roll out what seems like a beta update of the Android 10 to a limited number of Oppo Reno devices in India. The update will then also expand to Indonesia, Thailand, and Malaysia by the end of this month.

May 10, 2020: Oppo is shipping out the stable Android 10 with ColorOS 7 on top to the Oppo Reno 2F.

June 12, 2020: Selon BGR, Oppo is rolling out Android 10 with ColorOS 7 on top to the Oppo F9 and F9 Pro.

June 16, 2020: Android 10 is now rolling out to the Oppo A5 (2020) and A9 (2020).

June 24, 2020: Oppo is shipping out Android 10 with ColorOS 7 on top to Oppo F7 devices.

13. Vivo Android 10 update

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

April 15, 2020: Selon GSMArena, Vivo is rolling out Android 10 to the NEX 3 5G.

June 9, 2020: Looks like Vivo is now rolling out Android 10 to the Z1 Pro and Z1x in India.

14. Realme Android 10 update

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

September 13, 2019: Realme has revealed its Android 10 roadmap. The company will first roll out Android 10 to the Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme X, and Realme XT in Q1 2020. The update will then make its way to the Realme 3, 3i, and 5 in Q2, and to the Realme 2 Pro in Q3.

October 28, 2019: Realme has revealed its Android 10 roadmap for a few more devices. The Realme X Lite and Realme Q will get it in the first quarter of next year, while the Realme X2 and X2 Pro should receive it in Q2 2020. Keep in mind that these time frames only apply to Chinese versions of the phones. However, we expect the updates to make it to other markets a few weeks after being released in China.

November 26, 2019: Oppo has revealed its Android 10 roadmap. The latest version of Google’s OS will hit a number of the company’s handsets. You can check out exactly which ones and when below:

January 2020 — Realme 3 Pro, Realme XT

February 2020 — Realme X, Realme 5 Pro

March 2020 — Realme X2 Pro

April 2020 — Realme 3, Realme 3i

May 2020 — Realme 5, Realme 5S

June 2020 — Realme 2 Pro

Q3 2020 — Realme C2

November 29, 2019: Responding to a user on Twitter, Realme said that the Realme 1, Realme U1, Realme C1, and the Realme 2 won’t receive the Android 10 update.

January 21, 2020: Realme is rolling out the stable Android 10 along with its new Realme UI to the XT and 3 Pro smartphones.

February 27, 2020: Realme is shipping out the stable Android 10 with Realme UI on top to the Realme X and 5 Pro phones.

April 1, 2020: The stable version of Android 10 is now rolling out to the Realme X2 and Realme X2 Pro.

April 30, 2020: Android 10 with Realme UI on top is rolling out to the Realme 3 and 3i.

May 31, 2020: Realme is rolling out the stable version of Android 10 to the Realme 5, 5i, and 5s in India.

June 23, 2020: As promised, Realme has started rolling out Android 10 to the Realme 2 Pro.

15. ZTE Android 10 update

Crédit: Lanh Nguyen / Android Authority

January 16, 2020: XDA-Developers reports that ZTE is rolling out the stable version of Android 10 to the Axon 10 Pro in Europe.

January 29, 2020: The Android 10 update for the ZTE Axon 10 Pro is available in the US, but you’ll have to sideload it. You can download it here and then follow instructions on ZTE’s website to install it.

16. TCL Android 10 update

Crédit: Eric Zeman / Android Authority

January 26, 2020: Selon TechValue, TCL is rolling out the Android 10 update to its Plex smartphone. In addition to all the usual Android 10 goodies, the update also weirdly includes the Modern Combat Rebel Guns game. Fortunately, it can be deleted from the phone.

Other Android 10-related coverage:

July 9, 2020: Google révèle enfin le nombre d’appareils sur Android 10, et ce n’est pas mal

Google révèle enfin le nombre d’appareils sur Android 10, et ce n’est pas mal May 4, 2020: Android 10 rewind: Throwback look at privacy features

Android 10 rewind: Throwback look at privacy features April 14, 2020: Android 10 on Samsung phones kills Google Daydream and we didn’t even notice

Android 10 on Samsung phones kills Google Daydream and we didn’t even notice March 21, 2020: We asked, you told us: Surprise surprise, most of you are running Android 10

We asked, you told us: Surprise surprise, most of you are running Android 10 March 11, 2020: Which manufacturer updates its smartphones fastest: Android 10 rollout edition

Which manufacturer updates its smartphones fastest: Android 10 rollout edition March 2, 2020: Android 10 Rules finally pushed out to (some) Google Pixel users

Android 10 Rules finally pushed out to (some) Google Pixel users January 21, 2020: Launch of Samsung Good Lock 2020 for Android 10 is right around the corner

Launch of Samsung Good Lock 2020 for Android 10 is right around the corner January 20, 2020: Don’t like Android 10 gestures? Now, you can customize them

Don’t like Android 10 gestures? Now, you can customize them January 2, 2019: This launcher lets you use Android 10’s desktop mode (kind of)

This launcher lets you use Android 10’s desktop mode (kind of) December 23, 2019: These are the top Android 10 features you should know

Have you received the Android 10 update on your phone? If not, when do you hope to get it?