Quand devez-vous porter un masque facial? Explication des règles sur les masques obligatoires dans les magasins

Il sera obligatoire de porter un masque facial ou une couverture dans les magasins en Angleterre à partir du 24 juillet.Le gouvernement a fait cette annonce – qui rapproche l’Angleterre de l’Écosse, ainsi que d’autres grandes nations européennes comme l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie – plus tôt cette semaine. .Cependant, les règles sont devenues confuses après que le ministre du Cabinet Michael Gove ait été photographié dans un Pret A Manger à Westminster sans couverture.Le bulletin d’information a coupé le bruitVoici tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles et pourquoi il y a eu confusion .Quelles sont les règles concernant les masques dans les magasins et les supermarchés? Les masques faciaux deviendront obligatoires dans les magasins et supermarchés en Angleterre à partir du vendredi 24 juillet.Il est déjà obligatoire de porter un masque dans les magasins en Ecosse, alors qu’au Pays de Galles et en Irlande du Nord, il ne l’est que conseillé.Certains groupes sont exemptés. Ils comprennent: Les enfants de moins de 11 ans Les personnes handicapées Ceux qui ont des difficultés respiratoires Un masque facial jetable laissé sur le sol (Photo: Getty) Les personnes qui ne respectent pas les nouvelles règles encourent une amende pouvant aller jusqu’à 100 £, mais celle-ci sera réduite à £ 50 si les gens paient dans les 14 jours.La règle ne s’applique pas au personnel, qui n’est pas non plus censé l’appliquer, mais sera encouragé à inciter les clients à se conformer.Tout type de masque facial qui protège le nez et la bouche est suffisant. «Il s’agit de gérer le risque global», a déclaré le secrétaire à l’Environnement George Eustice à BBC Breakfast. « N’importe quel type de couverture sera suffisant à cette fin. » Il a ajouté que le retard dans l’introduction de la règle « donne aux gens le temps de se préparer. » Qu’en est-il des cafés à emporter comme Pret? Pret est accidentellement devenu le centre d’une dispute autour des masques faciaux . Après que M. Gove ait été photographié sans couverture dans une succursale du café, Boris Johnson a affirmé qu’ils ne seraient pas obligatoires dans les établissements de style à emporter.Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Nous publierons sous peu les directives complètes, mais je crois comprendre que cela ne Ce n’est pas obligatoire si vous vous rendez, par exemple, dans une sandwicherie afin d’obtenir un plat à emporter pour vous couvrir le visage. »La politique a été accusée d’être une« farce »après que le chancelier Rishi Sunak et son collègue ministre Liz Truss aient été photo du même Pret portant un masque quelques minutes après le départ de M. Gove. être porté dans les sandwicheries lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur. Il a déclaré à Sky News: « Vous devez porter un masque facial à Pret parce que Pret est un magasin. » S’il y a un service de table, il n’est pas nécessaire d’avoir un masque. Mais dans n’importe quel magasin, vous avez besoin d’un masque. Donc, si vous allez au comptoir de Pret pour acheter des plats à emporter, c’est un magasin… mais si vous allez dans votre pub local, vous ne pouvez pas aller au bar. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a critiqué le message du gouvernement. Il a tweeté: «C’est franchement ridicule. Le virus ne sait pas si vous êtes dans un plat à emporter ou dans un supermarché. «Le gouvernement risque la santé du public pour couvrir le dos d’un ministre. Veuillez porter un masque facial dans tous les magasins et plats à emporter. »Quelles sont les règles applicables aux autres espaces publics? Les masques sont obligatoires dans les transports en commun en Angleterre depuis le 15 juin. Vous êtes autorisé à retirer votre masque s’il est« raisonnablement nécessaire »de manger ou boire, et vous n’avez pas à en porter si vous voyagez avec un passager qui se fie à la lecture labiale.Vous devez également porter un masque lorsque vous vous rendez à l’hôpital en tant que visiteur ou en ambulatoire. Les hôpitaux seront en mesure de fournir un masque facial en cas d’urgence. Le site Web du gouvernement indique: «Si vous le pouvez, vous devriez également porter un masque facial dans d’autres espaces publics fermés où la distanciation sociale n’est pas possible et où vous entrerez en contact avec des personnes. vous ne vous rencontrez pas normalement. Ceci est plus pertinent pour de courtes périodes à l’intérieur dans des zones bondées. »Vous devez être prêt à retirer votre masque facial si les policiers et le personnel le demandent à des fins d’identification.

