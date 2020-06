Quand a lieu la phase finale?

Les demi-finales de la Coupe DFB sont attendues à partir d’aujourd’hui. Mais quand a lieu la finale? Nous vous le dirons ici.

DFB Cup: les demi-finales

Aujourd’hui, après une longue pause obligatoire à Corona, les demi-finales de la Coupe DFB commencent. Les quatre demi-finalistes sont: 1. FC Saarbrücken, Bayer Leverkusen, FC Bayern Munich et Eintracht Frankfurt.

La première demi-finale de la Coupe DFB aura lieu aujourd’hui 9 juin entre le 1. FC Saarbrücken et le Bayer Leverkusen. Le coup de sifflet commence à 20h45. Demain 10 juin, aura lieu le deuxième match de demi-finale entre le FC Bayern Munich et l’Eintracht Frankfurt. Le coup d’envoi est également prévu à 20 h 45.

Date Temps maison client 9 juin 20 h 45 1. FC Saarbrücken Bayer Leverkusen 10 juin 20 h 45 FC Bayern Munich Eintracht Frankfurt

DFB Cup: quand aura lieu la finale?

La finale de la DFB Cup 2020 aura lieu le 4 juillet. Comme chaque année, la finale se déroule au stade olympique de Berlin. Cette année, cependant, la finale doit se passer de spectateurs car, en raison de la crise corona, tous les événements majeurs doivent être fermés au public jusqu’à la fin de la saison.

Coupe DFB en direct à la télévision et en direct

Les demi-finales et la finale seront diffusées en direct sur la télévision gratuite. le ARD diffuse les jeux en entier. Les jeux peuvent également être suivis en déplacement via le site Web Sportschau et l’application Sportschau.

En plus de ARD diffuse également la station de télévision payante Ciel les deux demi-finales et la finale de la Coupe DFB. Là, le reportage commence même une heure avant le coup d’envoi à 19 h 45. Vous pouvez suivre les demi-finales en direct et en déplacement avec l’application « Sky Go » ou le Sky Ticket.

DFB Cup: tous les matchs du téléscripteur en direct

Les demi-finales et les finales se trouvent bien sûr sur SPOX suivre dans le ticker en direct. Là, vous pouvez encourager les jeux en détail et en direct.

DFB Cup, demi-finales: le parcours des équipes jusqu’à présent

Les quatre demi-finalistes sont venus de cette façon:

1. FC Saarbrücken

Date Tour de jeu maison Résultat client 11 août 2019 1 tour Sarrebruck 3: 2 (0: 0) SSV Jahn Regensburg 29 octobre 2019 2ème tour Sarrebruck 3: 2 (0: 0) 1. FC Cologne 5 février 2020 16e de finale Sarrebruck 5: 3 N / A Karlsruher SC 3 mars 2020 Quarts de finale Sarrebruck 8: 7 N / A Fortuna Dusseldorf 9 juin 2020 Demi finales Sarrebruck 20 h 45 Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Date Tour de jeu maison Résultat client 10 août 2019 1 tour Alemannia Aachen 1: 4 Leverkusen 29 octobre 2019 2ème tour Leverkusen dix SC Paderborn 5 février 2020 16e de finale Leverkusen 4: 3 Borussia Dortmund 4 mars 2020 Quarts de finale Leverkusen 3: 1 Union Berlin 9 juin 2020 Demi finales Sarrebruck 20 h 45 Leverkusen

FC Bayern Munich

Date Tour de jeu maison Résultat client 12 août 2019 1 tour Energie Cottbus 1: 3 FC Bayern 29 octobre 2019 2ème tour VfL Bochum 1: 2 FC Bayern 5 février 2020 16e de finale FC Bayern 4: 3 TSG Hoffenheim 3 mars 2020 Quarts de finale FC Schalke 04 0: 1 FC Bayern 10 juin 2020 Demi finales FC Bayern 20 h 45 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt