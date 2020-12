Quand commence l’événement Winter Wonderland 2020 d’Overwatch?

in

Image via Blizzard Entertainment

Bien que l’intégralité de 2020 ait pu ressembler à un feu de benne à ordures, une certaine joie de vacances est à l’horizon.

OverwatchL’événement annuel Winter Wonderland apporte toujours au jeu des skins frais, des modes arcade amusants et des cartes sur le thème de l’hiver. Cette année, nous pourrions tous utiliser un peu de soulagement du stress grâce à l’offensive Snowball de Mei, donc les fans se demandent probablement quand l’événement arrivera.

La bonne nouvelle est que l’événement Winter Wonderland 2020 est probablement imminent. Winter Wonderland est un clin d’œil à toutes les diverses fêtes religieuses de la fin décembre et du début janvier, mais l’événement proprement dit commence plus tôt que ces vacances chaque année.

En 2017, l’événement Winter Wonderland a commencé le 12 décembre et nous a apporté des skins classiques comme Casual Hanzo. L’événement a commencé un jour plus tôt en 2018 le 11 décembre. L’année dernière, l’événement Winter Wonderland a débuté le 10 décembre et comprenait des défis hebdomadaires, qui sont devenus une partie prévue des événements annuels.

Cela signifie que les fans peuvent s’attendre à ce que l’événement Winter Wonderland 2020 commence le mardi 8 décembre. Même si COVID-19 a perturbé certains des horaires de Overwatchdéveloppeurs, les événements ont toujours été lancés les mardis de cette année. Le 10 décembre est également une possibilité si un patch est prévu pour un jeudi.

Chaque année, l’événement Winter Wonderland inclut le retour de deux modes d’arcade classiques dans Mei’s Snowball Offensive et Yeti Hunter. Des cartes comme King’s Row et Blizzard World font également l’objet d’un relooking festif. Les défis hebdomadaires sont à peu près garantis pour l’événement Winter Wonderland de 2020, mais les skins et les bonus de ces défis n’ont pas encore été révélés.

Cet article sera mis à jour lorsque Blizzard confirmera la date de début de Overwatch Événement Winter Wonderland 2020.